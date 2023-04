Ngân hàng Mỹ thứ 3 có nguy cơ sụp đổ

Sau vụ sụp đổ của hai ngân hàng Silicon Valley và Signature, một ngân hàng thứ ba của Mỹ đang trong tình trạng nguy hiểm. Đó là ngân hàng First Republic, vốn không được chú ý nhiều cho đến tuần trước, nhưng nay đã trở thành mối quan tâm hàng đầu của giới tài chính sau khi bị khách hàng rút gần 100 tỉ USD trong quý 1/2023.

Các khách hàng gửi tiền tại ngân hàng First Republic đã rút hơn 100 tỉ USD trong cuộc khủng hoảng xảy ra hồi tháng 3. Diễn biến này khiến giới tài chính lo ngại First Republic có thể là ngân hàng thứ 3 phá sản sau sự sụp đổ của hai ngân hàng Silicon Valley và Signature trước đó.



Trong báo cáo kết quả kinh doanh quý 1/2023, First Republic cho biết họ có 173,5 tỉ USD tiền gửi trước khi ngân hàng Silicon Valley phá sản vào ngày 9.3. First Republic khẳng định hoạt động gửi tiền bắt đầu ổn định vào tuần ngày 27.3 và duy trì ổn định cho đến ngày 21.4.

Tới 21.4, tổng số tiền gửi tại First Republic là 102,7 tỉ USD. Con số này chỉ giảm 1,7% so với ngày 31.3 nhưng đã sụt tới 72 tỉ USD so với mức kết thúc năm 2022.

Trong phiên giao dịch ngày 25.4, cổ phiếu của First Republic lao dốc 49,4%. Nếu tính từ đầu năm, cổ phiếu ngân hàng này đã giảm hơn 93%.

Lợi nhuận của First Republic trong 3 tháng kết thúc vào ngày 31.3 đã giảm 33% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu cũng giảm 13% trong cùng giai đoạn.

Cuộc khủng hoảng của Silicon Valley Bank và Signature Bank khiến khách hàng nhận ra một điều quan trọng rằng tiền gửi của họ ở ngân hàng First Republic cũng không có bảo hiểm, tương tự như hai ngân hàng đã sụp đổ. Điều này đã kích hoạt phản ứng rút tiền ồ ạt. Câu hỏi đặt ra lúc này là Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ có động thái như thế nào, trong khi ngày công bố kế hoạch lãi suất tiếp theo đã gần kề.



Hãng tin Bloomberg dẫn lời chuyên gia cho hay rắc rối của First Republic làm tăng khả năng Fed tạm ngừng tăng lãi suất trong tháng 5.



Cụ thể hơn, nhà phân tích đến từ hãng tư vấn Evercore ISI cho hay có thể Cục Dự trữ liên bang sẽ không tăng lãi suất trong tháng 5, nhưng sẽ báo hiệu một đợt tăng khác trong tháng 6.

Trước đó, cơ quan hoạch định chính sách của Fed đã báo hiệu rằng sẽ nâng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản và có khả năng sẽ tạm dừng chu kỳ vào tháng 6.

Ngoài ra, vấn đề của First Republic đặt ra một câu hỏi là khủng hoảng ngành ngân hàng ở Mỹ đã kết thúc hay chưa. First Republic cho biết họ hiện có kế hoạch bán bớt tài sản và cơ cấu lại bảng cân đối kế toán, đồng thời sa thải tới 1/4 lực lượng lao động trong tổng số khoảng 7.200 nhân viên tính đến cuối năm 2022.

Ngân hàng này cũng sẽ thu gọn không gian văn phòng công ty và cắt giảm tiền lương cho nhóm quản lý cấp cao.