Xây dựng quan hệ lao động hài hòa: Tiền đề cho đà tăng trưởng kinh tế TP.HCM

Đó là phát biểu của bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó bí thư Thành uỷ TP.HCM tại hội nghị "Phát huy vai trò của tổ chức công đoàn trong việc thực hiện dân chủ ở cơ sở gắn với xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định trong doanh nghiệp", diễn ra vào sáng 24.7 tại TP.HCM.

Tham dự hội nghị còn có ông Dương Anh Đức, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, cùng đại diện các cơ quan quản lý nhà nước, công đoàn phường, xã, doanh nghiệp...



Dân chủ cơ sở không chỉ là bảo vệ quyền lợi người lao động

Với vai trò là Trưởng ban Chỉ đạo thực hiện dân chủ ở cơ sở và xây dựng tổ chức Đảng, tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp trên địa bàn TP.HCM, bà Văn Thị Bạch Tuyết đánh giá cao việc thực hiện hiệu quả sự phối hợp giữa cấp ủy, chính quyền, người sử dụng lao động và tổ chức công đoàn trong thực hiện dân chủ ở cơ sở thời gian qua.

Theo bà Bạch Tuyết, TP.HCM là thị trường lao động lớn và sôi động nhất cả nước, nguồn lao động là tài sản đặc biệt rất quý của thành phố. Từ đó, trách nhiệm của chính quyền, doanh nghiệp, tổ chức công đoàn... là tạo điều kiện để hỗ trợ người lao động có môi trường làm việc và cống hiến.

Bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM chủ trì hội nghị sáng 24.7

Ảnh: Phan Diệp

Theo đó, người làm công tác quản lý nhà nước, cán bộ công đoàn, chính quyền địa phương cần hiểu rõ việc thực hiện dân chủ cơ sở gắn với xây dựng hài hòa sẽ giúp doanh nghiệp phát triển ổn định.

Việc đảm bảo doanh nghiệp hoạt động ổn định tạo tiền đề cho phát triển sản xuất, tăng trưởng kinh tế. TP.HCM tuy mạnh về thương mại, dịch vụ nhưng sản xuất cũng là điểm mạnh của thành phố, do đó cần phát huy vai trò xây dựng mối quan hệ lao động ổn định trong các nhà xưởng, khu công nghiệp.

"Thực hiện dân chủ cơ sở không chỉ là bảo vệ quyền lợi của người lao động mà còn quyết định sự phát triển của doanh nghiệp, của thành phố. Khi doanh nghiệp ổn định, người lao động cũng được hưởng lợi", bà Bạch Tuyết nhấn mạnh.

Bà Văn Thị Bạch Tuyết chỉ đạo tại hội nghị Ảnh: Phan Diệp

Trọng trách của tổ chức công đoàn TP.HCM

Trong bối cảnh vận hành mô hình chính quyền 2 cấp có ảnh hưởng nhất định, đặt ra yêu cầu cho Liên đoàn Lao động TP.HCM tiếp tục hoàn thiện mô hình, cùng nhiều sự nghiên cứu phù hợp với thực tiễn, đạt kết quả như mong muốn.

Bà Bạch Tuyết cho rằng Công đoàn TP.HCM cũng như các cơ quan quản lý nhà nước cần tiếp tục nghiên cứu đánh giá thực hiện dân chủ cơ sở trong doanh nghiệp, để phát hiện các quy định không phù hợp trong bối cảnh mới, hướng đến kiến nghị, sửa đổi luật, văn bản dưới luật, tạo điều kiện để xây dựng mối quan hệ hài hòa.

Tổ chức công đoàn tăng cường giải pháp giúp người lao động gặp khó khăn do bị mất việc, hạn chế tổ chức lễ hội hình thức, chú trọng thực chất, đúng người đúng đối tượng.

Ông Bùi Thanh Nhân, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM phát biểu tại hội nghị Ảnh: Phan Diệp

Về vấn đề doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội trên địa bàn, bà Văn Thị Bạch Tuyết chỉ đạo Sở Nội vụ TP.HCM phối hợp với Liên đoàn Lao động TP.HCM báo cáo sớm về Thành ủy. Đồng thời, nghiên cứu sửa đổi các điều luật liên quan trong lĩnh vực vốn không còn phù hợp thực tế.

Sở Nội vụ và các ngành chức năng cũng được giao nhiệm vụ giải quyết phát sinh khi có người lao động đình công, phát huy vai trò làm cầu nối giữa doanh nghiệp và người lao động.

Yêu cầu các đơn vị ứng dụng công nghệ thông tin, lập các kênh thông tin để tiếp nhận, xử lý sớm các vấn đề phát sinh.

Với Đảng ủy các xã, phường, đặc khu, bà Bạch Tuyết yêu cầu rà soát đánh giá cán bộ công chức đang được phân công làm công tác công đoàn, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ sau 1 năm.

Bà Lượng Thị Tới, Phó giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM chia sẻ về tình hình lao động, việc làm trên địa bàn Ảnh: Phan Diệp

Ông Lưu Thế Thuận, Chủ tịch Công đoàn xã Bàu Bàng, TP.HCM đề xuất các giải pháp thực hiện dân chủ cơ sở tại địa phương Ảnh: Phan Diệp

Tại hội nghị, đại biểu trình bày nhiều tham luận, thảo luận các giải pháp phát huy vai trò của tổ chức công đoàn để thực hiện dân chủ ở cơ sở trong doanh nghiệp như đối thoại, hội nghị, thương lượng tập thể, thực hiện thỏa ước tập thể...

Nhiều địa phương đã có những mô hình, cách làm hay trong công tác nắm bắt tình hình công nhân, người lao động; giải quyết kịp thời các kiến nghị, hạn chế phát sinh tranh chấp lao động.

Đại biểu cũng đề xuất các giải pháp đổi mới hoạt động công đoàn gắn với chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ và trí tuệ nhân tạo, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới.