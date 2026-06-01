Ngày đầu bán xăng E10 đại trà: Người dân đón nhận thế nào?

Ghi nhận tại các cửa hàng xăng dầu ở TP.HCM, người dân vào đổ xăng E10 bình thường. Nhiều người cho biết đã đổ xăng E10 lần thứ 2, thứ 3 "không thấy có gì khác biệt so với trước". Tại cửa hàng xăng dầu trên đường Lý Thường Kiệt (TP.HCM), anh Nguyễn Thịnh - tài xế xe công nghệ đổ xăng E10 từ ngày 15.5, đến nay đã đổ 3 lần nhận xét: "Tôi dùng xăng E10 hơn nửa tháng, tần suất chạy nhiều, nhưng chưa thấy sự khác biệt so với xăng khoáng. Có chăng chỉ là tâm lý", anh Thịnh chia sẻ.

Chị Ngọc Ánh (phường Tân Hòa, TP.HCM) vào cây xăng trên đường Cách Mạng Tháng 8 (TP.HCM) đổ xăng E10 để đi Tây Ninh. "Tôi có việc đi Tây Ninh rồi về, không dùng xe thường xuyên, nên chỉ đổ thử 300.000 đồng. Tôi chạy thấy xe êm, ổn định".

Từ 0 giờ ngày 1.6.2026, cả nước chính thức ngưng dùng xăng RON 95, chuyển sang xăng sinh học, phổ biến là E10. Dưới đây là một số hình ảnh được phóng viên Báo Thanh Niên ghi trong ngày 1.6:





Xăng E10 đã được sử dụng ở nhiều nước từ lâu và được đánh giá là thân thiện với môi trường ẢNH: NHẬT THỊNH

Một số cửa hàng xăng dầu thuộc hệ thống Petrolimex đã tổ chức bán thí điểm xăng E10 từ tháng 8.2025, đến nay đều nhận được phản hồi tốt từ người dùng ẢNH: NHẬT THỊNH

Những xe gắn máy đời cũ vẫn vào đổ xăng E10 RON 95-III. Người dùng cho hay đã mua xăng E10 vài tháng qua và "vẫn chạy tốt" ẢNH: NHẬT THỊNH

Xăng E10 có màu vàng nhạt, giống màu xăng nền - xăng khoáng RON 95 ẢNH: NHẬT THỊNH

Nhiều ô tô công nghệ vào đổ xăng E10 từ rất sớm ẢNH: NHẬT THỊNH

Nhiều tài xế công nghệ thậm chí đã đổ lẫn lộn xăng khoáng và E10 do "tiện đâu đổ đó" trong thời gian qua nhưng cũng "không có gì bất thường" ẢNH: NHẬT THỊNH

Trong suốt thời gian thử nghiệm đến nay, sản lượng tiêu thụ E10 duy trì ổn định và chưa ghi nhận phản ánh bất thường từ phía khách hàng ẢNH: HOÀNG HY