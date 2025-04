Ngày mới với tin tức sức khỏe: Chế độ ăn mới phát hiện, giúp ngừa ung thư

Bắt đầu ngày mới với tin tức sức khỏe, bạn đọc còn có thể xem thêm các bài viết: Điều gì xảy ra với cơ thể khi mỗi ngày đều ăn những món giống nhau?; Món ăn ít ngọt không ngờ làm tăng lượng đường trong máu; 4 nguyên nhân phổ biến gây đau lưng trên...

Chế độ ăn mới nổi liên quan đến tỷ lệ ung thư thấp đáng kinh ngạc

Nghiên cứu mới vừa được công bố trên tạp chí khoa học Nature Medicine đã phát hiện có chế độ ăn từ một quốc gia châu Phi có thể "soán ngôi" chế độ ăn Địa Trung Hải.

Các nhà khoa học tại Trung tâm Y tế Đại học Radboud (Hà Lan) nhận thấy người dân ở Tanzania, quốc gia nằm ở đông nam châu Phi, khỏe mạnh hơn nhiều so với các nước phương Tây, nên đã tiến hành nghiên cứu so sánh chế độ ăn giữa 2 vùng này để tìm hiểu lý do.

Chế độ ăn Tanzania bao gồm rau, trái cây, các loại đậu, ngũ cốc và thực phẩm lên men Ảnh minh họa: AI

Được biết chế độ ăn Tanzania bao gồm rau, trái cây, các loại đậu, ngũ cốc và thực phẩm lên men như mbege - một loại đồ uống chuối lên men truyền thống đặc trưng của khu vực này.

Các loại thực phẩm điển hình có trong chế độ ăn Tanzania bao gồm cháo kê với sữa lên men, khoai môn, chuối với đậu thận và bơ, các món ăn làm từ sắn, bắp và rau xanh.

Các nhà nghiên cứu đã tuyển dụng 77 nam giới Tanzania khỏe mạnh ở độ tuổi trung bình là 25. Trong đó, 23 người đang tuân theo chế độ ăn Tanzania, tập trung vào thực phẩm truyền thống, chưa qua chế biến, được yêu cầu chuyển sang chế độ ăn phương Tây thông thường trong 2 tuần, bao gồm các loại thực phẩm như xúc xích chế biến, bánh mì và khoai tây chiên.

22 người khác đang ăn kiểu phương Tây chuyển sang chế độ ăn Tanzania trong 2 tuần, bao gồm bắp, đậu bắp, chuối, đậu thận và quả bơ.

22 người khác theo chế độ ăn phương Tây cũng được yêu cầu uống 1 khẩu phần "mbege" mỗi ngày trong 1 tuần. 5 người ăn uống như bình thường để làm đối chứng.

Kết quả đã phát hiện những nam giới tuân theo chế độ ăn Tanzania có mức độ viêm thấp hơn đáng kể, hồ sơ trao đổi chất lành mạnh hơn và hệ thống miễn dịch mạnh mẽ hơn nhiều.

4 nguyên nhân phổ biến gây đau lưng trên

Nếu đau lưng dưới thường liên quan đến nâng vật nặng, tư thế làm việc không đúng, thì đau lưng trên lại có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau.

Đau lưng trên là tình trạng mà cơn đau xuất hiện từ vị trí ngay dưới đốt sống cổ đến phần đốt sống ngay trên thắt lưng. Cơn đau này có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến các hoạt động hằng ngày và gây khó ngủ.

Căng cơ là nguyên nhân phổ biến gây đau lưng trên ẢNH: AI

Những nguyên nhân tiềm ẩn gây đau lưng trên có thể kể đến gồm:

Căng cơ. Căng cơ ở vùng lưng trên thường xảy ra do vận động quá mức, tập luyện sai tư thế hoặc chuyển động đột ngột. Tình trạng căng cơ này có thể gây viêm, dẫn đến đau nhức, cứng khớp và hạn chế khả năng vận động.

Thoát vị đĩa đệm. Thoát vị đĩa đệm xảy ra khi phần nhân mềm bên trong đĩa đệm trượt ra ngoài lớp bao xơ. Trong một số trường hợp, thoát vị có thể chèn ép lên các dây thần kinh xung quanh. Mặc phổ biến hơn ở vùng lưng dưới nhưng thoát vị đĩa đệm cũng có thể xảy ra ở các đốt sống lưng trên, gây đau đớn, tê bì hoặc yếu cơ ở khu vực bị ảnh hưởng.

Các nguyên nhân thường gây thoát vị đĩa đệm là thoái hóa tự nhiên theo tuổi tác, chấn thương hoặc áp lực lên cột sống do các động tác lặp đi lặp lại. Các phương pháp điều trị phổ biến là vật lý trị liệu, dùng thuốc hay phẫu thuật ở những ca nặng.

Món ăn ít ngọt không ngờ làm tăng lượng đường trong máu

Có một số món ăn ít ngọt nhưng lại có thể gây tăng đột biến lượng đường trong máu mạnh mẽ đến độ mà bạn không ngờ tới.

Nhiều người nghĩ rằng chỉ cần cắt giảm đồ ngọt và đồ uống có đường là đủ để giảm mức đường huyết. Tuy nhiên, bác sĩ Raj Dasgupta, đang làm việc tại Mỹ, cho biết: Kiểm soát đường huyết không chỉ đơn thuần là tránh đồ ngọt. Có một số món ăn đáng ngạc nhiên có thể gây tăng đột biến lượng đường trong máu mạnh mẽ.

Sau đây, các bác sĩ chỉ ra 5 món ăn hằng ngày có thể làm tăng lượng đường trong máu mà bạn không biết.

Nhiều người nghĩ rằng chỉ cần cắt giảm đồ ngọt và đồ uống có đường là đủ để giảm mức đường huyết Ảnh: AI

Bánh mì. Theo bác sĩ Dasgupta, bánh mì trắng có thể khiến các tế bào ít nhạy cảm hơn với insulin, làm tăng nguy cơ kháng insulin theo thời gian, đồng thời gây nguy cơ tăng đột biến đường huyết.

Ông giải thích: Mặc dù không có vị ngọt, nhưng bánh mì trắng được làm từ bột tinh chế (đã được loại bỏ lớp cám và mầm chứa chất xơ) nhanh chóng phân hủy thành đường trong quá trình tiêu hóa. Sự hấp thụ nhanh chóng này có thể làm tăng đột biến đường huyết.

Sữa chua ít béo có hương vị. Loại sữa chua này thường chứa đường có thể khiến lượng insulin tăng đột biến.

Sữa chua ít béo thường được biết là tốt cho sức khỏe nhưng loại có hương vị thường chứa đường ẩn, tiến sĩ Maria Teresa Anton, bác sĩ nội tiết tại Trung tâm tuổi thọ Pritikin ở Miami (Mỹ), lưu ý. Lượng đường bổ sung, kết hợp với hàm lượng chất béo thấp trong thực phẩm sẽ khiến lượng đường tăng nhanh hơn.

Tốt nhất nên chọn sữa chua ít béo không đường, vì chúng giàu protein và ít carbohydrate giúp kiểm soát đường huyết.