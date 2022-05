Ngày mới với tin tức sức khỏe: Huyết áp cao và chứng ngưng thở khi ngủ

Bắt đầu ngày mới với tin tức sức khỏe, bạn đọc còn có thể xem thêm các bài viết: 4 tác dụng phụ đáng ngạc nhiên của việc ăn chanh; 5 việc bạn chớ bao giờ làm khi bụng đói; Làm sao để biết cơn đau đầu là do lạm dụng thuốc?...

Huyết áp cao liên quan thế nào đến giấc ngủ?

Huyết áp cao nếu không điều trị sẽ rất nguy hiểm vì có thể dẫn đến nhiều vấn đề sức khỏe nghiêm trọng. Huyết áp cao cũng có liên kết mật thiết đến giấc ngủ.

Hiệp hội Tim mạch Mỹ (AHA) giải thích huyết áp cao là tình trạng mà áp lực bên trong mạch máu quá cao.

Theo AHA, huyết áp cao không được điều trị rất nguy hiểm vì có thể dẫn đến hàng loạt vấn đề sức khỏe như đau tim, đột qụy, suy tim, bệnh thận, suy giảm thị lực, rối loạn chức năng tình dục, đau thắt ngực hoặc bệnh động mạch ngoại vi.

Giấc ngủ rất quan trọng với người bị huyết áp cao. Vì trong khi ngủ, huyết áp sẽ giảm xuống. Điều này có nghĩa là nếu khó ngủ thì huyết áp sẽ ở mức cao trong khoảng thời gian dài bất thường.

4 tác dụng phụ đáng ngạc nhiên của việc ăn chanh

Khi cuộc sống cho bạn trái chanh thì bạn làm gì? Không giống như một quả táo hoặc quả cam, bạn thường không nghĩ đến việc cắn hoặc ngậm một lát chanh, đó là do vị chua của nó.

Việc bổ sung chanh trong chế độ ăn uống có thể mang lại một số lợi ích nếu bạn tiêu thụ điều độ.

Hãy xem chanh có thể làm gì cho cơ thể của bạn, cả tích cực và tiêu cực.

Hỗ trợ miễn dịch. Vitamin C là một vi chất dinh dưỡng thiết yếu giúp bảo vệ hệ thống miễn dịch tự nhiên và thích ứng bằng cách hỗ trợ các chức năng tế bào khác nhau.

"Chanh là một nguồn cung cấp vitamin C, một chất dinh dưỡng được biết đến để hỗ trợ sức khỏe miễn dịch", Lauren Manaker, chuyên gia hội đồng y tế của trang web Eat This, Not That!, cho biết.





Có thể có ít sỏi thận hơn. Chuyên gia Manaker cho biết: “Axit citric trong chanh có thể ảnh hưởng đến độ pH của nước tiểu, làm cho khả năng phát triển sỏi thận ít hơn”.

Harvard Health cũng gợi ý rằng các nghiên cứu đã chỉ ra rằng uống 1/2 cốc nước chanh cô đặc pha loãng trong nước mỗi ngày có thể làm tăng citrate trong nước tiểu và có khả năng giảm nguy cơ sỏi thận.

5 việc bạn chớ bao giờ làm khi bụng đói

Có thể sẽ không tốt cho sức khỏe nếu bạn làm một số việc khi bụng đói. Hãy ăn sáng đầy đủ để bắt đầu ngày mới một cách lành mạnh.

Có những thói quen bạn vẫn quen làm và cảm thấy ổn, nhưng thực sự có thể dẫn đến những tác hại cho cơ thể theo thời gian mà bạn không nhận ra.

Sau đây các chuyên gia sẽ chỉ ra 5 điều bạn không nên làm khi bụng đói.

Không uống cà phê khi bụng đói. Nhiều người có thói quen “nạp năng lượng” bằng một ly cà phê vào đầu ngày mới và không cảm thấy bất kỳ vấn đề gì với điều này.

Chuyên gia dinh dưỡng Carlyn Rosenblum, Phó chủ tịch Dịch vụ Ẩm thực và Dinh dưỡng tại Kaigo Inc. New York (Mỹ), giải thích, cà phê có tính axit, uống cà phê khi bụng đói ngay khi thức dậy vào buổi sáng sẽ làm tăng sản xuất axit trong dạ dày và có thể gây nóng rát và trào ngược.

Hãy cẩn thận khi uống vitamin tổng hợp khi chưa ăn sáng. Uống vitamin tổng hợp khi bụng đói sẽ ảnh hưởng đến đường ruột. Tiến sĩ Christine Lee, bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa, từ Phòng khám Cleveland Clinic (Mỹ), cho biết, thường xuyên uống vitamin khi bụng đói có thể làm rối loạn đường tiêu hóa.