Ngập đường Phan Huy Ích ở TP.HCM, nước tràn vào xe buýt, xuất hiện xuồng di chuyển

Tối 30.9, một video livestream trên một tài khoản TikTok (thu hút lúc cao điểm lên tới 25.000 lượt xem cùng lúc) cho thấy tuyến đường Phan Huy Ích (phường Tân Sơn, TP.HCM) ngập sâu 1 mét sau mưa lớn.

Rất nhiều hành khách rơi vào cảnh "tiến thoái lưỡng nan" khi nước tràn vào trong xe buýt ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Theo nội dung video, có ít nhất 2 xe buýt, 2 ô tô con chết máy, nằm tê liệt trên con đường ngập nước. Ngoài một trạm sạc xe còn mở cửa, hàng chục cửa hàng khác bên đường đã phải đóng cửa ngừng kinh doanh.

Theo lời chủ tài khoản TikTok, nước đã tràn vào đường Phan Huy Ích sau cơn mưa lớn chiều 30.9. Dù mưa đã dứt, nhưng sau hơn 2 tiếng đồng hồ, nước ngập vẫn không có dấu hiệu rút.

Đến 21 giờ 25 phút, đoạn livestream cho thấy vẫn còn nhiều hành khách phải ngồi trên xe buýt chết máy, không thể di chuyển vì xung quanh toàn nước ngập. Một số hành khách khác đã phải bỏ xe buýt và chấp nhận lội bộ để tìm đường về nhà.

Cùng chung cảnh ngộ, hàng loạt xe máy cũng chết máy. Thậm chí, video livestream còn ghi nhận cảnh 2 người phụ nữ mang xuồng để di chuyển trên đường.

Phóng viên Báo Thanh Niên đang có mặt ở hiện trường để tiếp tục ghi nhận tình trạng ngập nước trên đường Phan Huy Ích.

Hai phụ nữ phải di chuyển trên đường bằng thuyền ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

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