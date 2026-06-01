Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Chính sách - Phát triển

Ngày đầu bán xăng E10 đại trà: Người dân đón nhận thế nào?

Nguyên Nga - Nhật Thịnh
01/06/2026 16:36 GMT+7

Từ hôm nay (1.6), các loại xăng khoáng truyền thống như RON 95-III, RON 95-V... chính thức dừng lưu hành trên thị trường. Cả nước bắt đầu chuyển sang sử dụng xăng sinh học E5 và E10.

Ghi nhận tại các cửa hàng xăng dầu ở TP.HCM, người dân vào đổ xăng E10 bình thường. Nhiều người cho biết đã đổ xăng E10 lần thứ 2, thứ 3 "không thấy có gì khác biệt so với trước". Tại cửa hàng xăng dầu trên đường Lý Thường Kiệt (TP.HCM), anh Nguyễn Thịnh - tài xế xe công nghệ đổ xăng E10 từ ngày 15.5, đến nay đã đổ 3 lần nhận xét: "Tôi dùng xăng E10 hơn nửa tháng, tần suất chạy nhiều, nhưng chưa thấy sự khác biệt so với xăng khoáng. Có chăng chỉ là tâm lý", anh Thịnh chia sẻ.

Chị Ngọc Ánh (phường Tân Hòa, TP.HCM) vào cây xăng trên đường Cách Mạng Tháng 8 (TP.HCM) đổ xăng E10 để đi Tây Ninh. "Tôi có việc đi Tây Ninh rồi về, không dùng xe thường xuyên, nên chỉ đổ thử 300.000 đồng. Tôi chạy thấy xe êm, ổn định".

Từ 0 giờ ngày 1.6.2026, cả nước chính thức ngưng dùng xăng RON 95, chuyển sang xăng sinh học, phổ biến là E10. Dưới đây là một số hình ảnh được phóng viên Báo Thanh Niên ghi trong ngày 1.6:


Ngày đầu bán xăng E10 đại trà: Người dân đón nhận thế nào?- Ảnh 1.

Xăng E10 đã được sử dụng ở nhiều nước từ lâu và được đánh giá là thân thiện với môi trường

ẢNH: NHẬT THỊNH

Ngày đầu bán xăng E10 đại trà: Người dân đón nhận thế nào?- Ảnh 2.

Một số cửa hàng xăng dầu thuộc hệ thống Petrolimex đã tổ chức bán thí điểm xăng E10 từ tháng 8.2025, đến nay đều nhận được phản hồi tốt từ người dùng

ẢNH: NHẬT THỊNH

Ngày đầu bán xăng E10 đại trà: Người dân đón nhận thế nào?- Ảnh 3.

Những xe gắn máy đời cũ vẫn vào đổ xăng E10 RON 95-III. Người dùng cho hay đã mua xăng E10 vài tháng qua và "vẫn chạy tốt"

ẢNH: NHẬT THỊNH

Ngày đầu bán xăng E10 đại trà: Người dân đón nhận thế nào?- Ảnh 4.

Xăng E10 có màu vàng nhạt, giống màu xăng nền - xăng khoáng RON 95

ẢNH: NHẬT THỊNH

Ngày đầu bán xăng E10 đại trà: Người dân đón nhận thế nào?- Ảnh 5.

Nhiều ô tô công nghệ vào đổ xăng E10 từ rất sớm

ẢNH: NHẬT THỊNH

Ngày đầu bán xăng E10 đại trà: Người dân đón nhận thế nào?- Ảnh 6.

Nhiều tài xế công nghệ thậm chí đã đổ lẫn lộn xăng khoáng và E10 do "tiện đâu đổ đó" trong thời gian qua nhưng cũng "không có gì bất thường"

ẢNH: NHẬT THỊNH

Ngày đầu bán xăng E10 đại trà: Người dân đón nhận thế nào?- Ảnh 7.

Trong suốt thời gian thử nghiệm đến nay, sản lượng tiêu thụ E10 duy trì ổn định và chưa ghi nhận phản ánh bất thường từ phía khách hàng

ẢNH: HOÀNG HY

Ngày đầu bán xăng E10 đại trà: Người dân đón nhận thế nào?- Ảnh 8.

Các cây xăng đều hoạt động bình thường trong ngày 1.6

ẢNH: NHẬT THỊNH

 

Tin liên quan

Bộ Công thương ra mắt chatbot giải đáp xăng E10

Bộ Công thương ra mắt chatbot giải đáp xăng E10

Để phục vụ nhu cầu tìm hiểu của người dân về xăng E10, Bộ Công thương hôm nay (1.6) đã đưa vào vận hành chatbot hỏi đáp trên Cổng thông tin Bộ Công thương và Báo Công thương.

Việt Nam chính thức chuyển sang xăng sinh học

Từ hôm nay, dừng lưu hành xăng RON95, RON97, chỉ bán phổ biến xăng E10

Khám phá thêm chủ đề

Xăng E10 Xăng sinh học Petrolimex xăng khoáng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập thường trực: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận