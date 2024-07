Ngày mới với tin tức sức khỏe: Ăn thịt đỏ lượng bao nhiêu để ngừa ung thư?

Bắt đầu ngày mới với tin tức sức khỏe, bạn đọc còn có thể xem thêm các bài viết: Đại học Harvard tìm ra cách ăn cực tốt cho tuổi thọ; Quả khế có nhiều lợi ích, nhưng ai cần hạn chế ăn?; Tạo ra robot siêu nhỏ tìm diệt khối u ung thư trúng đích 100%...

Ăn nhiều thịt có làm tăng nguy cơ ung thư đại trực tràng?

Nghiên cứu chỉ ra rằng tiêu thụ nhiều thịt đỏ và thịt chế biến sẵn có thể làm tăng nguy cơ ung thư đại trực tràng.



Thịt đỏ bao gồm thịt bò, thịt lợn hoặc thịt cừu, trong khi các loại thịt đã qua chế biến, như thịt xông khói, giăm bông và xúc xích, đã được xử lý bằng chất bảo quản để kéo dài thời hạn sử dụng.

Nghiên cứu chỉ ra rằng tiêu thụ thịt đỏ và thịt chế biến sẵn có thể làm tăng nguy cơ ung thư đại trực tràng

Vậy nếu muốn ăn thịt, phải làm sao? Sau đây chuyên gia sẽ hướng dẫn cách cho bạn.



Sở dĩ tiêu thụ nhiều thịt chế biến làm tăng nguy cơ ung thư đại trực tràng chủ yếu là do các hóa chất được sử dụng trong quá trình chế biến thịt. Nitrat và nitrit, những chất bảo quản thông thường, có thể chuyển hóa thành hợp chất gây ung thư trong cơ thể. Khi các hợp chất này đến đại trực tràng, chúng có thể làm hỏng lớp lót tế bào, có khả năng dẫn đến ung thư.

Ngoài ra, chất sắt heme có trong thịt đỏ cũng có thể tạo thành các sản phẩm phụ có hại làm tổn thương tế bào ruột.

Sắt heme là loại sắt chỉ có trong thực phẩm động vật, chủ yếu có trong thịt đỏ. Nhiều nghiên cứu cho thấy hấp thụ nhiều sắt heme có thể làm tăng nguy cơ ung thư đại trực tràng.

Các thử nghiệm lâm sàng ở người đã chỉ ra rằng sắt heme từ chất bổ sung hoặc thịt đỏ có thể làm tăng sự hình thành các hợp chất N-nitroso gây ung thư trong đường tiêu hóa.

Hơn nữa, thịt đỏ chứa nhiều sắt, mà tình trạng quá tải sắt nói chung có thể dẫn đến ung thư. Bạn đọc có thể xem thêm nội dung bài viết này trên trang sức khỏe ngày 6.7.

Đại học Harvard tìm ra cách ăn cực tốt cho tuổi thọ

Theo một nghiên cứu mới vừa được công bố trên tạp chí y sinh American Journal of Clinical Nutrition, tuân theo chế độ ăn bảo vệ môi trường có thể giảm mạnh nguy cơ tử vong sớm, tăng khả năng sống thọ.

Theo đó, ăn một chế độ ăn gồm nhiều thực phẩm nguyên chất có nguồn gốc từ thực vật, hạn chế tiêu thụ thịt và sữa có thể làm giảm 30% nguy cơ tử vong sớm.



Các nhà khoa học từ Trường Y tế Công cộng Harvard T.H. Chan (Mỹ) đã kiểm tra tác động lâu dài của việc tuân thủ các khuyến nghị về chế độ ăn uống bảo vệ môi trường.

Tuân theo chế độ ăn bảo vệ môi trường có thể giảm mạnh nguy cơ tử vong sớm, tăng đáng kể khả năng sống thọ PEXELS

Đó là chế độ ăn tập trung vào thực vật, chủ yếu là ngũ cốc nguyên hạt, trái cây, rau, các loại hạt, đậu, đồng thời tiêu thụ rất ít thịt và sữa.

Cụ thể, trong khẩu phần ăn, một nửa là trái cây và rau quả, nửa còn lại chủ yếu là ngũ cốc nguyên hạt, đạm thực vật, dầu thực vật không bão hòa (như dầu đậu phộng, dầu đậu nành, dầu mè, dầu bắp, dầu quả bơ) và có thể thêm một lượng nhỏ đạm động vật.

Tác giả nghiên cứu, tiến sĩ - bác sĩ Walter Willett, giáo sư dịch tễ học và dinh dưỡng tại Đại học Harvard, cho biết: Thay đổi cách chúng ta ăn có thể giúp làm chậm quá trình biến đổi khí hậu. Và những gì lành mạnh nhất cho hành tinh cũng là lành mạnh nhất cho con người. Nội dung tiếp theo của bài viết này sẽ có trên trang sức khỏe ngày 6.7.

Quả khế có nhiều lợi ích, nhưng ai cần hạn chế ăn?

Khế có nhiều chất dinh dưỡng, có lợi cho hệ miễn dịch, điều hòa lượng đường trong máu và hỗ trợ sức khỏe đường ruột. Dù khế tốt cho sức khỏe nhưng những người có tiền sử bệnh thận, viêm tụy... không nên ăn.

Khế rất bổ dưỡng, là nguồn cung cấp chất xơ và vitamin C tốt. Khế cũng có các hợp chất chống oxy hóa và một lượng nhỏ khoáng chất (magiê, kali và kẽm).



Dưới đây là một số tác dụng của khế đối với sức khỏe.

Khế chứa hàm lượng chất chống oxy hóa cao Pexels

Chứa lượng chất chống oxy hóa cao. Khế chứa hàm lượng chất chống oxy hóa cao bao gồm flavonoid, proanthocyanidin, vitamin C, beta-caroten, alkaloid, tannin. Chất chống oxy hóa giúp loại bỏ các gốc tự do (các phân tử có hại không ổn định), giúp ngăn ngừa stress oxy hóa và chứng viêm mãn tính.

Chứng viêm mãn tính cũng là nguyên nhân chính dẫn đến sự phát triển của các bệnh không lây nhiễm như bệnh tim, tiểu đường và ung thư.

Hỗ trợ hệ thống miễn dịch khỏe mạnh. Vitamin C là một vitamin tan trong nước, có vai trò quan trọng trong chức năng hệ miễn dịch. Vitamin C hỗ trợ cơ thể tạo ra các tế bào miễn dịch, như tế bào lympho (tế bào bạch cầu) và bảo vệ cơ thể khỏi tổn thương gốc tự do. Một quả khế cỡ vừa chứa khoảng 33% nhu cầu vitamin C hằng ngày của người trưởng thành. Hãy bắt đầu ngày mới với tin tức sức khỏe để xem thêm nội dung bài viết này bạn nhé!