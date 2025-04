Bất kể lợi nhuận của các doanh nghiệp trồi sụt ra sao thì các ngân hàng vẫn là những đơn vị có lãi lớn. Cụ thể, Ngân hàng TMCP Việt Á (mã chứng khoán VAB) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2025 với lợi nhuận trước thuế đạt 352,9 tỉ đồng, tăng 42,5% so với cùng kỳ năm trước và lợi nhuận sau thuế 292,9 tỉ đồng, tăng 44,5%.

Theo giải trình từ phía ngân hàng, với việc cải tiến, đa dạng hóa sản phẩm cung cấp cho tất các các phân khúc đã giúp cho hoạt động dịch vụ được cải thiện, đóng góp vào việc tăng lợi nhuận của ngân hàng.

Ngân hàng thu lãi lớn quý đầu năm 2025 ẢNH: NGỌC THẮNG

Hay Ngân hàng TMCP Nam Á (mã chứng khoán NAB) cũng công bố kết quả kinh doanh quý đầu năm nay với lợi nhuận trước thuế 1.214 tỉ đồng, tăng 21,52% so với cùng kỳ năm trước. Huy động vốn tăng trưởng gần 14% so với đầu năm 2024 và dư nợ tín dụng tăng trưởng 6% so với đầu năm, đạt gần 178.000 tỉ đồng

Đáng chú ý, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (mã chứng khoán SSB) công bố sơ bộ kết quả kinh doanh hợp nhất quý 1/2025 với lợi nhuận trước thuế đạt 4.350 tỉ đồng, tăng gần 189% so với cùng kỳ năm 2024. Tổng thu nhập hoạt động đạt 5.820 tỉ đồng, tăng hơn 115%, hoàn thành 184% kế hoạch... Ngân hàng cho biết, kết quả tích cực này đến từ sự chủ động mở rộng các dịch vụ phi tín dụng kết hợp kiểm soát chi phí, tăng cường quản trị rủi ro và triển khai các dự án quan trọng. Đây là mức lợi nhuận theo quý cao nhất lịch sử của nhà băng này.

Ngân hàng TMCP Tiên Phong (mã chứng khoán TPB) đạt lợi nhuận trước thuế hơn 2.100 tỉ đồng, tương đương 26% kế hoạch năm. Đây là mức lãi quý 1 cao nhất lịch sử của TPB và tăng hơn 40% so với cùng kỳ 2024. Tổng thu nhập hoạt động của Ngân hàng Tiên Phong trong quý đầu năm nay đạt gần 4.500 tỉ đồng. Trong đó, thu nhập từ lãi vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất, đạt 3.380 tỉ đồng.

Một trong những Big4 là Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (mã chứng khoán CTG) cũng báo lãi lớn. Chia sẻ tại đại hội đồng cổ đông thường niên cuối tuần qua, Chủ tịch Hội đồng quản trị Trần Minh Bình cho biết lợi nhuận trước thuế quý 1/2025 của ngân hàng ước tăng 6% so với cùng kỳ năm 2024. Như vậy, ước tính lãi trước thuế quý đầu năm nay của nhà băng này sẽ hơn 6.100 tỉ đồng...

Một số ngân hàng khác chưa công bố kết quả kinh doanh quý 1/2025 nhưng cũng được SSI Research dự báo tăng trưởng ở mức hai chữ số.