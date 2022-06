Ngang nhiên xây dựng am thờ, điểm dã ngoại trái phép ở Quảng Ninh

Lén lút xây am thờ trong rừng sâu

Theo phản ánh của người dân địa phương, gần đây trong khu rừng tại bản Quảng Hợp, xã Quảng Thành (H.Hải Hà, Quảng Ninh) hình thành một khu am thờ. Người lạ rất khó để vào bên trong, vì nơi này nằm sâu trong rừng.

Ông L.Đ.S (bản Quảng Hợp, xã Quảng Thành, H.Hải Hà) cho biết, nhiều người trông thấy khu am thờ nằm sâu trong rừng, có nhiều pho tượng. “Tôi nghe mọi người kể lại khu am thờ trên là của bà Q., chủ một doanh nghiệp ở địa phương. Từ cuối năm 2021, người này dùng nhiều thiết bị, máy móc để đưa các pho tượng, mở đường bê tông vào khu am thờ này”, ông S. cho biết.

Theo mô tả của người dân, PV tìm đường đến khu am thờ. Từ cửa rừng nằm bên QL18, chúng tôi đi tiếp con đường bê tông ngoằn ngoèo dẫn vào sâu bên trong rừng. Vào khoảng 2 km, khu am thờ dần lộ ra.

Tại khu am thờ, có 1 tượng phật cao khoảng 3 m đặt trên bệ đá. Chủ công trình đặt tượng giữa con suối, bắc cầu để đi qua.

Ngoài ra, nơi này còn nhiều công trình khác như: nhà vệ sinh được xây dựng khép kín, lầu vọng cảnh với bàn ghế, hồ cá… Đáng chú ý, phía trên sườn núi có 2 am thờ vừa mới được xây xong, nghi ngút khói hương.

Điểm dã ngoại núp bóng mỏ đá

Nằm cách bản Quảng Hợp không xa, tại thôn Hải Thành (xã Quảng Thành, H.Hải Hà) có điểm vui chơi xây dựng trái phép bên mỏ đá đã hết hạn của một doanh nghiệp địa phương. Thời gian qua, chính quyền địa phương phải tìm phương án xử lý điểm xây dựng trái phép này.

Cụ thể, theo phản ánh của người dân, thời gian gần đây trong khuôn viên mỏ đá của Công ty Cổ phần đầu tư Lâm Hải (H.Hải Hà), nhiều lúc tấp nập người và phương tiện ra vào để vui chơi giải trí. Nhiều người đến đây tắm sông, câu cá và ăn nhậu.

Từ chỉ dẫn của người dân địa phương, một ngày đầu tháng 6, PV tìm đến khu vực này. Bên ngoài, nơi này giống như bao doanh nghiệp sản xuất khác, khi có bến bãi, phương tiện đang vận hành sản xuất. Thế nhưng, vào sâu bên trong, có cả một quần thể hạng mục vui chơi đang hình thành.

Tại đây, chòi câu, nhà điều hành, hồ cá koi, tiểu cảnh sân vườn… đã được xây dựng quy mô.

Đang câu cá ở hồ, anh Phạm Văn C. (người dân xã Quảng Thành, H.Hải Hà) cho biết: “Tôi thi thoảng vẫn cùng gia đình vào đây thư giãn, nhất là dịp cuối tuần. Tại đây, quản lý cho mọi người vào câu cá, vui chơi chụp ảnh. Nếu cần thủ nào vợt được cá to muốn ăn tại chỗ thì phải mua và trả phí dịch vụ”.

Đúng như lời anh C., tại đây, ngoài các dịch vụ trải nghiệm còn cung cấp đồ ăn thức uống, âm thanh loa kéo đáp ứng nhu cầu của đoàn khách số lượng đông.





Đáng chú ý, kế điểm vui chơi này là đập nước Quảng Thành, được doanh nghiệp gia cố hệ thống kè, đặt nhiều bộ bàn ghế đá xung quanh. Được biết, vào những ngày không mưa lũ, nhiều người lớn, trẻ em đến đây để bơi lội.

