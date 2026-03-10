Ngành xuất bản quyết tăng tốc chuyển đổi số

Báo cáo tổng kết đưa ra cái nhìn khá lạc quan về bức tranh chung với doanh thu toàn ngành (xuất bản, in và phát hành) năm 2025 tăng khoảng 6% so với năm 2024, ước đạt 117.000 tỉ đồng.

Thứ trưởng Phan Tâm trao bằng khen cho các đơn vị xuất sắc tại hội nghị Ảnh: BTC cung cấp

Năm 2025, đội ngũ 52 NXB trên cả nước đã xuất bản được hơn 51.000 xuất bản phẩm với tổng số hơn 500 triệu bản (tăng 0,6% về xuất bản phẩm, giảm 8,9% về bản/lượt truy cập).

Thị trường xuất bản phản ánh có sự dịch chuyển giữa các nhóm nội dung; một số loại sách ghi nhận mức tăng mạnh cả về số xuất bản phẩm và số bản in, đặc biệt là sách khoa học - công nghệ, kinh tế và sách văn học, văn hóa - xã hội.

Hoạt động phát hành xuất bản phẩm có sự dịch chuyển rõ nét sang môi trường số. Nhiều doanh nghiệp phát hành đã triển khai mô hình phân phối đa kênh, kết hợp giữa sách in, sách điện tử, sách nói và các dịch vụ nội dung số. Tính đến hết năm 2025, có 35/52 NXB tham gia xuất bản và phát hành xuất bản phẩm điện tử (tăng 13%), chiếm 67,3% tổng số NXB. Tuy nhiên, bất cập phổ biến là hầu hết các NXB thiếu nguồn lực về công nghệ, năng lực cạnh tranh chưa cao, chưa có sự liên kết hiệu quả trong việc phát triển thị trường thương mại điện tử…

Phát biểu tại hội nghị, ông Phan Tâm, Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL, nhấn mạnh: "Chuyển đổi số trong xuất bản không chỉ là số hóa sách hay đưa sách lên mạng, mà là tổ chức lại toàn bộ chuỗi giá trị của ngành. Cần nghiên cứu từng bước hình thành hệ sinh thái xuất bản số, qua đó mở rộng thị trường đọc số và nâng cao hiệu quả hoạt động của các NXB".