Ngày mới với tin tức sức khỏe: Khó nằm ngủ ngửa là triệu chứng bệnh gì?

Bắt đầu ngày mới với tin tức sức khỏe, bạn đọc còn có thể xem thêm các bài viết: Bác sĩ chia sẻ lợi ích của quế - một trong 4 vị thuốc quý; Lợi ích không ngờ của táo với người trên 50 tuổi; 3 biểu hiện trên da, móng và tóc cảnh báo cơ thể thiếu chất nghiêm trọng...

Triệu chứng xuất hiện khi đang nằm cảnh báo suy tim

Bệnh suy tim thường âm thầm phát triển qua nhiều năm. Tuy nhiên, khi bệnh đã tiến triển thì chỉ cần một biến cố tim mạch, là có thể đảo lộn cuộc sống người bệnh, thậm chí gây tử vong.

Suy tim còn được gọi là suy tim sung huyết. Bệnh xảy ra khi tim yếu đi và không còn khả năng bơm máu hiệu quả nữa. Suy tim thường âm thầm tiến triển qua thời gian.

Suy tim khiến cơ thể tích tụ nhiều chất lỏng, từ đó gây tăng cân ẢNH: PEXELS

Điều quan trọng là cần phát hiện sớm triệu chứng của suy tim. Nếu không can thiệp sớm, suy tim sẽ làm tăng nguy cơ xảy ra các biến chứng nghiêm trọng như hình thành cục máu đông gây đột quỵ hay thuyên tắc phổi.

Mọi người cần đi khám suy tim nếu nằm xuống và thường xuyên thấy các triệu chứng sau:

Không thể nằm thẳng. Nhiều người có vấn đề về tim sẽ bị tích tụ dịch trong phổi, khiến họ khó nằm thẳng lưng xuống giường, đặc biệt là khi nằm ngửa. Do đó, nếu người bệnh thường giật mình nửa đêm do khó thở hay phải kê cao gối khi ngủ thì có thể là do chất dịch tích tụ trong phổi gây ra. Họ cần đến bác sĩ kiểm tra càng sớm càng tốt.

Thở khò khè. Dịch tích tụ trong phổi cũng gây thở khò khè, đặc biệt là trong tư thế nằm. Tình trạng này cũng gây tích tụ chất dịch trong và xung quanh khí quản, gây khó thở, ho tương tự như triệu chứng hen suyễn.

Sưng phù mắt cá chân. Nếu chân thường xuyên bị sưng phù sau nhiều giờ nằm trên giường, đặc biệt là khi vừa ngủ dậy, thì rất có thể là do vấn đề về tim. Các chuyên gia cho biết khi tim suy yếu thì lưu thông máu sẽ chậm lại, khiến máu ứ đọng nhiều ở tĩnh mạch chân. Hệ quả của tình trạng này là chân dễ bị sưng phù, đặc biệt là mắt cá chân. Bạn đọc có thể xem thêm nội dung bài viết này trên trang sức khỏe ngày 13.11.

Lợi ích không ngờ của táo với người trên 50 tuổi

Táo được coi là loại trái cây giàu dinh dưỡng, chứa nhiều hoạt chất bổ dưỡng mang lại nhiều lợi ích cho cơ thể.

Giàu chất xơ, vitamin và khoáng chất, táo giúp giảm nguy cơ mắc nhiều bệnh, như bệnh tim, tiểu đường và một số loại ung thư.

Hỗ trợ chức năng não. Polyphenol trong táo giúp ích rất nhiều cho người lớn tuổi. Tiến sĩ Jenny Taitz, phó giáo sư lâm sàng tại Đại học California (Mỹ), cho biết: Nước táo xay có thể hỗ trợ chức năng não cho người lớn tuổi nhờ tác dụng chống oxy hóa của polyphenol trong táo.

Polyphenol trong táo giúp ích rất nhiều cho người lớn tuổi Ảnh: Pexels

Tiến sĩ Taitz cho biết nghiên cứu đã phát hiện ra rằng bệnh nhân Alzheimer uống 2 ly nước táo xay 120 ml mỗi ngày trong một tháng đã cải thiện 27% các triệu chứng như lo lắng, bồn chồn và ảo tưởng.

Hỗ trợ tiêu hóa. Pectin trong táo là một loại chất xơ có tác dụng như một prebiotic, thúc đẩy sự phát triển của lợi khuẩn đường ruột và tốt cho sức khỏe.

Chống bệnh mạn tính. Pectin cũng giúp bảo vệ chống lại nhiều bệnh mạn tính như béo phì, tiểu đường loại 2, ung thư và bệnh tim. Nội dung tiếp theo bài viết này sẽ có trên trang sức khỏe ngày 13.11.

3 biểu hiện trên da, móng và tóc cảnh báo cơ thể thiếu chất nghiêm trọng

Những chất cơ thể thường bị thiếu là các khoáng chất thiết yếu như vitamin và sắt. Hệ quả của tình trạng này là da, móng và tóc xuất hiện các dấu hiệu bất thường.

Ngoài vitamin và sắt, cơ thể cũng rất cần protein, mangan, đồng và một số dưỡng chất khác. Tất cả đều vô cùng quan trọng với sức khỏe.

Thiếu chất là nguyên nhân thường gặp khiến da bị khô và móng bong tróc ẢNH: PEXELS

Thiếu chất trong thời gian dài sẽ dẫn đến các biểu hiện sau:

Da khô. Khô da nghiêm trọng là một trong những dấu hiệu rõ ràng nhất cảnh báo cơ thể đang bị thiếu hụt dinh dưỡng. Hệ quả là dẫn đến một loạt vấn đề về da như vẩy nến hay bệnh chàm. Nguyên nhân thường là do cơ thể bị thiếu a xít béo omega-3. Đây là loại chất béo rất cần thiết để duy trì hàng rào lipid trên da.

Để ngăn ngừa tình trạng này, các chuyên gia khuyến cáo nên thường xuyên ăn các món giàu a xít béo omega-3. Những món này gồm cá hồi, cá ngừ, các trích hay các loại quả hạch như óc chó, hạnh nhân hay hạt bí ngô.

Tóc rụng. Sắt giúp tạo tế bào hồng cầu để vận chuyển ô xy đi khắp cơ thể, trong đó có nang tóc. Kẽm thì giúp các mô tăng trưởng và phục hồi. Do đó, thiếu sắt và kẽm sẽ khiến tóc bị rụng nhiều và da đầu bị bong tróc.

Để bổ sung sắt, các chuyên gia khuyến cáo mọi người nên ăn các món giàu chất sắt như thịt đỏ, gan bò, cá, rau chân vịt và các loại rau lá xanh. Trong khi đó, các món có hàm lượng kẽm cao là hàu, sò, hến, sữa, trứng và các loại đậu. Hãy bắt đầu ngày mới với tin tức sức khỏe để xem thêm nội dung bài viết này bạn nhé!