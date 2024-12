Ngân hàng làm cuối tuần, thưởng lãi suất cho khách hàng cài sinh trắc học

Chỉ còn khoảng 1 tuần nữa, các tài khoản ngân hàng chưa xác thực sinh trắc học sẽ bị dừng giao dịch chuyển tiền trực tuyến hoặc rút tiền bằng mã QR; tài khoản ngân hàng chưa cập nhật thông tin căn cước công dân gắn chip mới cũng sẽ bị tạm dừng giao dịch hoàn toàn kể từ ngày 1.1.2025.

Để khuyến khích khách hàng cài đặt sinh trắc học, một số ngân hàng triển khai chương trình khuyến mãi, tặng lãi suất. Tại ACB, việc đăng ký xác thực sinh trắc học trở nên đơn giản với hai lựa chọn thực hiện trực tiếp ngay trên ứng dụng ACB ONE hoặc tại các chi nhánh, phòng giao dịch. Khi thực hiện đăng ký xác thực sinh trắc học trên ACB ONE, khách hàng không chỉ đảm bảo an toàn cho giao dịch của mình mà còn được hưởng lãi suất cộng thêm đến 1,6%/năm khi gửi tiết kiệm online từ 10 triệu đồng, kỳ hạn 1-3 tháng. Chương trình kéo dài đến hết 31.12.2024. Ngoài ưu đãi lãi suất tiết kiệm, khách hàng còn nhận được nhiều ưu đãi khác như E-voucher và điểm ACB Rewards khi thực hiện các giao dịch quen thuộc trên ACB ONE như thanh toán hóa đơn điện, quét mã VNPAY-QR, đặt vé máy bay...

Khách hàng cài đặt sinh trắc học để thực hiện giao dịch từ ngày 1.1.2025 ẢNH: NGỌC THẠCH

Từ nay đến hết ngày 23.1.2025, VPBank triển khai chương trình "Sinh trắc học ngay - iPhone về tay", có tổng giá trị quà tặng lên tới gần 7 tỉ đồng dành tặng cho khách hàng xác thực sinh trắc học và cập nhật giấy tờ tùy thân. Mỗi khách hàng xác thực thành công dữ liệu sinh trắc học và cập nhật giấy tờ tùy thân mới trên cả VPBank NEO hoặc tại quầy giao dịch VPBank đều nhận được 1 mã tham gia quay số trúng thưởng hàng tuần. Tối chủ nhật hàng tuần, VPBank sẽ thực hiện quay thưởng qua hệ thống quay số ngẫu nhiên để chọn ra 7 khách hàng may mắn nhất nhận quà tặng đặc biệt là 7 chiếc điện thoại iPhone 16 Promax trị giá 35 triệu đồng/chiếc. Trong đó, 7 khách hàng trúng thưởng được lựa chọn từ việc quay các mã số dự thưởng của từng ngày trong tuần, nhằm đảm bảo khách nhận mã mỗi ngày đều có cơ hội trúng thưởng ngang nhau. Ngoài ra, VPBank cũng tặng ngay mã evoucher hoàn tiền trị giá 50.000 đồng cho tất cả các khách hàng cập nhật sinh trắc học và cập nhật giấy tờ tùy thân thành công. Trong đó, 1.000 khách hàng cập nhật sớm nhất mỗi ngày sẽ được tặng quà (1.000 lượt/ngày).

Một số ngân hàng còn công bố làm việc thứ bảy và chủ nhật để hỗ trợ khách hàng cập nhật cài sinh trắc học. Chẳng hạn Vietcombank công bố thêm hàng loạt điểm giao dịch thực hiện cập nhật thông tin sinh trắc học ngoài giờ hành chính (thứ bảy, chủ nhật), nhằm hỗ trợ tối đa cho khách hàng để không bị gián đoạn giao dịch.

Theo Vietcombank, công văn mới nhất số 9913 đã hướng dẫn nội dung về giao dịch thẻ bằng phương thức điện tử như sau: "Giao dịch thanh toán trực tuyến, rút tiền mặt tại máy giao dịch tự động được coi là giao dịch thẻ bằng phương tiện điện tử (không bao gồm việc sử dụng thẻ vật lý để rút tiền tại máy giao dịch tự động) và giao dịch tại thiết bị chấp nhận thẻ tại điểm bán không được coi là giao dịch bằng phương tiện điện tử". Như vậy, từ ngày 1.1.2025, nếu chưa cập nhật thông tin sinh trắc học, khách hàng vẫn có thể sử dụng thẻ vật lý để rút tiền tại máy ATM và giao dịch tại máy POS. Ngoài ra, các giao dịch thẻ khác của khách hàng sẽ bị tạm dừng gồm giao dịch thanh toán trực tuyến bằng thẻ, giao dịch rút tiền bằng mã QR tại máy ATM, các giao dịch thẻ bằng phương thức điện tử khác. Không những Vietcombank, một số ngân hàng khác như Agribank, VPBank… cũng mở cửa cuối tuần hỗ trợ khách hàng.

Thống kê từ các tổ chức tín dụng cho thấy, sau khi thực hiện xác thực sinh trắc học, số lượng vụ lừa đảo đã giảm đến 50% so với trước đây. Cùng với số vụ lừa đảo giảm 50%, số lượng tài khoản nhận tiền lừa đảo cũng giảm trên 70% so với trung bình 7 tháng năm 2024. Đặc biệt, tại một số đơn vị đã không phát sinh vụ việc lừa đảo trong tháng 8 và tháng 9 vừa qua.