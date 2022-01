Ngày mới với tin tức sức khỏe: Cách đơn giản giúp bạn loại bỏ cơn thèm đường

Bắt đầu ngày mới với tin tức sức khỏe, bạn đọc còn có thể xem thêm các bài viết hữu ích: 6 mẹo đơn giản giúp ngăn chặn lão hóa ở độ tuổi 40; Có một loại thực phẩm cực kỳ quan trọng để ngăn ngừa Covid-19; Làm sao ngăn ngừa tự tử ở trẻ vị thành niên?...

Chuyên gia: Đây là món ngon số 1 giúp loại bỏ cơn thèm đường

Làm thế nào để chúng ta chống lại những cơn thèm đường khi chúng xuất hiện?

Một trong những cách chính để làm điều này là đảm bảo rằng bạn đang ăn đủ các loại thực phẩm giàu chất dinh dưỡng trong suốt cả ngày, điều này đảm bảo bạn sẽ cảm thấy no hơn.

Nhưng nếu bạn rơi vào tình huống khó khăn với một số cảm giác thèm ăn bất ngờ, thì có một món ăn nhẹ hữu ích để tiếp cận.

Theo thành viên Hội đồng chuyên gia y tế của trang web Eat This, Not That!, chuyên gia dinh dưỡng Lauren Manaker, tác giả của cuốn The First Time Mom's Pregnancy Cookbook and Fueling Male Fertility, một trong những loại thực phẩm tốt nhất để ăn nhẹ nhằm giảm cơn thèm đường là mận khô (prunes). Vì sao mận khô giúp giảm cơn thèm đường? Câu trả lời sẽ có trên trang sức khỏe ngày 18.1.

6 mẹo đơn giản giúp ngăn chặn lão hóa ở độ tuổi 40

Về mặt sinh học, lão hóa bắt đầu khi cơ thể bạn bắt đầu xuống dốc. Nó có thể bắt đầu sớm nhất là ở độ tuổi 30 hoặc thậm chí cuối những năm 30 hoặc đầu những năm 40 tuổi.

Không ai biết lý do tại sao họ già đi nhưng đến một độ tuổi nhất định, mọi người đều hối tiếc vì đã bỏ bê sức khỏe và thói quen của mình và dành không gian trống cho sự lão hóa.

Vì vậy, đây là một số mẹo nhỏ để ngăn chặn quá trình lão hóa và có thể mở đường cho quá trình lão hóa lành mạnh.

Hoạt động thể chất. Theo Viện Lão hóa Quốc gia (NIA), Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ, tập thể dục và hoạt động thể chất là nền tảng của hầu hết mọi chương trình lão hóa khỏe mạnh.

“Các bằng chứng khoa học cho thấy những người tập thể dục thường xuyên không chỉ sống lâu hơn mà họ còn sống tốt hơn.





Và, hoạt động thể chất - thực hiện các hoạt động hằng ngày giúp cơ thể bạn luôn vận động, chẳng hạn như làm vườn, dắt chó đi dạo và đi cầu thang bộ thay vì đi thang máy - có thể giúp bạn tiếp tục làm những việc mình thích và độc lập khi bạn già đi", NIA cho biết.

Yoga. Mặc dù nhiều người coi nó là một hình thức hoạt động thể chất, nhưng Yoga là một phương pháp thể dục toàn diện hơn đối với sức khỏe và sự phát triển tinh thần của cơ thể con người.

Đó là một hình thức kỷ luật tinh thần mang lại sự hài hòa giữa tâm trí và cơ thể.

Một trí óc khỏe mạnh là chìa khóa của một cơ thể khỏe mạnh. 4 mẹo còn lại giúp ngăn chặn lão hóa sẽ có trên trang sức khỏe ngày 18.1.

Có một loại thực phẩm cực kỳ quan trọng để ngăn ngừa Covid-19

Dinh dưỡng luôn quan trọng đối với cơ thể để chống lại sự tấn công của mầm bệnh. Đối với bệnh nhân Covid-19, đặc biệt càng cần nhiều protein hơn, vì đây là cơ sở xây dựng sự sống.

Protein cực kỳ quan trọng trong chế độ ăn uống để ngăn ngừa Covid-19.

Đưa vào khẩu phần ăn với lượng protein phù hợp có thể giúp bệnh nhân Covid-19 bổ sung các chất dinh dưỡng bị mất trong cơ thể.

Vai trò của chất đạm đối với cơ thể. Protein là chất dinh dưỡng đa lượng cần thiết cho cơ thể. Nguồn gốc của từ này là “protos” trong tiếng Hy Lạp, có nghĩa là "đầu tiên" - nhấn mạnh tầm quan trọng hàng đầu của protein trong chế độ dinh dưỡng của cơ thể, Đại học Y Harvard (Mỹ) cho biết. Đây là cơ sở xây dựng của sự sống, giúp cơ thể sửa chữa các tế bào và tạo ra các tế bào mới.

Các nghiên cứu đã xác nhận rằng sự thiếu hụt protein dẫn đến suy giảm chức năng hệ miễn dịch, chủ yếu là do tác động tiêu cực của nó lên cả số lượng các kháng thể và các mô lympho liên kết với ruột (GALT). Hãy bắt đầu ngày mới với tin tức sức khỏe để xem thêm nội dung bài viết này!