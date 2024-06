Ngày mới với tin tức sức khỏe: 4 chất bổ sung tốt cho người đau xương khớp

Bắt đầu ngày mới với tin tức sức khỏe, bạn đọc còn có thể xem thêm các bài viết: Vì sao người lạc quan sống thọ hơn?; 5 lợi ích sức khỏe quan trọng nhất của bắp luộc; Những thói quen làm tăng nguy cơ ung thư...

Loại thuốc bổ nào thực sự giúp ích cho người đau nhức xương khớp?

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ, cứ 5 người lớn thì có 1 người bị viêm khớp. Căn bệnh này có thể khiến các khớp bị sưng, đau và khó cử động.

Để ngăn ngừa hoặc giảm đau nhức xương khớp, nhiều người thường dùng các loại chất bổ sung. Nhưng loại nào mới thực sự cần thiết và hiệu quả?



Sau đây, các chuyên gia chỉ ra 4 chất bổ sung có tác dụng đối với chứng viêm khớp.

Cứ 5 người lớn thì có 1 người bị viêm khớp Pexels

Dầu cá Omega-3. Theo một phân tích tổng hợp trên tạp chí y khoa International Immunopharmacology năm 2022, axit béo omega-3, có nhiều trong dầu cá, có đặc tính chống viêm, có khả năng giảm đau và sưng khớp.

Cô Julie Upton, chuyên gia dinh dưỡng đang làm việc tại San Francisco (Mỹ), khuyến nghị: Hãy chọn loại dầu cá có chứa EPA và DHA, đặt mục tiêu bổ sung tổng cộng 500 mg EPA + DHA mỗi ngày.

Tinh bột nghệ. Nghệ chứa curcumin - nổi tiếng với đặc tính chống viêm, rất tốt cho người viêm khớp.

Chuyên gia dinh dưỡng Melissa Mitri, chủ sở hữu Trung tâm Dinh dưỡng Melissa Mitri Nutrition (Mỹ), cho biết: Nhiều nghiên cứu cho thấy bổ sung tinh bột nghệ giúp giảm viêm và các triệu chứng viêm khớp cũng như trì hoãn sự tiến triển của bệnh. Bạn đọc có thể xem thêm nội dung bài viết này trên trang sức khỏe ngày 13.6.

Vì sao người lạc quan sống thọ hơn?

Các nghiên cứu cho thấy những người lạc quan có mức độ hạnh phúc cao hơn, ngủ ngon hơn, căng thẳng thấp hơn, thậm chí sức khỏe tim mạch và chức năng miễn dịch cũng tốt hơn. Không những vậy, một số nghiên cứu công bố mới đây còn cho thấy lạc quan còn giúp sống thọ hơn.

Trong một nghiên cứu công bố trên chuyên san The Journal of the American Geriatrics Society, các nhà khoa học đã theo dõi tuổi thọ của gần 160.000 phụ nữ trong độ tuổi từ 50 đến 79. Thời gian theo dõi là khoảng 26 năm.

Những người lạc quan có thể sống thọ hơn những người bi quan PEXELS

Khi bắt đầu nghiên cứu, những người tham gia phải hoàn thành bảng câu hỏi để đánh giá mức độ lạc quan. Những người có điểm số cao nhất được xếp vào nhóm người lạc quan. Những người có điểm thấp nhất được xếp vào nhóm người bi quan.

Sau khoảng 26 năm, các nhà khoa học tiếp tục theo dõi những người tham gia vẫn còn sống, đồng thời phân tích tuổi thọ của những người đã chết. Những gì họ tìm thấy là những người có mức độ lạc quan cao nhất là nhóm sống lâu hơn.

Đặc biệt, những người lạc quan cũng có nhiều khả năng sống đến tuổi 90 hơn những người bi quan. Các nhà nghiên cứu gọi đây là mức "tuổi thọ đặc biệt" vì tuổi thọ trung bình của phụ nữ ở các nước phát triển là khoảng 83 tuổi.

Điều làm cho những phát hiện này trở nên thú vị hơn là kết quả vẫn không thay đổi ngay cả sau khi đã tính đến các yếu tố có thể ảnh hưởng đến tuổi thọ khác như trình độ học vấn, điều kiện kinh tế, chủng tộc, tiền sử trầm cảm hay các loại bệnh mạn tính khác. Nội dung tiếp theo của bài viết này sẽ có trên trang sức khỏe ngày 13.6.

5 lợi ích sức khỏe quan trọng nhất của bắp luộc

Bắp không chỉ ngon mà còn tốt cho sức khỏe. Bắp có thể được chế biến bằng nhiều cách khác nhau như hầm, nướng..., trong đó phổ biến nhất có lẽ là bắp luộc.

Chuyên gia Veena, trưởng bộ phận tư vấn dinh dưỡng tại Bệnh viện Aster Whitefield (Ấn Độ), cho biết: Bắp chứa đầy chất xơ, vitamin. Nó cũng rất giàu carbohydrate, chất xơ, vitamin, cũng như các khoáng chất thiết yếu như kẽm, magiê, đồng, sắt và mangan. Chính vì vậy, bắp có vô số lợi ích cho sức khỏe, từ giảm cân, làm đẹp da, cho đến ngăn ngừa bệnh Alzheimer và bổ mắt.



Bắp là món ăn phổ biến, không chỉ ngon mà còn tốt cho sức khỏe Pexels

Đặc biệt, bắp chứa đầy chất xơ không hòa tan, nên được tiêu hóa chậm. Bởi vậy, một trong những lợi ích sức khỏe lớn nhất của bắp là không làm tăng đột biến đường huyết, khiến nó trở thành thực phẩm có chỉ số đường huyết thấp.

Sau đây là những lợi ích sức khỏe quan trọng nhất của bắp luộc.

Hỗ trợ tiêu hóa. Bắp chứa nhiều chất xơ giúp thúc đẩy quá trình tiêu hóa và chống lại bệnh đường ruột, ngăn ngừa táo bón. Nghiên cứu được công bố trên tạp chí y khoa JAMA cho biết ăn bắp giúp giảm nguy cơ viêm túi thừa trong ruột.

Bảo vệ tim. Bắp chứa chất chống oxy hóa và có thể giúp giảm mức cholesterol. Ngoài ra, folate giảm nguy cơ mắc bệnh tim, kali điều hòa huyết áp và sterol thực vật giúp giảm mức cholesterol, tất cả đều tốt cho tim mạch, theo Hiệp hội Tim mạch Mỹ.

Bắp còn rất giàu chất xơ. Viện Dinh dưỡng và Ăn kiêng Mỹ cho biết ăn 25 gram chất xơ mỗi ngày giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch.