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Kinh tế

Ngân hàng phải phối hợp cung cấp tài khoản người nộp thuế

Đan Thanh
Đan Thanh
03/06/2026 19:58 GMT+7

Cục Thuế khẳng định, dự thảo Nghị định quy định chi tiết luật Quản lý thu không bỏ quy định về trách nhiệm cung cấp thông tin tài khoản người nộp thuế của tổ chức tín dụng.

Chiều tối nay 3.6, Cục Thuế (Bộ Tài chính) lên tiếng làm rõ vấn đề liên quan tới đề xuất ngân hàng phải cung cấp thông tin tài khoản người nộp thuế trong dự thảo Nghị định quy định chi tiết luật Quản lý thuế (dự thảo nghị định).

Cục Thuế: Không bỏ đề xuất ngân hàng phải cung cấp tài khoản người nộp thuế- Ảnh 1.

Cục Thuế khẳng định, dự thảo Nghị định quy định chi tiết luật Quản lý thu không bỏ quy định về trách nhiệm cung cấp thông tin của tổ chức tín dụng

ẢNH: ĐAN THANH

Đơn vị này cho biết, tại dự thảo nghị định xin ý kiến thẩm định Bộ Tư Pháp, khoản 3 điều 61 quy định:

Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán, tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán trực tuyến, tổ chức thẻ quốc tế có trách nhiệm cung cấp các thông tin về tài khoản thanh toán của người nộp thuế mở tại ngân hàng cho cơ quan quản lý thuế và phối hợp với cơ quan quản lý thuế khi phát hiện các trường hợp có giao dịch bất thường cần kiểm tra tình trạng tuân thủ thuế.

Nội dung cung cấp thông tin gồm: tên chủ tài khoản, ngày sinh, nơi mở tài khoản, mã số thuế, địa chỉ, quốc gia cư trú, và thông tin định danh hợp pháp khác của chủ tài khoản; số hiệu tài khoản; ngày mở, ngày đóng tài khoản.

Thông tin, dữ liệu liên quan đến giao dịch của người nộp thuế gồm: số lượng, giá trị giao dịch, nội dung giao dịch, thông tin bên chuyển và bên nhận của giao dịch, thông tin về giao dịch trong và ngoài nước của người nộp thuế; số dư tài khoản, số dư cuối kỳ, thu nhập phát sinh từ tài khoản và các thông tin có liên quan khác phục vụ công tác quản lý thuế.

Thông tin, dữ liệu về chủ sở hữu hưởng lợi, người được ủy quyền, đồng chủ tài khoản, người thụ hưởng và các bên liên quan.

Thông tin về các giao dịch bất thường, đáng ngờ theo quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền.

Thông tin theo tiêu chuẩn báo cáo thông tin tài khoản tài chính của đối tượng không cư trú thuế tại Việt Nam và các báo cáo khác phù hợp với tiêu chuẩn của diễn đàn toàn cầu.

Các quy định nêu trên được xây dựng trên cơ sở cụ thể hóa quy định tại điểm b khoản 2 điều 40 của luật Quản lý thuế 2025; đồng thời, đã kế thừa quy định tại điều 30 Nghị định 126/2020/NĐ-CP.

"Như vậy, dự thảo nghị định hiện nay không bỏ quy định về trách nhiệm cung cấp thông tin của tổ chức tín dụng", Cục Thuế khẳng định.

Việc quy định trách nhiệm phối hợp, cung cấp thông tin của tổ chức tín dụng nhằm tăng cường hiệu quả quản lý thuế, bảo đảm công bằng trong thực hiện nghĩa vụ thuế; góp phần phòng ngừa gian lận, thất thu ngân sách nhà nước.

Trước đó, khoảng 1 tuần trở lại đây, một số thông tin cho rằng, Bộ Tài chính đã bỏ đề xuất ngân hàng phải cung cấp thông tin tài khoản người nộp thuế trong dự thảo nghị định. 

Nội dung đề cập, tại dự thảo nghị định mới nhất gửi Bộ Tư pháp thẩm định, Bộ Tài chính đã bỏ đề xuất này sau tiếp thu ý kiến góp ý của Ngân hàng Nhà nước.

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