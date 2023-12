Ngày mới với tin tức sức khỏe: 3 bài tập thể dục giúp sống thọ hơn

Bắt đầu ngày mới với tin tức sức khỏe, bạn đọc còn có thể xem thêm các bài viết: Những loại quả giàu vitamin C tốt cho người bệnh cảm; Đi đại tiện bị đau cảnh báo những bệnh gì?; Chọn sữa protein thế nào để tăng cơ nhanh?...

Bài tập thể dục nào giúp sống thọ?

Chúng ta nên làm gì để sống khỏe mạnh lâu dài? Nghiên cứu cho thấy một số biện pháp có thể kéo dài tuổi thọ và sức khỏe một cách hiệu quả. Một trong số đó là tập thể dục, nhưng bài tập nào, thực hiện ra sao?

Sau đây, 2 chuyên gia thể dục nổi tiếng sẽ nói lên mối liên hệ giữa tập thể dục với sống lâu khỏe mạnh.

Kết hợp giữa đi bộ với chạy bộ và nâng tạ là tốt nhất để giảm nguy cơ tử vong, kéo dài tuổi thọ Shutterstock

Tiến sĩ del Pozo Cruz, nhà nghiên cứu về khoa học sức khỏe ứng dụng tại Đại học Cadiz (Tây Ban Nha) và tiến sĩ Edwina Brocklesby, người sáng lập và giám đốc của Silverfit (Anh), tổ chức chuyên thúc đẩy mọi người tập thể dục, chia sẻ bài tập nào là tốt nhất để sống thọ hơn. Nhóm của tiến sĩ del Pozo Cruz đã thực hiện nhiều nghiên cứu nhằm tìm hiểu xem bài tập thể dục nào giúp giảm nguy cơ tử vong.

Trong nghiên cứu được công bố trên tạp chí y khoa JAMA Internal Medicine hôm tháng 8.2023, nhóm của tiến sĩ del Pozo Cruz đã phân tích dữ liệu từ 500.705 người tham gia, được theo dõi trong khoảng 10 năm, để tìm ra bài tập tốt nhất giảm nguy cơ tử vong, giúp sống thọ hơn.

Kết quả họ đã phát hiện ra rằng kết hợp giữa đi bộ (hoặc đạp xe) với chạy bộ và nâng tạ là tốt nhất để giảm nguy cơ tử vong, kéo dài tuổi thọ.

Cụ thể, khoảng 75 phút đi bộ (hoặc đạp xe), cùng với 150 phút chạy bộ, một vài buổi tập tạ mỗi tuần giúp giảm nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân. Nội dung tiếp theo của bài viết này sẽ có trên trang sức khỏe ngày 13.12.

Đi đại tiện bị đau cảnh báo những bệnh gì?

Nhiều vấn đề sức khỏe sẽ bộc lộ qua những bất thường khi đi đại tiện. Chẳng hạn, thay đổi trong màu sắc, mùi và cấu trúc của phân là dấu hiệu cảnh báo vấn đề về ruột. Đau khi đại tiện cũng là tín hiệu cảnh báo không nên phớt lờ.

Một số vị trí có thể xuất hiện cơn đau khi đi đại tiện, chẳng hạn đau ở bụng trên, bụng dưới hay hậu môn. Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến các cơn đau này.

Nứt hậu môn sẽ gây đau đớn và chảy máu khi đại tiện MINH HỌA: SHUTTERSTOCK

Đau khi đại tiện có thể là do những bệnh sau:

Táo bón. Táo bón xảy ra khi đại tiện ít hơn 3 lần/tuần. Trong trường hợp táo bón nặng, phân sẽ khô, vón cục kèm theo đầy hơi và chướng bụng. Vì phân khô khi đại tiện, người mắc sẽ có cảm giác đau rát hậu môn.

Chế độ ăn quá ít chất xơ, ít uống nước hay tác dụng phụ của thuốc đều là nguyên nhân thường gặp gây táo bón. Thay đổi chế độ ăn và uống đủ nước sẽ giúp cải thiện táo bón. Nếu táo bón kéo dài thì người bệnh cần đến bác sĩ kiểm tra.

Nứt hậu môn. Nứt hậu môn là một trong những nguyên nhân phổ biến gây đau khi đi đại tiện. Vết nứt hậu môn là vết rách trên trực tràng, dẫn đến chảy máu và đau.

Ngoài ra, bệnh trĩ cũng là nguyên nhân khác gây đau. Tĩnh mạch ở hậu môn phồng lên và gây chảy máu khi đại tiện. Cả nứt hậu môn và trĩ đều có một số triệu chứng giống nhau và làm chảy máu khi đại tiện. Người bệnh cần đến bác sĩ kiểm tra để được chẩn đoán và điều trị phù hợp. Bạn đọc có thể xem thêm nội dung bài viết này trên trang sức khỏe ngày 13.12.

Những loại quả giàu vitamin C tốt cho người bệnh cảm

Các loại quả mọng như cam, chanh, lê, dưa hấu rất giàu vitamin C và khoáng chất giúp tăng đề kháng, phòng và trị cảm cúm hiệu quả.

Bác sĩ chuyên khoa 2 Huỳnh Tấn Vũ, giảng viên khoa Y học cổ truyền, Đại học Y Dược TP.HCM, chia sẻ trái cây là nguồn cung cấp vitamin C, giúp bổ sung năng lượng và tăng cường hệ miễn dịch. Khi bị cảm cúm, việc bổ sung vitamin C rất cần thiết. Các loại trái cây giàu vitamin C có thể kể đến như lê, nho, trái cây họ cam quýt, dưa hấu…

Quả lê. Trong quả lê chứa nhiều canxi, phốt pho, sắt, caroten, vitamin B1, B2, C.... Ăn lê thường xuyên có tác dụng tốt trong điều trị bệnh cao huyết áp, tim mạch, viêm phế quản cấp tính.

Quả lê có tác dụng trị ho LÊ CẦM

Có thể dùng một quả lê tươi, cắt phần đầu cuống thành cái nắp, moi hết ruột, cho xuyên bối mẫu 3 g vào đậy nắp lại, cắm tăm tre cho chặt nắp, đựng vào bát, đem hấp cách thủy 1 – 2 giờ. Bài thuốc này có tác dụng chữa cảm mạo và ho.

Tuy nhiên, bác sĩ Vũ lưu ý do lê có tính hàn nên người bị bệnh đau bụng, đi lỏng không nên dùng. Không ăn lê bị dập nát để tránh mắc bệnh đường ruột.

Quả chanh. Một số nghiên cứu cho thấy chanh rất giàu vitamin C và những chất chống oxy hóa thuộc nhóm flavonoid (polymethoxylated flavones trong chanh nhiều gấp 20 lần rau quả thông thường). Do đó chanh có chức năng giải độc, bảo vệ thành mạch, tăng cường hệ miễn dịch và hạn chế tác hại của những gốc tự do làm chậm sự lão hóa.

Khi ho nhiều đờm có thể dùng 2 quả chanh thái vụn, thêm một ít đường phèn vừa phải, hấp cách thủy ăn. Hãy bắt đầu ngày mới với tin tức sức khỏe để xem thêm nội dung bài viết này bạn nhé!