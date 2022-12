Ngày Giáng sinh: TP.HCM tiếp tục se lạnh 20 độ C như Đà Lạt đến khi nào?

Nhiều ngày qua, người dân TP.HCM đã được tận hưởng không khí se lạnh vào sáng sớm và đêm. Đây là thời điểm hiếm hoi trong năm tiết trời se lạnh, dễ chịu kéo dài.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, sáng nay nhiệt độ đo được tại trạm Nhà Bè (TP.HCM) là 20,5o C. Trong khi đó, ngày hôm qua, nhiệt độ thấp nhất tại TP.HCM là 19 o C.

Nhiều địa phương khác ở Nam bộ cũng có mức nhiệt dưới 20 o C trong hôm nay như: Đồng Phú (Đồng Xoài, Bình Phước) 18 o C, Long Khánh (Đồng Nai) 17,6 o C, Tà Lài (Đồng Nai) 16,5 o C, Sở Sao (Bình Dương) 19,2 o C, Tây Ninh 18,7 o C, Mộc Hóa (Long An) 19 o C, Mỹ Tho (Tiền Giang) 18,9 o C,...

Ông Lê Đình Quyết, Phó trưởng phòng Dự báo, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ cho hay, tại TP.HCM cũng như các tỉnh Nam bộ sẽ có mức nhiệt tăng nhẹ lên sau lại giảm. Trạng thái trời se lạnh vào buổi sáng tiếp tục duy trì 2 - 3 ngày tới, sau đó lại có những đợt không khí lạnh tăng cường.

"Từ nay tới Tết Dương lịch, nhiệt độ sáng sớm vẫn khá thấp, dao động từ 20 - 22oC", ông Quyết thông tin.





Sáng nay, tại TP.HCM nhiều mây, trời nắng yếu, không mưa, sáng sớm trời se lạnh. Nhiệt độ lúc 8 giờ là 23oC (tăng 1oC so với hôm qua), độ ẩm 69%.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, áp cao lạnh lục địa tiếp tục tăng cường và khuếch tán xuống phía nam. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua Trung và Nam Trung bộ hoạt động ổn định. Gió đông bắc duy trì cường độ trung bình - mạnh trên vùng biển phía Đông Nam bộ.

Dự báo thời tiết Nam bộ hôm nay mây thay đổi, ngày nắng, không mưa. Nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng 29 - 32oC độ, khu vực Đông Nam bộ có nơi trên 32oC.

Từ 48 - 72 giờ tới, áp cao lạnh lục địa có cường độ ổn định, tiếp tục khuếch tán xuống phía nam. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới hoạt động mạnh dần và lấn Tây. Gió đông bắc có cường độ trung bình - mạnh trên vùng biển phía Đông Nam bộ.

Dự báo thời tiết Nam bộ 48 - 72 giờ tới mây thay đổi, ngày nắng, không mưa. Nhiệt độ ngày ít thay đổi, nhiệt độ đêm tăng nhẹ. Đêm và sáng trời lạnh.