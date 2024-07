Ngày mới với tin tức sức khỏe: Ăn thịt đỏ cùng lúc với uống cà phê có tốt?

Bắt đầu ngày mới với tin tức sức khỏe, bạn đọc còn có thể xem thêm các bài viết: Bác sĩ chia sẻ những lợi ích của lá xoài đối với sức khỏe; Dù thích ăn cay, nhưng mắc bệnh sau đây nên tránh xa ớt; Ngứa và áp xe do nhiễm ký sinh trùng...

3 loại thực phẩm không nên ăn khi uống cà phê

Cà phê là một trong những loại thức uống được dùng nhiều nhất thế giới. Các chuyên gia cho biết một số loại thực phẩm không nên dùng chung với cà phê vì có thể dẫn đến vấn đề dạ dày hoặc làm giảm khả năng hấp thụ dinh dưỡng.

Cà phê không chỉ giúp tỉnh táo mà còn có tác dụng kháng viêm, giảm căng thẳng ô xy hóa, giảm nguy cơ mắc tiểu đường loại 2 và nhiều lợi ích khác. Tuy nhiên, cà phê cũng ảnh hưởng đến quá trình hấp thụ nhiều chất dinh dưỡng. Mức độ ảnh hưởng phụ thuộc vào loại thực phẩm chúng ta ăn.

Uống cà phê khi đang ăn thịt đỏ có thể làm giảm khả năng hấp thụ chất sắt trong thịt của cơ thể PEXELS

Cà phê cần tránh uống cùng với những loại thực phẩm sau:

Thịt đỏ. Thịt đỏ là một trong những nguồn cung cấp chất sắt tốt nhất cho cơ thể. Tuy nhiên, mọi người không nên uống cà phê chung với thịt đỏ. Một số bằng chứng nghiên cứu cho thấy mỗi ngày uống từ 3 ly cà phê trở lên có thể làm giảm đến 39% khả năng hấp thụ sắt trong thịt đỏ. Tình trạng này kéo dài có thể dẫn đến thiếu sắt.

Món cay. Ăn chung món cay với cà phê có thể gây khó chịu với một số người, đặc biệt là người có dạ dày nhạy cảm. Vì chất capsaicin trong ớt và tính a xít của cà phê có thể khiến các triệu chứng như trào ngược a xít, khó tiêu và ợ chua thêm nghiêm trọng. Ngoài ra, với những người đang gặp vấn đề về tiêu hóa, ăn cay cùng với cà phê sẽ làm tiêu chảy, buồn nôn trở nên khó chịu hơn.

Dù thích ăn cay, nhưng mắc bệnh sau đây nên tránh xa ớt

Rất nhiều người không thể ăn ngon miệng nếu thiếu trái ớt. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể ăn được đồ cay, nhất là những người có bệnh lý.

Và có một chứng bệnh thường gặp ở nam giới lớn tuổi rất kỵ đồ cay. Đó là phì đại tuyến tiền liệt. Các chuyên gia y tế khuyên người mắc bệnh này nên tránh xa ớt.

Các chuyên gia y tế khuyên người bị phì đại tuyến tiền liệt nên tránh xa ớt Pexels

Tiến sĩ Rena Malik, bác sĩ tiết niệu và phẫu thuật vùng chậu, đang làm việc tại Mỹ, giải thích: Phì đại tuyến tiền liệt là tình trạng ảnh hưởng đến gần 70% nam giới trên 60 tuổi và gần 80% nam giới trên 70 tuổi. Mặc dù căn bệnh này hầu như không nguy hiểm, nhưng gây ra nhiều bất tiện trong sinh hoạt của người bệnh.

Các triệu chứng như dòng nước tiểu yếu, thường xuyên cảm thấy muốn đi tiểu, tiểu đêm nhiều hoặc tiểu khó, khó làm trống hoàn toàn bàng quang; nước tiểu nhỏ giọt sau khi tiểu, tiểu không tự chủ, đau khi tiểu hoặc sau khi xuất tinh; thay đổi màu sắc và mùi của nước tiểu..., là những dấu hiệu thường thấy của phì đại tuyến tiền liệt.

Thức ăn cay có thể làm cho các triệu chứng của bệnh phì đại tuyến tiền liệt tồi tệ hơn. Chúng có thể gây kích ứng niêm mạc bàng quang cũng như tuyến tiền liệt, đồng thời làm trầm trọng thêm các triệu chứng tiết niệu như buồn tiểu hoặc đi tiểu thường xuyên.

Bác sĩ chia sẻ những lợi ích của lá xoài đối với sức khỏe

Lá xoài chứa một số hợp chất thực vật có lợi cho thị lực, hệ miễn dịch; ngoài ra trong đông y, lá xoài có vị chua ngọt, đặc tính mát, thường được dùng để hạ nhiệt, lợi tiểu...

Bác sĩ chuyên khoa 2 Huỳnh Tấn Vũ, giảng viên Khoa Y học cổ truyền, Đại học Y Dược TP.HCM, cho biết nhiều người quen thuộc với trái xoài, nhưng có thể chưa biết rằng lá xoài cũng có thể ăn được và dùng để pha trà, làm chất bổ sung.

"Theo đông y, lá xoài có vị chua ngọt, đặc tính mát, thường được dùng để hạ nhiệt, lợi tiểu, chống sa nội tạng, chữa phù thũng và các bệnh liên quan đến đường hô hấp như ho, viêm phế quản cấp hoặc mạn tính", bác sĩ Vũ cho hay.

Lá xoài có vị chua ngọt, đặc tính mát LÊ CẦM

Theo bác sĩ Vũ, nhiều y bác sĩ cũng sử dụng các chiết xuất từ lá xoài non như một phương pháp hỗ trợ trong quá trình trị liệu cho bệnh nhân tiểu đường và người có nồng độ cholesterol cao. Tuy nhiên, không phải ai uống lá xoài non đều có tác dụng hạ đường huyết. Khi điều trị tiểu đường vẫn nên dùng thuốc và tuân thủ theo chỉ định của bác sĩ. Có thể uống lá xoài non như một cách hỗ trợ thêm.

Bài thuốc chữa bệnh tiểu đường từ lá xoài non. Rửa sạch 5 lá xoài, để ráo nước, đem cắt sợi, rồi cho vào cốc sạch. Sau đó, đổ 300 ml nước sôi vào, đậy nắp kín, để qua đêm. Mỗi sáng, uống hết ly nước lá xoài trên.

Bác sĩ Vũ lưu ý vì bài thuốc này giúp làm giảm lượng đường trong máu rất công hiệu nên không áp dụng nhiều lần trong ngày vì có thể khiến cho lượng đường huyết giảm quá thấp gây nên chứng hạ đường huyết rất nguy hiểm.