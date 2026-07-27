Ngành kiểm sát cần tiếp tục phát huy vai trò xây dựng, hoàn thiện thể chế

Sáng 27.7, tại Hà Nội, Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương có buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

Chủ trì và phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Thường trực Ban Bí thư, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương Trần Cẩm Tú đề nghị ngành Kiểm sát nhân dân tiếp tục đổi mới tư duy, phương thức lãnh đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ với quyết tâm cao hơn, hành động quyết liệt hơn và hiệu quả hơn, đảm bảo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Thường trực Ban Bí thư, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương Trần Cẩm Tú phát biểu ẢNH: TTXVN

Thường trực Ban Bí thư yêu cầu tiếp tục xây dựng Đảng bộ Viện Kiểm sát nhân dân tối cao thật sự trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ.

Đồng thời, cần giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, tăng cường đoàn kết, thống nhất, phát huy vai trò nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu.

Nâng cao chất lượng công tác quản lý cán bộ, công tác kiểm tra, giám sát, siết chặt kỷ luật, kỷ cương của Đảng. Xây dựng đội ngũ cán bộ của ngành có bản lĩnh chính trị vững vàng, liêm chính, chuyên nghiệp, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thường trực Ban Bí thư yêu cầu Đảng ủy Viện Kiểm sát nhân dân tối cao lãnh đạo thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của ngành; đặc biệt là thực hiện kịp thời, hiệu quả Nghị quyết số 66-NQ/TW của Bộ Chính trị; tiếp tục nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp.

Tiếp tục phát huy vai trò quan trọng trong xây dựng và hoàn thiện thể chế; coi đây là nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên và là một trong những khâu đột phá của ngành.

Tăng cường tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc, đề xuất các cơ chế, chính sách để đảm bảo hệ thống pháp luật thống nhất, đồng bộ, khả thi, đáp ứng được yêu cầu cải cách tư pháp và phát triển đất nước trong giai đoạn mới, góp phần xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

Vẫn theo yêu cầu của Thường trực Ban Bí thư, ngành kiểm sát cần tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Tăng cường phối hợp chặt chẽ với các cơ quan trong hệ thống chính trị, các cơ quan trong khối nội chính và tổ chức thực hiện nghiêm các chủ trương, nghị quyết của Đảng, đảm bảo các nhiệm vụ được triển khai đồng bộ, tổ chức hiệu quả và lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo trong quá trình tổ chức thực hiện.