Theo quan sát của PV, khu vực vui chơi này rộng hàng chục nghìn mét vuông,không có hệ thống cảnh báo an toàn, cứu hộ cứu nạn.

Xây trại dưỡng lão cho người cơ nhỡ?

UBND H.Hải Hà và UBND xã Quảng Long đều khẳng định 2 công trình nêu trên vi phạm quy định về sử dụng đất, trật tự xây dựng và không được cơ quan chức năng nào cấp phép, đồng ý bằng chủ trương.

Vì sao trong suốt thời gian dài, người dân tổ chức xây dựng rầm rộ như vậy nhưng chính quyền địa phương mới chỉ phát hiện trong gần đây?

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Trần Văn Trí, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Quảng Thành (H.Hải Hà), khẳng định 2 công trình trên vừa được chính quyền địa phương lập biên bản; đồng thời ra quyết định xử phạt hành chính và yêu cầu phải phá dỡ, di chuyển tài sản ra khỏi khu rừng trong tháng 6.

Theo ông Trí, khu am thờ xây dựng trên diện tích đất rừng sản xuất của bà Hà Ngọc Quỳnh, chủ một doanh nghiệp sản xuất chè trên địa bàn. Người này được giao khoán 60 ha rừng để trồng rừng, sản xuất lâm nghiệp. Nơi bà Quỳnh đặt am thờ, tượng phật đều không có di tích và mới được xây dựng trong thời gian gần đây để thờ tự.

“Ý định của bà Quỳnh xây dựng làm trại dưỡng lão cho người già, cơ nhỡ trên địa bàn. Bà Quỳnh đang thuê tư vấn xin UBND tỉnh Quảng Ninh làm nơi lưu trú cho khoảng mười mấy người không có nơi nương tựa. Đây không phải là điểm tâm linh. Hai cái miếu trên đều do bà Quỳnh tự xây gần đây”, ông Trí khẳng định.

Ông Nguyễn Hữu Liêm, Phó chủ tịch UBND H.Hải Hà cho biết, lợi dụng thời gian chính quyền tập trung công tác phòng chống dịch Covid-19, gia đình bà Quỳnh đã xây dựng công trình vi phạm nêu trên. Chính quyền địa phương đã mời làm việc chủ công trình am thờ, cam kết phải di dời, phá dỡ công trình trong tháng 6.

Liên quan đến điểm vui chơi dã ngoại tại thôn Hải Thành, xã Quảng Thành (H.Hải Hà) lực lượng chức năng của H.Hải Hà cho biết đã nắm bắt được sự việc và đã cử đoàn công tác liên ngành đến kiểm tra hiện trường và lập biên bản vi phạm.

Theo UBND Hải Hà, điểm vui chơi dã ngoại này nằm trên diện tích mỏ đất được chính quyền địa phương giao cho Công ty Cổ phần đầu tư Lâm Hải quản lý sử dụng và khai thác đá. Tuy nhiên mỏ đá đã hết thời hạn, trong quá trình khai thác có hình thành 5 moong nước. Khoảng hơn 1 năm trở lại đây, Công ty Cổ phần đầu tư Lâm Hải đã xây dựng công trình để hình thành như một điểm vui chơi. Tuy nhiên tất cả đều không được sự chấp thuận của chính quyền địa phương và sử dụng sai mục đích.

Được biết, Công ty Cổ phần đầu tư Lâm Hải đã hết thời hạn khai thác đá sỏi nhưng chưa hoàn thành xong việc đóng cửa mỏ. Trong khi đang hoàn thiện các thủ tục thì doanh nghiệp đã tiến hành xây dựng dự án nuôi trồng thủy sản trái phép. Trước những vi phạm nêu trên, UBND H.Hải Hà đã ra quyết định xử phạt doanh nghiệp này 100 triệu đồng.