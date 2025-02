Ngày mới với tin tức sức khỏe: Đi bộ mang lại vô số lợi ích

Bắt đầu ngày mới với tin tức sức khỏe, bạn đọc còn có thể xem thêm các bài viết: Nhiều yếu tố làm gia tăng lây nhiễm cúm; Ngoài vitamin C, hệ miễn dịch còn cần những chất nào để khỏe mạnh?; 5 dấu hiệu thầm lặng cảnh báo căng thẳng đang khiến bạn bị bệnh...

Thêm nhiều lợi ích sức khỏe khi đi bộ

Đi bộ là một hoạt động thể chất đơn giản nhưng mang lại vô số lợi ích cho sức khỏe con người.

Dù không đòi hỏi nhiều kỹ thuật, đi bộ vẫn có thể giúp cải thiện sức khỏe toàn diện từ tim mạch, cân nặng cho đến tinh thần và giấc ngủ.

Hỗ trợ giảm cân. Theo một nghiên cứu đăng trên Annals of Family Medicine, những người thường xuyên đi bộ có xu hướng có vóc dáng thon gọn hơn so với những người ít vận động.

Dù vậy, để đạt được hiệu quả giảm cân tối ưu, đi bộ cần kết hợp với chế độ ăn uống cân bằng và khoa học.

Thêm nhiều lợi ích sức khỏe khi đi bộ Ảnh: AI

Tăng cường hệ miễn dịch. Việc duy trì hoạt động thể chất như đi bộ giúp cơ thể sản xuất nhiều tế bào miễn dịch hơn, từ đó tăng cường khả năng chống lại bệnh tật.

Đi bộ thường xuyên không chỉ giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh thông thường như cảm lạnh mà còn hỗ trợ cơ thể chống lại các bệnh nhiễm trùng khác.

Cải thiện sức khỏe tim mạch. Đi bộ giúp tăng cường cơ tim, thúc đẩy tuần hoàn máu và giảm nguy cơ mắc bệnh tim, đột quỵ cũng như cao huyết áp.

Đi bộ ít nhất 30 phút mỗi ngày có thể giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch tới 19%. Hoạt động này giúp điều chỉnh lượng cholesterol trong máu, giảm cholesterol xấu LDL và tăng cholesterol tốt HDL, qua đó bảo vệ sức khỏe tim mạch lâu dài. Nội dung tiếp theo của bài viết này sẽ có trên trang sức khỏe ngày 9.2.

Ngoài vitamin C, hệ miễn dịch còn cần những chất nào để khỏe mạnh?

Vitamin C cần thiết cho chức năng miễn dịch vì hỗ trợ tế bào miễn dịch, bảo vệ các tế bào này khỏi tác động từ các gốc tự do. Tuy nhiên, để hệ miễn dịch hoạt động tốt thì cần thêm nhiều dưỡng chất khác.

Nhiều nghiên cứu đã chứng minh lợi ích của vitamin C với hệ miễn dịch. Các loại thực phẩm giàu vitamin C là cam, quýt, bưởi, chanh, ổi, ớt chuông, đu đủ và một số thực phẩm khác.

Hạnh nhân giàu vitamin E có tác dụng tăng cường hoạt động của tế bào T ẢNH: AI

Ngoài vitamin C, hệ miễn dịch cũng cần những dưỡng chất sau:

Vitamin D. Vitamin D có vai trò quan trọng giúp kích thích hoạt động của tế bào miễn dịch. Nhờ đó, hệ miễn dịch sẽ phản ứng hiệu quả hơn khi gặp các tác nhân gây bệnh. Thiếu vitamin D có thể làm giảm khả năng chống chọi của hệ miễn dịch với bệnh nhiễm trùng, đặc biệt là các bệnh liên quan đến đường hô hấp.

Phơi nắng có thể giúp da tạo vitamin D. Ngoài ra, mọi người có thể bổ sung vitamin D qua các món như cá hồi, cá thu, trứng hay sữa.

Vitamin A. Vitamin A giúp duy trì sức khỏe của niêm mạc đường hô hấp, đường tiêu hóa và niêm mạc mắt. Các lớp niêm mạc này khỏe mạnh sẽ giúp ngăn ngừa hiệu quả vi khuẩn, virus gây bệnh xâm nhập vào cơ thể. Vitamin A cũng giúp tăng cường khả năng hoạt động của tế bào miễn dịch. Muốn bổ sung vitamin A, mọi người có thể ăn cà rốt, khoai lang, cải xoăn, bí đỏ và các loại rau lá xanh đậm.

Kẽm. Kẽm là một khoáng chất quan trọng giúp duy trì hoạt động của nhiều tế bào trong hệ miễn dịch, đặc biệt là tế bào T và tế bào B. Đây là những tế bào có vai trò quan trọng trong phản ứng miễn dịch. Kẽm cũng giúp cơ thể chữa lành vết thương và làm tăng khả năng chống lại vi khuẩn. Muốn nạp đủ kẽm, mọi người nên thường xuyên ăn thịt đỏ, đậu, ngũ cốc nguyên hạt và các loại hải sản như hàu, cua, ghẹ, tôm hùm. Nội dung tiếp theo của bài viết này sẽ có trên trang sức khỏe ngày 9.2.

5 dấu hiệu thầm lặng cảnh báo căng thẳng đang khiến bạn bị bệnh

Căng thẳng kéo dài sẽ gây ra những tác động đáng kể đến sức khỏe tổng thể. Điều này là do căng thẳng sẽ ảnh hưởng đến hầu hết các cơ quan trong cơ thể, dẫn đến một số triệu chứng biểu lộ ra ngoài.

Những vấn đề sức khỏe sau là dấu hiệu thầm lặng cảnh báo căng thẳng đang khiến cơ thể mắc bệnh:

Căng thẳng kéo dài sẽ thường xuyên dẫn đến những cơn đau đầu ẢNH: AI

Vấn đề về da. Da là cơ quan lớn nhất cơ thể. Do đó, nhiều bất ổn sức khỏe sẽ biểu hiện qua da. Hiệp hội Da liễu Mỹ (AADA) cho biết căng thẳng mạn tính sẽ làm da dễ bị viêm, chậm lành và khiến các vấn đề về da đang mắc trở nên tồi tệ hơn.

Với những người dễ bị mụn trứng cá, nồng độ hoóc môn căng thẳng cortisol tăng cao sẽ khiến da tăng tiết bã nhờn, khiến mụn nổi nhiều. Tình trạng viêm nhiễm gia tăng cũng hiến các triệu chứng cả bệnh chàm nặng hơn. Các đốm đỏ, phát ban hay mề đay trên da cũng nhiều hơn.

Thường xuyên bị đau đầu. Khi bị căng thẳng, các cơ ở cổ và sau đầu sẽ bị căng cứng, dẫn đến nhức đầu. Cảm giác đau sẽ trở nên tồi tệ hơn khi nhìn xuống điện thoại hay nhìn chằm chằm vào máy tính trong thời gian dài. Ngoài ra, một nghiên cứu công bố trên chuyên san The Journal of Headache and Pain phát hiện căng thẳng là một trong những nguyên nhân phổ biến kích hoạt cơn đau nửa đầu.