Tập thể dục bao nhiêu phút mỗi ngày là tốt nhất?

Đối với các bài tập cường độ vừa phải, bạn nên chia thời gian tập luyện ra thành 30 phút mỗi ngày, 5 lần/tuần.



Tuy nhiên, ở Mỹ, hơn 60% người trưởng thành không tập thể dục đủ theo khuyến nghị, theo trang Eat This, Not That!

Bà Kyrie Furr, huấn luyện viên cá nhân ở Mỹ, cho biết có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến kết quả tập thể dục như sức khỏe thể chất, mục tiêu tập luyện, thói quen và lối sống.

Thời lượng tập luyện tốt nhất là không quá ngắn cũng không quá dài Shutterstock

Yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả tập thể dục

Tập thể dục càng nhiều thì lợi ích sức khỏe càng lớn. Song, tập luyện quá sức lại có thể gây ra nhiều vấn đề sức khỏe.

Do đó, thời lượng tập luyện tốt nhất là không quá ngắn cũng không quá dài. Chúng ta hoàn toàn có thể tăng cường thể lực mà không cần tập thể dục quá sức.

Các bài tập cường độ cao trong thời gian ngắn đốt cháy calo trong và sau khi tập thể dục. Các bài tập cường độ thấp với thời gian dài hơn sẽ làm tăng mức tiêu hao năng lượng.

Điều quan trọng là bạn cần duy trì thời gian tập luyện nhất quán, cường độ tập luyện phù hợp và thực hiện các bài tập đúng với mục tiêu.

Thời lượng tập luyện đóng vai trò quan trọng đến cơ thể và quá trình giảm cân. Tuy nhiên, chế độ ăn uống lành mạnh cũng đóng vai trò quan trọng không kém.

Thời gian tập thể dục theo khuyến nghị

Thông thường, đối với các bài tập cường độ vừa phải như đi bộ, chạy bộ, đạp xe, chèo thuyền, bạn nên tập từ 30 đến 60 phút.

Trong khi đó, các bài tập thể lực thì cần thời gian từ 45 phút đến 60 phút. Những bài tập cường độ cao ngắt quãng (HIIT) có thể mang lại nhiều hiệu quả khi tập trong 15 đến 30 phút.

Ngoài ra, Trường cao đẳng Y học thể thao Mỹ khuyến nghị bạn nên tập các nhóm cơ chính vào 2 đến 3 ngày/tuần. Tuy nhiên, tùy thuộc vào mục tiêu và thể lực của từng người mà thời gian mỗi buổi tập sẽ khác nhau. Theo khuyến nghị chung, các buổi tập nên kéo dài từ 30 đến 60 phút.