Ngày hội Đại đoàn kết ở TP.HCM: Tặng cây hạnh phúc thay lẵng hoa, cách làm hay

Vừa tiết kiệm vừa ý nghĩa

Tại ngày hội Đại đoàn kết toàn dân ở khu phố 49 (phường Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM) vừa diễn ra vào ngày 14.11, trong phần đầu buổi lễ, nhiều người tham dự cảm thấy rất bất ngờ khi thấy có một chuyện rất khác so với những lần trước của những năm trước đây.

Thay vì tặng lẵng hoa chúc mừng, lãnh đạo Đảng ủy phường cùng chuyên viên bê hẳn một chậu cây xanh vừa phải, không quá to, kèm theo bảng tên chúc mừng lên sân khấu để trao tặng cho ban đại diện mặt trận khu phố.

Cây này được gọi là cây hạnh phúc, rất phổ biến được nhiều tập thể, cá nhân trồng để trưng bày trong khuôn viên đơn vị, gia đình.

Bí thư Đảng ủy phường Thạnh Mỹ Tây (trái) tặng cây hạnh phúc tại ngày hội Đại đoàn kết khu phố 49 ẢNH: GIA CƯ

Khi được hỏi về việc năm nay lãnh đạo tặng cây mà không tặng hoa như thông lệ, ông Tạ Quốc Trung, Bí thư Đảng ủy phường Thạnh Mỹ Tây, cho biết ý tưởng và chủ trương tặng cây hạnh phúc được thống nhất thực hiện trong dịp này là của Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Nguyễn Phước Lộc.

Ý tưởng và cách làm này đang được các cấp mặt trận phát động, thực hiện rộng khắp trên toàn thành phố.

Theo ông Tạ Quốc Trung, không chỉ mục đích là để tránh lãng phí, nếu tặng lẵng hoa chỉ để được vài ba ngày sẽ phải bỏ đi, còn tặng cây thì dùng được lâu dài, vĩnh cửu.

Điều đặc biệt, với tên gọi cây hạnh phúc còn có ý nghĩa rất sâu xa dành cho tất cả mọi người ở khu dân cư. Nó vừa tạo động lực cho sự phát triển đâm chồi, nảy lộc, vừa tạo sự vun đắp chăm sóc, nhân lên tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cộng đồng cho cả thế hệ mai sau.

“Không chỉ dừng lại ý nghĩa trên, việc phát triển cây xanh còn có ý nghĩa đặc biệt trong công tác bảo vệ môi trường. Phát triển kinh tế xanh, xanh hóa để bảo vệ môi trường, là một trong số những nhiệm vụ rất quan trọng của các cấp các ngành trong trong giai đoạn hiện nay”, ông Trung chia sẻ.

Minh chứng rõ nét nhất trong thời gian qua, thực hiện phong trào “xanh hóa trong các khu dân cư, các hộ gia đình”, đi khắp các con đường, ngõ hẻm, khu phố, các khu dân cư ở TP.HCM ai cũng dễ dàng nhận thấy sự xuất hiện nhanh chóng các mảng xanh, công trình xanh, khu phố xanh do chính quyền địa phương cùng với người dân đóng góp công sức, kinh phí tạo nên.

Tình phường - nghĩa phố

Tại ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu phố 49, Bí thư Đảng ủy phường Thạnh Mỹ Tây Tạ Quốc Trung cũng đề xuất một ý tưởng rất hay, rất hợp lý và thú vị.

Ông Trung mạnh dạn cho rằng ở TP.HCM nên chăng cần thay đổi sử dụng cụm từ "tình làng - nghĩa xóm" mà cả nước đang vận dụng như lâu nay thành "tình phường - nghĩa phố".

Theo ông Trung, đối với TP.HCM đa phần là phố phường, việc đổi tên cụm từ này cũng là hợp lý và không hề đánh mất đi truyền thống tốt đẹp ngàn đời nay của dân tộc Việt Nam.

Ý tưởng và cách làm trên được cho là rất hợp lý và ý nghĩa đối với cộng đồng các khu dân cư không chỉ ở TP.HCM.

Lễ kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18.11.1930 - 18.11-2026) và chào mừng Ngày văn hóa Việt Nam 24.11, ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở các khu dân cư ở TP.HCM được đồng loạt tổ chức và khép lại trong tháng 11.2026, nhưng dư âm và ý nghĩa lan tỏa sẽ vẫn còn mãi, vẫn nhân rộng và phát triển theo thời gian.

Đặc biệt, với chủ đề giữ gìn bản sắc - gắn kết nghĩa tình, về nội dung, hình thức có thể được áp dụng khác nhau ở mỗi khu dân cư nhưng với việc tặng cây hạnh phúc cũng như tên gọi "tình phường - nghĩa phố" còn đem lại ý nghĩa lâu dài.