Cô gái ở TP.HCM nhân giống hamster 'khổng lồ', đưa thú cưng đi thi quốc tế

Lê Nhật Uyên (24 tuổi) vốn học về chuyên ngành marketing nhưng hiện là người nhân giống chuột hamster "khổng lồ" (Hamster tạng to - Hamster Bear - Hamster Syrian) có tiếng ở TP.HCM. Hiện tại, Uyên là chủ một cửa hàng chuyên bán thức ăn, phụ kiện cho loài gặm nhấm đáng yêu này.



Người đưa chuột hamster đi thi quốc tế

Mối duyên dẫn đến "cú bẻ lái" bất ngờ trong công việc của Uyên bắt đầu từ tình yêu đặc biệt với chuột hamster. Tháng 3.2024, Uyên mua một con hamster tạng to giá 1,2 triệu đồng về nuôi.

Không dừng lại ở việc chăm sóc những thú cưng đặc biệt, Uyên còn mày mò tìm cách nhân giống. Những chú chuột thế hệ thứ 2 được sinh ra trong căn trọ nhỏ của Uyên đã được cô đem đến tranh tài tại cuộc thi Vietnam Rabbit & Cavy Breeders Council (Tổ chức đặc quyền duy nhất tại Việt Nam của Hiệp hội Nhà nhân giống Thỏ Mỹ - ARBA, hoạt động từ tháng 5.2024).

Tại đây, 1 chú chuột của Uyên đạt giải nhất hạng mục Hamster Healthy được chấm thi bởi giám khảo người Malaysia và Thái Lan. 1 con khác thì đạt giải nhì vòng thi chuyên về Hamster Syrian do giám khảo Thái Lan chấm điểm.

Nhật Uyên và chú chuột hamster từng đạt giải trong cuộc thi quốc tế Ảnh: Phan Diệp

"Thái Lan vốn là 'miền đất hứa' - nơi có phong trào nuôi chuột hamster làm thú cưng rất phát triển. Ở đây, hiệp hội nhân giống chuột hamster thường tổ chức các cuộc thi để chọn ra những con đẹp, đạt chuẩn, tạo sân chơi và tôn vinh người nuôi, lan tỏa tình yêu động vật đến cộng đồng", Uyên kể.

Tháng 2.2025, hamster Uyên mang sang Thái đã đạt cả 2 giải Best in show (giải nhất) và Resever best in show (giải hậu bị dành cho thứ 2 có số điểm cao) tại cuộc thi Hamster National Council được giám khảo Chase Austin đến từ Mỹ - thuộc Hội đồng Hamster Quốc gia (Vương quốc Anh và Mỹ) chấm thi.

Những chú chuột hamster của Uyên giành giải ở Thái Lan Ảnh: NVCC

Chuột hamster tinh nghịch, đáng yêu

Những chủ nuôi đem hamster đến với cuộc thi đều mong muốn được khẳng định thú cưng của mình là giống chuẩn, đẹp, không bị tật, lỗi về gen... Sau 3 năm nuôi hamster, Nhật Uyên không chỉ có nhiều hamster đạt đạt giải quốc tế mà giờ đã trở thành người nhân giống, tổ chức các cuộc thi cho hamster đầu tiên ở TP.HCM.

Những chú hamster tiền triệu

Hamster tạng to là loài có kích thước lớn nhất trong họ chuột hamster - là loài động vật gặm nhấm nhỏ, có đặc điểm là đuôi ngắn, cơ thể mũm mĩm nên được chuộng nuôi làm thú cưng.



Hamster tạng to nặng đến 150 – 250 gr, giá từ 500.000 đồng đến khoảng 6 triệu đồng/con. Trong khi chuột hamster thường chỉ nặng khoảng 50 – 80 gr, giá khoảng 100.000 đồng/con.

Hamster ăn ngũ cốc Ảnh: Phan Diệp

Một hamster mẹ đang cho con bú Ảnh: Phan Diệp

Hamster tạng to có màu lông đa dạng, có loại lông sát, lông xoăn, lông dài. Môi trường sống phù hợp sống ở môi trường nhiệt độ từ 23 – 26oC. Diện tích chuồng nuôi từ 60 cm2 trở lên. Nhật Uyên cho biết, những chú chuột hamster được nhân giống ngay tại TP.HCM có sức sống tốt, đã quen với điều kiện khí hậu địa phương.

Thức ăn của hamster là ngũ cốc, củ quả, thịt gà luộc. Trong giai đoạn mang thai, chủ nuôi thường bổ sung thêm chất đạm từ các loại thịt. Tuổi thọ trung bình khoảng 2 – 3 năm.

"Loài này được nuôi trong chuồng kính, không quá tốn diện tích. Hamster có khả năng tự làm sạch cơ thể trong cát có thể giúp người nuôi thỏa mãn được niềm đam mê chăm sóc thú cưng, yêu thương động vật nhưng không tốn nhiều công sức", Nguyễn Thế Quang (29 tuổi), người đồng hành cùng Uyên trong việc tổ chức cá cuộc thi cho hamster chia sẻ.

Nhật Uyên và Thế Quang (bìa trái) tại buổi trao giải cuộc thi Ảnh: NVCC

Uyên kinh doanh thêm các phụ kiện trang trí chuồng hamster Ảnh: Phan Diệp

Nhiều người nuôi còn phát triển đam mê nuôi hamster thành thú chơi trang trí chuồng nuôi. Họ mua sắm các phụ kiện như cành cây, hoa cỏ để tạo không gian chuồng nuôi độc đáo, tạo môi trường sống đặc biệt cho chú chuột của mình.

Anh Nguyễn Hồng Nhân - Chi hội trưởng Chi hội Nhân giống mèo (Hội Sinh vật cảnh TP.HCM), Chủ nhiệm Hội cuồng mèo - Cat Fanciers Club chia sẻ: "Hamster tạng to mới phổ biến khoảng 2 năm nay dù cộng đồng nuôi hamster đã có từ 10 năm trước. Hiện tại, Nhật Uyên là người đầu tiên ở TP.HCM tổ chức các cuộc thi cho người nuôi hamster đem thú cưng của mình đến giao lưu, dự thi, nuôi dưỡng tình yêu động vật cho mọi người đặc biệt là trẻ em".

Một số hình ảnh đáng yêu của hamster tạng to Ảnh: Phan Diệp

Nhật Uyên đã tổ chức một số cuộc thi dành cho hamster ở TP.HCM như: - Cuộc thi hamster đẹp đầu tiên vào tháng 7.2025 tại ngày hội thú cưng Đầm Sen. - Cuộc thi Hamster Grand Show, lần thứ 2 Việt Nam có show hamster theo tiêu chuẩn quy mô quốc tế, tháng 8.2025 tại trung tâm thương mai Parc Mall. - Cuộc thi Hamster Grand Show lần thứ 3, theo chuẩn quốc tế do Hội những người nhân giống hamster Thái Lan đưa kịch bản chương trình, thu hút 70 thí sinh tham gia.



