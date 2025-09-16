Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giới trẻ

Ngày giỗ cha, nữ sinh nghẹn ngào mang học bổng 10 triệu đồng đặt trước bàn thờ

Uyên Phạm
Uyên Phạm
16/09/2025 16:11 GMT+7

Trần Đỗ Thanh Thanh, sinh viên năm 2 ngành y học dự phòng, Trường ĐH Y Dược TP.HCM, vẫn chưa quên khoảnh khắc nhận học bổng đặc biệt trong đời mình, đó là ngày giỗ cha, người đã qua đời vì ung thư gan cách đây 3 năm.

"Em sẽ mang phần học bổng đặt trước bàn thờ cha như một món quà, để chia sẻ niềm vui với cha trong ngày hôm nay", Thanh nghẹn ngào nói.

Tại lễ trao học bổng "Nữ sinh hiếu học, vượt khó" lần thứ 34 (đợt 1), năm học 2025 -2026 do Báo Phụ Nữ TP.HCM tổ chức, hai nữ sinh mang trong mình câu chuyện mất mát nhưng vẫn kiên cường theo đuổi ước mơ.

Cha của Thanh mất, gia đình chỉ còn mẹ gồng gánh nuôi 4 chị em: 2 đứa em trai và chị gái đang theo học Học viện Hàng không. Mẹ bán bánh ướt mưu sinh, nhưng dạo gần đây lại đau lưng nên có những ngày phải nghỉ bán, thu nhập bấp bênh. Thanh biết mẹ vất vả, nên vừa học vừa làm để tự trang trải chi phí, giảm bớt gánh nặng.

Ngày giỗ cha, nữ sinh nghẹn ngào mang học bổng 10 triệu đồng đặt trước bàn thờ - Ảnh 1.

Bà Lý Việt Trung, Tổng biên tập Báo Phụ nữ TP.HCM động viên nữ sinh viên Trần Đỗ Thanh Thanh, Trường đại học Y Dược TP.HCM

ẢNH: UYÊN PHẠM

"Để bớt gánh nặng cho mẹ, em tranh thủ làm thêm ngoài giờ học. Số tiền em kiếm được đủ để tự lo tiền sinh hoạt cá nhân để mẹ đỡ phải vất vả. Em mệt thì có, nhưng chưa bao giờ nghĩ sẽ bỏ cuộc. Mỗi lần nhìn thấy mẹ phải thức dậy từ sáng sớm để chuẩn bị bán bánh, em lại tự nhủ mình phải cố gắng nhiều hơn nữa", Thanh tâm sự.

Khi được hỏi: "Có bao giờ vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn mà từng nghĩ đến việc không học đại học nữa ?". Thanh lắc đầu: "Dạ không. Em luôn quyết tâm phải học tiếp. Nếu gia đình không lo nổi, em sẵn sàng đi làm 1-2 năm để có tiền trở lại trường. Em nhất định không bỏ dở con đường học vấn của mình".

Chọn ngành y học dự phòng, Thanh mong sau này sẽ làm việc tại các trung tâm phòng chống dịch, trạm y tế, nơi trực tiếp chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Ngay từ khi còn là tân sinh viên, Thanh đã xuất sắc nhận học bổng toàn phần 100% học phí năm nhất của Trường ĐH Y Dược TP.HCM. Với em, học bổng không chỉ là sự hỗ trợ tài chính, mà còn là lời động viên để tiếp tục bước đi trên con đường đã chọn.

Còn đối với Nguyễn Mỹ Kiều Giang, sinh viên năm 2 ngành công tác xã hội, Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn (ĐH Quốc gia TP.HCM), nỗi đau mất người thân vì đại dịch COVID-19 vẫn chưa nguôi ngoai trong ký ức của cô gái. Bà nội và mẹ qua đời chỉ cách nhau 6 ngày trong đại dịch COVID-19, để lại khoảng trống không gì bù đắp được. Cả gia đình giờ chỉ còn người cha gồng gánh nuôi 3 chị em giữa muôn vàn khó khăn. Cha Giang làm nghề nội thất nhôm kính, ai đặt thì mới có việc, nên thu nhập bấp bênh, không ổn định. Giang tâm sự: "Em vừa học vừa làm để tự trang trải chi phí cá nhân và phụ giúp gia đình. Tủi thân thì có chứ, nhưng em tự nhủ mình phải tích cực hơn, phải cố gắng để thay đổi hoàn cảnh và đạt được điều em mơ ước".

Ngày giỗ cha, nữ sinh nghẹn ngào mang học bổng 10 triệu đồng đặt trước bàn thờ - Ảnh 2.

Nguyễn Mỹ Kiều Giang luôn giữ tinh thần lạc quan, nỗ lực vươn lên dù hoàn cảnh nhiều mất mát

ẢNH: UYÊN PHẠM

Khoảnh khắc cầm trên tay suốt học bổng trị giá 10 triệu đồng, cùng với những phần quà khác, điều đầu tiên Giang nghĩ đến là sự biết ơn. "Em biết ơn các cô chú, các mạnh thường quân đã luôn ủng hộ và giúp đỡ em trong quá trình học tập. Suất học bổng này là nguồn động lực to lớn để em tiếp tục nỗ lực không ngừng", Giang nói.

Giang khao khát nhất là cải thiện được tình hình tài chính của gia đình. Học thật tốt, giành thêm học bổng, có một công việc ổn định trong tương lai. Với Giang, đó không chỉ là ước mơ cá nhân, mà còn là con đường duy nhất để san sẻ gánh nặng cho cha, để gia đình được bình yên hơn.

Nhìn lại chặng đường 12 năm học sinh giỏi liên tục, Giang nhớ về giai đoạn khó khăn nhất: "Năm lớp 12, em từng nghĩ có lẽ mình phải nghỉ học để đỡ đần gia đình. Nhưng cha đã nói với em: "Con hãy gắng hết sức học đi, cha sẽ lo cho con", câu nói ấy là nguồn động lực khiến em tiếp tục đứng vững. Em cũng tin mẹ trên trời đang dõi theo và mong em học đến nơi đến chốn".

Giang chia sẻ, mục tiêu lớn nhất của mình là trở thành một người làm công tác xã hội giỏi, có thể giúp đỡ những người có hoàn cảnh như mình. "Em muốn sau này có công việc ổn định để chăm lo cho gia đình, để cha không còn phải vất vả như bây giờ. Và em cũng muốn trở thành người có ích, giúp đỡ những mảnh đời kém may mắn khác".

Theo học chuyên ngành công tác xã hội, Giang ấp ủ ước mơ sau khi tốt nghiệp sẽ được góp sức mình vào các hoạt động thiện nguyện, hỗ trợ cộng đồng. Bởi lẽ, trong những lúc khó khăn nhất, Giang đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ từ xã hội, và giờ đây, Giang cũng mong muốn có thể lan tỏa lại những gì mà mình đã từng nhận được.

Khám phá thêm chủ đề

