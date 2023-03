Ngân Quỳnh: Phụ nữ làm trụ cột kinh tế gặp rất nhiều áp lực

Nghệ sĩ Ngân Quỳnh trải lòng về cảnh quay nguy hiểm trong Vạn dặm nhân sinh ĐPCC

So với các vai diễn hiền lành, chất phác trước đây, nghệ sĩ Ngân Quỳnh "lột xác" với nhân vật bà Mỹ trong Vạn dặm nhân sinh với tính cách cay nghiệt, trọng nam khinh nữ. Mở màn, bà Mỹ có cuộc tranh cãi dữ dội với con gái út An (Thanh Trúc). Bị mẹ yêu cầu đưa một khoản tiền lớn để anh trai mua nhà, An từ chối vì mỗi người đều có cuộc sống riêng.



Tưởng chừng mọi chuyện êm xuôi, bà Mỹ liên tục quát mắng, điên cuồng đòi con gái đưa tiền. Tức giận, An lên ô tô chạy đi. Không ngờ, bà Mỹ chạy bộ theo xe của con gái. Từ đây, tai nạn kinh hoàng bắt đầu ập đến khi cả hai đều bị xe tông. Dù được đưa đi cấp cứu nhưng bà đã không qua khỏi. An may mắn hơn khi chỉ bất tỉnh 2 ngày và bị đa chấn thương.

Ngân Quỳnh 'lột xác' với hình tượng cay nghiệt trong phim mới ĐPCC

Chia sẻ về cảnh quay này, Ngân Quỳnh cho biết cô và Thanh Trúc liên tục diễn đi diễn lại để tạo cảm giác chân thực. "Đó là cảnh quay khiến hai má con vô cùng cực khổ trong suốt một buổi trưa. Không chỉ tranh cãi với con gái giữa trời nắng gay gắt, bà Mỹ còn chân đất gào thét chạy theo ô tô của An một đoạn đường dài. Rồi sau đó không may bị xe tông trúng dẫn tới qua đời. Có thể nói là cảnh đó rất cực, tốn rất nhiều sức lực nhưng dù cực đến mấy thì hai má con cũng cười vui vẻ", nữ diễn viên chia sẻ.

Dù vai diễn rất khác tính cách ngoài đời nhưng nghệ sĩ Ngân Quỳnh nói cô nhập vai nhờ sự thấu hiểu về cuộc đời của nhân vật. Bởi lẽ, một khi phụ nữ làm trụ cột gia đình phải trải qua nhiều áp lực, bức bối.

Sự ra đi của bà Mỹ khiến gia đình An cuốn vào vòng xoáy thù hận ĐPCC

"Khi phải chịu trách nhiệm kinh tế cho gia đình thì có rất nhiều áp lực. Ngày nào làm việc suôn sẻ, sức khỏe tốt thì rất vui. Còn ngày nào mệt, sức khỏe giảm sút thì rất stress. Việc một người phụ nữ làm trụ cột nuôi gia đình có mặt tốt nhưng cũng có mặt tiêu cực. Bao nhiêu công việc đều trút lên vai người phụ nữ nên rất dễ gây áp lực. Khi tâm lý của chúng ta không vững, chúng ta không cân bằng được. Nếu có người nhà chia sẻ thì mọi việc sẽ êm xuôi. Nhưng người nhà không thông cảm thì gia đình dễ xào xáo lắm".

Nghệ sĩ Ngân Quỳnh cũng nói thêm, sau cái chết của bà Mỹ, nhịp phim bắt đầu tăng tốc và dần trở nên gay cấn. An bị gia đình hắt hủi, ghẻ lạnh vì cho rằng chính cô là người gây ra cái chết của mẹ ruột. Từ đây, họ bắt đầu cuốn theo vòng xoáy thù hận, tiền bạc. Vạn dặm nhân sinh được phát sóng lúc 19 giờ 35, từ thứ hai đến thứ năm hằng tuần trên kênh VTV9.