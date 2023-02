Ngày mới với tin tức sức khỏe: 5 loại thực phẩm giúp giảm cân nhanh hơn

Ngoài ra, trong ngày chủ nhật 5.2.2023 còn có các tin bài sức khỏe đáng chú ý sau: Nóng giận có khiến bạn sinh bệnh?, Sau khi người ta qua đời, tóc và móng có mọc dài ra không?...

Chuyên gia: 5 loại thực phẩm nên đưa vào bữa ăn để giảm cân nhanh hơn

Một khi bạn có thói quen ăn uống lành mạnh phù hợp, bạn sẽ có thể tăng tốc độ giảm cân với mỗi bữa ăn của bạn.

Melissa Mitri, tác giả viết về dinh dưỡng và là chủ sở hữu của Melissa Mitri Nutrition (Mỹ), chia sẻ về 5 loại thực phẩm tốt nhất để thêm vào bữa ăn thông thường của bạn nhằm giúp giảm cân nhanh hơn, theo trang web Eat This, Not That! (Mỹ).

1. Rau họ cải

Món súp lơ SHUTTERSTOCK

Theo chuyên gia dinh dưỡng Mitri, nếu bạn muốn giảm cân, hãy ăn các loại rau thuộc họ cải: Súp lơ, bông cải xanh, rau lá xanh và cải Brussels. Những loại rau này có hàm lượng calo và carb thấp, đồng thời chứa đầy chất xơ giúp no.

Những loại rau lành mạnh này cũng giúp giảm viêm.

Chuyên gia Mitri gợi ý thêm có thể thêm rau họ cải vào sinh tố và trứng tráng hoặc ăn ăn như một món ăn phụ dễ kết hợp với các món khác.

2. Bơ

Chuyên gia Mitri cho biết loại trái cây này hoàn toàn giàu chất xơ và chất béo lành mạnh. Bơ cũng có liên quan đến việc giảm cân.

Theo nghiên cứu, thêm một nửa quả bơ vào bữa trưa của bạn có thể thúc đẩy cảm giác no trong 3-5 giờ sau khi ăn.

Một nghiên cứu khác tiết lộ rằng những phụ nữ ăn một quả bơ mỗi ngày sẽ giảm được nhiều chất béo hơn những người không ăn bơ.

3. Bơ

Chuyên gia Mitri cho biết loại trái cây này hoàn toàn giàu chất xơ và chất béo lành mạnh. Bơ cũng có liên quan đến việc giảm cân.

Theo nghiên cứu, thêm một nửa quả bơ vào bữa trưa của bạn có thể thúc đẩy cảm giác no trong 3-5 giờ sau khi ăn.

Một nghiên cứu khác tiết lộ rằng những phụ nữ ăn một quả bơ mỗi ngày sẽ giảm được nhiều chất béo hơn những người không ăn bơ.

Làm sao để biết khô mắt là do vấn đề hoóc môn?

Khô mắt đặc trưng với cảm giác nóng rát, cộm và khó chịu trong mắt. Đúng như tên gọi, tình trạng này xảy ra khi nước mắt không thể bôi trơn và giữ ẩm bề mặt nhãn cầu.

Một trong những nguyên nhân gây khô mắt là do mất cân bằng hoóc môn.

Khô mắt là tình trạng rất phổ biến. Ngoài cảm giác cộm và rát mắt, người bệnh còn bị các triệu chứng như đỏ mắt, mờ mắt, nhạy cảm với ánh sáng hay cay mắt, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Sự mất cân bằng hoóc môn có thể dẫn đến khô mắt SHUTTERSTOCK Tình trạng này không chỉ gây khó chịu mà còn ảnh hưởng đến học tập, làm việc. Hơn nữa, nếu không được điều trị, khô mắt còn có thể dẫn đến một số biến chứng nghiêm trọng. Không tiết đủ nước mắt để bôi trơn nhãn cầu sẽ làm tăng nguy cơ nhiễm trùng mắt, tổn thương giác mạc, thậm chí mất thị lực. Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến khô mắt như không ngủ đủ giấc, dùng điện thoại hay laptop quá nhiều, độ ẩm không khí giảm trong những ngày thời tiết lạnh. Một số nguyên nhân tiềm ẩn như bệnh lupus, hội chứng Sjogren, thiếu vitamin A và thay đổi hoóc môn cũng có thể dẫn đến khô mắt.

