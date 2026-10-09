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    Thời sự

    Ngập cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất, Sở Xây dựng TP.HCM nêu giải pháp

    Uyển Nhi - Vũ Phượng
    Sở Xây dựng TP.HCM lý giải nguyên nhân ngập cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất trong cơn mưa lớn chiều 1.10 và nêu 2 dự án thoát nước đang triển khai.

    Tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội TP.HCM chiều 8.10, đại diện Sở Xây dựng TP.HCM đã trả lời câu hỏi báo chí liên quan nguyên nhân khu vực cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất ngập trong cơn mưa chiều 1.10.

    Ông Phạm Quốc Huy, Phó trưởng phòng Hạ tầng kỹ thuật (Sở Xây dựng TP.HCM) cho biết, tại các tuyến đường cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất, đơn vị ghi nhận đường Trường Sơn có tình trạng ngập nước, độ sâu khoảng 0,1 - 0,15 m.

    Tình trạng đọng nước đã ảnh hưởng đến tốc độ di chuyển của phương tiện và làm gia tăng ùn ứ giao thông. Tuy nhiên, nước rút hết trong thời gian mưa.

    Ngập cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất, Sở Xây dựng TP.HCM nêu giải pháp - Ảnh 1.

    Ông Phạm Quốc Huy, Phó trưởng phòng Hạ tầng kỹ thuật (Sở Xây dựng TP.HCM) tại buổi họp báo chiều 8.10

    ẢNH: NGUYỄN ANH

    Sở Xây dựng TP.HCM cho biết nguyên nhân chính dẫn đến ngập là do mưa vượt tần suất thiết kế của hệ thống thoát nước hiện hữu.

    Cụ thể, hệ thống thoát nước hiện nay được thiết kế đáp ứng tiêu thoát với vũ lượng mưa 85,3 mm trong 3 giờ. Trong khi đó, trận mưa chiều 1.10 ghi nhận tại trạm Dương Quảng Hàm đạt vũ lượng 155,2 mm, từ 16 giờ 25 phút đến 19 giờ 30 phút.

    Khi xuất hiện mưa lớn, Trung tâm Quản lý giao thông và hạ tầng kỹ thuật TP.HCM (thuộc Sở Xây dựng TP.HCM) đã yêu cầu Công ty TNHH MTV Thoát nước đô thị TP.HCM tổ chức ứng trực.

    Các lực lượng thực hiện vớt rác tại miệng thu, mở nắp hầm ga để tăng cường thoát nước, lắp dựng hàng rào cảnh báo. Đồng thời, đơn vị phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông hướng dẫn phương tiện lưu thông, hạn chế xe di chuyển vào khu vực đang bị ngập trong mưa.

    2 dự án tăng thoát nước khu vực sân bay Tân Sơn Nhất

    Liên quan giải pháp lâu dài cho khu vực sân bay Tân Sơn Nhất, Sở Xây dựng TP.HCM cho biết thành phố đang triển khai 2 dự án nhằm tăng cường khả năng thoát nước.

    Thứ nhất là dự án cải tạo kênh A41, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Tân Sơn Nhất làm chủ đầu tư. Dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2027.

    Thứ hai là dự án xây dựng hạ tầng cải tạo môi trường kênh Hy Vọng, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP.HCM làm chủ đầu tư. Dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2029.

    Theo Sở Xây dựng TP.HCM, các dự án này khi hoàn thành sẽ góp phần tăng khả năng tiêu thoát nước cho khu vực sân bay Tân Sơn Nhất và các tuyến đường lân cận.

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