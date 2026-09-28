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    Con gái trở thành thủ khoa toàn trường, lần đầu mẹ có ngày nghỉ hiếm hoi
    VideoGiáo dục

    Con gái trở thành thủ khoa toàn trường, lần đầu mẹ có ngày nghỉ hiếm hoi

    Nhân Lê
    Nhân Lê
    Trần Thảo Vy (quê phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) thủ khoa Trường ĐH Kinh tế, Đại học Huế khiến cả hội trường xúc động khi gửi những lời tri ân tới người mẹ đã một mình, gồng gánh nuôi em.

    Thay mặt các tân cử nhân, Trần Thảo Vy (quê phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) thủ khoa Trường ĐH Kinh tế, Đại học Huế trải lòng về khoảng thời gian rời xa quê nhà để tập sống tự lập. Với Vy, chính những ngày vắng bữa cơm ấm cúng đã giúp những người trẻ hiểu rõ hơn giá trị của 2 chữ gia đình.

    Ngày hiếm hoi mẹ nghỉ ngơi, con gái trở thành thủ khoa toàn trường - Ảnh 1.

    Chồng mất từ khi Vy mới 5 tuổi, một mình bà Chín gồng gánh bươn chải nuôi 2 con nhỏ bằng quán cơm bình dân ở quê. Vất vả là thế, nhưng sự chăm ngoan, hiếu học của các con chính là nguồn động viên lớn nhất giúp bà vượt qua nghịch cảnh.

    ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

    Nói về chặng đường phía trước, nữ tân thủ khoa bộc bạch nguyện vọng muốn học lên cao hơn. Đam mê ngành marketing từ những năm THPT, bí quyết đạt kết quả cao của Vy khi vào đại học là tập trung nghe giảng trên lớp, ôn tập và thực hành ngay khi về nhà, đồng thời chủ động cập nhật các xu hướng mới trên mạng xã hội.

    Đây là lễ tốt nghiệp đợt 3 mà Trường ĐH Kinh tế, Đại học Huế tổ chức trong năm 2026. Trao bằng cho 626 tân cử nhân, 1 tiến sĩ và 3 thạc sĩ. Trong số các sinh viên ra trường đợt này, có 23 em xếp loại xuất sắc, 126 em loại giỏi, 357 em loại khá và 120 em đạt loại trung bình. Tại lễ tốt nghiệp, nhà trường cũng đã vinh danh các tân cử nhân có thành tích xuất sắc.

    Ngày hiếm hoi mẹ nghỉ ngơi, con gái trở thành thủ khoa toàn trường

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