Mời bạn xem tiếp nội dung bài Làm sao để biết khô mắt là do vấn đề hoóc môn? trên tin tức sức khỏe Thanh Niên Online ngày mới 5.2.2023. Bạn cũng có thể xem thêm những tin bài khác về đau mắt như: Dấu hiệu ở mí mắt tiết lộ bạn có thể mắc bệnh tiểu đường, Bác sĩ: Dấu hiệu ở mắt khi thức dậy có thể báo hiệu cơn đột quỵ...

Vì sao vợ chồng 'gần gũi' nhau nhiều hơn vào những kỳ nghỉ?

Những ngày nghỉ lễ là để dành thời gian chất lượng cho gia đình, ăn những món ngon, dành thời gian nghỉ ngơi, thư giãn… và cả "chuyện ấy".

Hóa ra, nghiên cứu cho thấy mối quan tâm về “chuyện ấy” đạt đỉnh điểm trong các ngày nghỉ lễ, hướng đến gia đình trên toàn thế giới, theo trang tin Yahoo News (Mỹ).

Trong nghiên cứu, các nhà nghiên cứu đã sử dụng Xu hướng tìm kiếm trên Google để xem tần suất mọi người tìm kiếm “chuyện ấy” và lưu ý rằng nó đã tăng lên vào các ngày lễ, đạt mức cao nhất trong tuần nghỉ lễ Noel và Năm mới ở Mỹ, cũng như đạt mức cao nhất trong lễ Eid-al-Fitr (ngày lễ quan trọng của người Hồi giáo) ở các nước Hồi giáo.

Các nhà nghiên cứu cũng chỉ ra rằng thời gian đỉnh điểm của tìm kiếm liên quan đến “chuyện ấy” tương ứng với tỷ lệ sinh tăng mạnh ở Mỹ vào 9 tháng sau đó.

Các chuyên gia cho biết có một số lý do khiến ham muốn tình dục tăng lên trong những ngày lễ.

1. Được nghỉ ngơi

Nghiên cứu cho thấy mối quan tâm về “chuyện ấy” đạt đỉnh điểm trong các ngày nghỉ lễ - SHUTTERSTOCK Không ngạc nhiên khi các ngày nghỉ lễ đứng đầu danh sách. Laurie Mintz, nhà tâm lý học, nhà trị liệu tình dục và chuyên gia tình dục người Thụy Điển, cho hay hầu hết thời gian trong năm, mọi người đều phải làm việc mệt mỏi. Nhưng trong những ngày lễ, mọi người thường được nghỉ làm, thoải mái hơn, có nhiều thời gian hơn.

Nhiều người thường đi du lịch trong những ngày nghỉ lễ. Mặt khác, các chuyến đi nghỉ mát và cảm giác được “giải thoát” làm tăng hoạt động tình dục, chuyên gia Leah Millheiser, giám đốc chương trình y học tình dục tại Trung tâm Y tế Đại học Stanford (Mỹ), cho hay. Mặt khác, một số người cảm thấy căng thẳng trong các kỳ nghỉ lễ, họ lại phải đối phó với căng thẳng bằng cách quan hệ tình dục, cô cho biết thêm. Ngoài ra, một số người có thể không thoải mái khi ở trong nhà với cha mẹ, được đi nghỉ vào kỳ nghỉ lễ giúp họ "thấy thú vị," chuyên gia Millheiser nói.

Mời bạn xem tiếp nội dung bài Vì sao vợ chồng 'gần gũi' nhau nhiều hơn vào những kỳ nghỉ?trên tin tức sức khỏe Thanh Niên Online ngày mới 5.2.2023. Bạn cũng có thể xem thêm những tin bài khác về vợ chồng như: Ngủ chung hay riêng tốt cho quan hệ vợ chồng?, Tin vui tuyệt vời cho những ai đang có vợ hoặc chồng...

Kính chúc các bạn ngày chủ nhật vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình.