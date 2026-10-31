Ngày hội thú cưng ở TP.HCM: Khám sức khỏe, tặng quà miễn phí

Ngày hội thú cưng Super Pet Fest 2026 diễn ra ở Cung Văn hóa Lao động, 55B Nguyễn Thị Minh Khai (phường Bến Thành, TP.HCM).

Khai mạc từ 9 giờ 30 và hoạt động đến 21 giờ hôm nay 31.10, ngày hội thu hút hàng trăm chủ nuôi và thú cưng đến tham gia nhiều hoạt động như: khám bệnh, siêu âm, nhận quà miễn phí, nghe chia sẻ từ các chuyên gia về kiến thức chăm sóc chó mèo...

Bác sĩ thú y ở Bệnh viện thú cảnh Hanvet TP.HCM khám bệnh miễn phí cho thú cưng đến ngày hội Ảnh: Phan Diệp

Hàng trăm thú cưng được thăm khám miễn phí

PGS.TS Lê Quang Thông - Phó chủ tịch Hội Khoa học kỹ thuật thú y Việt Nam, Trưởng Khoa Chăn nuôi thú y, Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM cho biết sự kiện là dịp gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ kiến thức chăm sóc thú cưng đến từng gia đình nhằm lan tỏa thông điệp: Yêu thương thú cưng bắt đầu từ việc chăm sóc đúng cách, trách nhiệm mỗi ngày thông qua việc làm cụ thể: dinh dưỡng, vệ sinh, vận động, môi trường sống, quan tâm hành vi, kiểm soát ký sinh trùng, tiêm phòng...

"Trong quá trình phát triển của thú cưng, bác sĩ thú y giữ vai trò quan trọng trong việc chẩn đoán, điều trị phòng bệnh... Những ngày hội thú cưng là dịp để kết nối những bác sĩ thú y, chuyên gia với cộng đồng yêu thú cưng và cả những người làm trong công tác đào tạo để tất cả chúng ta cùng xây dựng cộng đồng yêu thú cưng khỏe mạnh, văn minh", PGS.TS Lê Quang Thông nói.

Chủ nuôi nhận quà cho thú cưng tại ngày hội Ảnh: Phan Diệp

Thú cưng được siêu âm miễn phí tại các gian hàng Ảnh: Phan Diệp

Anh Trần Duy An, bác sĩ thú y ở Bệnh viện thú cảnh Hanvet TP.HCM cho biết: "Gian hàng của chúng tôi có hoạt động tư vấn, khám da, tai miễn phí và giới thiệu các sản phẩm cho thú cưng. Hiện nay, hầu hết chủ nuôi đã có ý thức chủ động tìm hiểu kiến thức về chăm sóc thú cưng. Do đó, những người làm chuyên môn phải không ngừng học hỏi, trau dồi, nâng cao chuyên môn để có thể thăm khám, tư vấn cho thú cưng tốt hơn nữa".

Bà Lê Thị Lộc (72 tuổi, phường Tân Thuận) cho biết: "Đến với ngày hội, thú cưng của tôi được khám da liễu, khám tai miễn phí. Bác sĩ thú y tư vấn cách chăm sóc, vệ sinh tai cho chó đúng cách. Những sự kiện như thế này giúp chủ nuôi tiếp cận với nhiều đơn vị thú y, nhãn hàng uy tín, nâng cao kiến thức chăm sóc thú cưng".

Yêu thú cưng là phải học cách chăm sóc khoa học

Tại phiên chia sẻ "Chuyện Sen - Chuyện Boss: Yêu đúng từ bữa ăn", TS Ngô Hồng Phượng, Bộ môn Dinh dưỡng, Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM cho biết, chủ nuôi thường có tâm lý cưng chiều thú cưng, chưa có đủ kiến thức về dinh dưỡng, dẫn đến chăm sóc sai lầm, ảnh hưởng đến sức khỏe thú cưng.

TS Ngô Hồng Phượng chia sẻ về chế độ dinh dưỡng khoa học cho chó mèo Ảnh: Phan Diệp

Do đó, TS Hồng Phượng rút ra những "nguyên tắc vàng" trong chế độ dinh dưỡng cho thú cưng, đặc biệt là chó, mèo:

Không ăn thức ăn trên bàn ăn của người, vì thức ăn của người có nhiều gia vị không phù hợp với hệ tiêu hóa của thú cưng.



Cho ăn bánh thưởng nhỏ hơn 10% năng lượng từ bữa ăn chính để tránh thừa năng lượng, dẫn đến thừa cân, bỏ bữa chính...



Đổi món ăn từ từ để đường ruột thú cưng thích nghi, hâm ấm pate trước khi cho ăn để tránh đau bụng.



Kiểm tra cân nặng, tình trạng sức khỏe mỗi tháng cho thú cưng



Cân thức ăn, chơi cùng thú cưng.



Cân thức ăn để đảm bảo ăn đúng, ăn đủ, không dư thừa năng lượng và chơi cùng thú cưng.



Nên tìm đến bác sĩ thú y để nhờ tư vấn, chẩn đoán bệnh, không nên phụ thuộc "thông tin trên mạng".



Luôn cung cấp đủ nước sạch cho thú cưng.

Bà Arati Shroff, Phó tổng lãnh sự Mỹ tại TP.HCM và PGS.TS Lê Quang Thông chia sẻ thông điệp của ngày hội thú cưng Ảnh: Phan Diệp

Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động Pet Health Vietnam 2026, với sự tham gia của Hiệp hội Công nghiệp Thức ăn chăn nuôi Mỹ (AFIA), Chi hội Thú y Thú nhỏ Việt Nam (VSAVA) và sự hỗ trợ của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA).

Bà Arati Shroff, Phó tổng lãnh sự Mỹ tại TP.HCM cho biết: "Lễ hội này giúp những người nuôi thú cưng ở Việt Nam biết cách giữ cho thú cưng của mình được khỏe manh, vui vẻ, năng động. Dinh dưỡng tốt đóng vai trò quan trọng với thú cưng không kém gì so với chính chúng ta. Mỗi bữa ăn mọi người dành cho chó mèo đều ảnh hưởng đến năng lượng, bộ lông, khả năng tiêu hóa và chất lượng cuộc sống của các bé".