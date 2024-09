Ngành giáo dục thiệt hại nặng nề sau bão lũ

Tại Lào Cai, thống kê của Sở GD-ĐT đến cuối tuần qua, có 35 học sinh (HS) của tỉnh thiệt mạng và mất tích, 15 HS bị thương do bão lũ. Số nhân viên, giáo viên (GV) toàn ngành giáo dục Lào Cai bị ảnh hưởng nặng do bão số 3 cần được hỗ trợ là trên 600 hộ gia đình (nhà bị sập, bị ngập nước, sạt lở đất…). Riêng H.Bảo Yên có 410 gia đình, có 3 GV ở TX.Sa Pa bị thương tích do sập nhà công vụ phải nhập viện.



KTX của Trường THCS - THPT H.Bát Xát ở điểm xã Mường Hum sập đổ ẢNH: NHÀ TRƯỜNG CUNG CẤP

Khối THPT của tỉnh Lào Cai có 12/39 đơn vị trường bị ảnh hưởng của bão như sạt lở taluy, ngập úng... Đơn vị trường bị ảnh hưởng nặng là Trường THCS - THPT Bát Xát sạt lở 80 m taluy làm sập 16 phòng ở HS bán trú, bếp, nhà tắm, nhà vệ sinh và đe dọa tiếp tục sạt lở vào khu nhà ký túc 4 tầng, nhà đa năng, nhà lớp học cần được các đơn vị chức năng kiểm tra, đánh giá mức độ an toàn trước khi cho HS đi học trở lại. Các huyện, thị xã, thành phố có 59/545 đơn vị trường bị ảnh hưởng.

Yên Bái: Sở GD-ĐT thống kê có 2 GV, 8 HS của tỉnh Yên Bái thiệt mạng, 2 HS bị thương do mưa bão. Có 28 cơ sở giáo dục bị ngập lụt, đến thời điểm này các trường đã dọn dẹp, khắc phục; 37 cơ sở giáo dục bị sạt lở. Bên cạnh đó, còn một số trường, điểm trường bị sạt lở đất với khối lượng ít, các trường đã chủ động huy động cán bộ, GV, nhân viên và HS để khắc phục. Thiệt hại về cơ sở vật chất, thiết bị dạy - học, sách vở ước tính ban đầu khoảng 45 tỉ đồng. Số HS bị mất, hỏng sách giáo khoa, đồ dùng học tập ước khoảng 22.787 em. Dự kiến kinh phí khoảng 11,5 tỉ đồng.

Cao Bằng: Sở GD-ĐT tỉnh này cho biết có 9 người thiệt mạng do mưa lũ, trong đó có 2 GV và 7 HS, 1 HS bị thương. Cùng với đó, 40 cơ sở giáo dục bị hư hỏng, ảnh hưởng do ngập nước, sạt lở. Đến thời điểm này, 10/519 cơ sở giáo dục vẫn chưa tổ chức học trở lại được do nước sông suối còn cao và đường sạt lở, chia cắt. Hiện nay, chưa liên lạc được với gần 700 HS do mất sóng điện thoại. Nhiều em không thể đến trường do địa hình chia cắt.

Thái Nguyên: Giám đốc Sở GD-ĐT Phạm Việt Đức cho biết toàn tỉnh có 2 HS thiệt mạng, 93 trường bị thiệt hại do bão số 3 gây ra với ước tính thiệt hại khoảng hơn 23 tỉ đồng. Trong đó có 116 phòng học, 14 phòng chức năng, 2 nhà ở nội trú, 6 nhà ăn, 6 nhà bếp ăn và 79 công trình phụ trợ khác.

Tuyên Quang: Toàn tỉnh có 33 trường học bị ngập nước, sạt lở đất. Riêng Trường PTDT nội trú Chiêm Hóa bị ngập toàn bộ khu ký túc xá và nhà ăn của HS. Sơ bộ có khoảng 2.000 HS có nhà bị ngập, sạt lở đất, đồ dùng học tập, sách vở bị lũ cuốn trôi. Tổng thiệt hại ước tính khoảng 3,4 tỉ đồng.

Lạng Sơn: Có 78 trường học các cấp bị ngập úng, 118/650 trường học bị ảnh hưởng, thiệt hại về cơ sở vật chất ước tính 3,2 tỉ đồng. 158 HS và 38 GV bị ảnh hưởng sau bão lũ.