Ngày mới với tin tức sức khỏe: Đi bộ giúp ích cho người bệnh tiểu đường

Thói quen này thực sự có thể giúp ích bệnh nhân tiểu đường

Kháng insulin là một tình trạng đáng báo động vì có thể gây ảnh hưởng đến lượng đường trong máu. Nếu không được điều trị kịp thời sẽ dễ dẫn đến tiểu đường loại 2 và các bệnh lý khác.

Các triệu chứng phổ biến nhất của kháng insulin là vô cùng khát nước, cảm thấy đói sau mỗi bữa ăn, đi tiểu thường xuyên, tay và chân có cảm giác ngứa ran, mệt mỏi hơn, nhiễm trùng thường xuyên, theo tờ Indian Express (Ấn Độ).

Đi bộ có thể làm tăng độ nhạy insulin và giúp kiểm soát lượng đường trong máu SHUTTERSTOCK

Đi bộ thực sự giúp ích: Nghiên cứu đã chứng minh rằng lối sống ít vận động có thể tác hại đến mức insulin. Như vậy, tích cực hoạt động chắc chắn sẽ tạo ra sự khác biệt rất lớn, tiến sĩ Garima Goyal, chuyên gia dinh dưỡng nổi tiếng của Ấn Độ, cho biết.

Nghiên cứu, được công bố trên tạp chí về bệnh tiểu đường Journal of Diabetes Science and Technology (Mỹ), đã phát hiện người bệnh tiểu đường, đi bộ mỗi ngày 30 phút, 5 ngày một tuần trong 12 tuần, đã tăng độ nhạy insulin và giúp kiểm soát lượng đường trong máu, tiến sĩ Anurag Saxena ở Bệnh viện chuyên khoa Primus Super, New Delhi (Ấn Độ) cho biết.

Quần dài, áo dài tay có thực sự bảo vệ da khỏi tác hại của ánh nắng?

Một trong những cách phổ biến nhất để bảo vệ da trước ánh nắng mặt trời là mặc quần dài và áo dài tay. Trên thực tế, hiệu quả chống lại tác hại của ánh nắng có sự khác nhau tùy thuộc vào từng loại vải và một số yếu tố khác.

Thống kê của Tổ chức Ung thư Da của Mỹ cho thấy một người nếu bị cháy nắng từ 5 lần trở lên thì nguy cơ mắc ung thư da sẽ tăng gấp đôi. Do đó, bảo vệ da trước tác hại của tia cực tím trong ánh nắng mặt trời là rất quan trọng, đặc biệt đối với những người có nguy cơ cao mắc ung thư, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Mặc quần dài và áo dài tay có tác dụng chống tia cực tím rất hiệu quả SHUTTERSTOCK

Mặc quần dài và áo dài tay là những cách tuyệt vời giúp bảo vệ da khỏi tia cực tím có hại của mặt trời. Tuy nhiên, một số loại vải và màu sắc nhất định sẽ có khả năng bảo vệ tốt hơn những loại khác.

Về màu sắc, quần áo màu tối hoặc sáng màu sẽ giúp bảo vệ da tốt hơn quần áo màu nhạt. Vải polyester bóng, lụa sa tanh hay các loại được dệt dày như denim, canvas, len, sợi tổng hợp sẽ giúp ngăn tia cực tím tốt hơn vải mỏng, thưa. Nếu bạn đưa quần áo ra ánh sáng và có thể nhìn xuyên qua nó thì loại vải đó không thể bảo vệ da hiệu quả trước ánh nắng.

Đột phá trong điều trị ung thư: Lần đầu tiên bệnh nhân u não được hóa trị

Thử nghiệm mới, được công bố trên tạp chí về ung thư Lancet Oncology, đã phát minh ra bước đột phá lớn trong y học: bệnh nhân ung thư lần đầu tiên được hóa trị trong não. Tiến bộ này đã tạm thời đã mở được hàng rào máu não ngăn thuốc đến não.

Các nhà khoa học tại Đại học Northwestern University ở Illinois (Mỹ) đã mở hàng rào máu não trong một quy trình kéo dài 4 phút giúp tăng nồng độ thuốc trong não lên tới 6 lần. Các chuyên gia cho rằng điều này có thể mở đường cho việc điều trị u não tốt hơn, theo tờ Times Now News.



Các bác sĩ tham gia nghiên cứu cho biết việc có thể mở hàng rào máu não trong khi bệnh nhân vẫn tỉnh táo và có thể về nhà chỉ trong vòng vài giờ sau đó có thể là bước đột phá trong điều trị các bệnh thần kinh và khối u não.

Các chuyên gia cho rằng điều này có thể mở đường cho việc điều trị u não tốt hơn MINH HỌA: SHUTTERSTOCK

Thông thường, bệnh nhân được phẫu thuật não để các bác sĩ loại bỏ càng nhiều khối u càng tốt. Nhưng điều này rất phức tạp vì các thành phần giống như sợi chỉ của khối u có thể lan rộng trong não và bác sĩ phẫu thuật có thể bỏ sót các cạnh của nó.

