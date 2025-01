Ngày mới với tin tức sức khỏe: Khung giờ tập thể dục giảm mỡ bụng hiệu quả

Bắt đầu ngày mới với tin tức sức khỏe, bạn đọc còn có thể xem thêm các bài viết: Những dấu hiệu nào của vết bầm cần phải đi khám?; 4 dấu hiệu cảnh báo sớm đau tim ở người lớn tuổi; Thực phẩm giúp tăng cường hệ miễn dịch vào mùa đông...

Đâu là thời điểm tập giúp đốt mỡ bụng tốt nhất trong ngày?

Khác với mỡ ở tay hay chân, mỡ bụng mang đến nhiều nguy cơ sức khỏe hơn. Mỡ bụng bao quanh các cơ quan nội tạng, làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim, tiểu đường và ung thư. Giảm mỡ bụng là mục tiêu của rất nhiều người.

Mỡ bụng, hay còn gọi là mỡ nội tạng, tích tụ xung quanh các cơ quan nội tạng trong cơ thể, đặc biệt là gan, dạ dày và ruột. Giảm mỡ bụng rất quan trọng với sức khỏe, đặc biệt là khi bước vào tuổi trung niên.

Chạy bộ buổi sáng là cách tập luyện giúp giảm mỡ bụng rất hiệu quả ẢNH: AI

Với những người thừa cân, béo phì thì giảm cân, đặc biệt là giảm mỡ bụng sẽ mang lại những cải thiện tích cực đến sức khỏe. Các nghiên cứu cho thấy giảm 5% đến 10% trọng lượng cơ thể sẽ mang lại nhiều lợi ích, từ giảm huyết áp, đường huyết, mức cholesterol trong máu đến cải thiện khả năng vận động, chức năng tình dục.

Tập thể dục được chứng minh là có thể giúp giảm hiệu quả mỡ bụng. Một số bằng chứng nghiên cứu đã phát hiện thời điểm tập thể dục tối ưu để giảm mỡ bụng trong ngày.

Trong nghiên cứu công bố trên chuyên san Obesity, các nhà khoa học phát hiện tập luyện trong khung giờ từ 7 đến 9 giờ sáng sẽ giúp giảm mỡ bụng hiệu quả hơn so với tập trung khung giờ từ 9 đến 20 giờ.

4 dấu hiệu cảnh báo sớm đau tim ở người lớn tuổi

Với người lớn tuổi thì đau tim là một trong những nguyên nhân gây tử vong phổ biến nhất. Triệu chứng ở người lớn tuổi đôi khi không rõ ràng, dễ bị bỏ qua hay nhầm lẫn với các vấn đề sức khỏe khác như căng thẳng, mệt mỏi.

Đau tim, hay còn gọi là nhồi máu cơ tim, được gọi là "kẻ giết người thầm lặng". Điều này là do nhiều trường hợp đau tim xảy ra đột ngột mà không có dấu hiệu cảnh báo rõ ràng. Ngoài ra, các triệu chứng ban đầu có thể rất mơ hồ, khiến người bệnh không nhận ra tình trạng nguy hiểm cho đến khi quá muộn.

Đau tim có thể xảy ra đột ngột mà không có dấu hiệu cảnh báo rõ ràng ẢNH: AI

Đau tim có thể xảy ra đột ngột nhưng đôi khi cơ thể sẽ có những dấu hiệu cảnh báo trước vài ngày. Những dấu hiệu cảnh báo sớm đau tim ở người lớn tuổi gồm:

Cảm giác lo âu, căng thẳng. Một số người lớn tuổi có thể cảm thấy lo âu, bồn chồn mà không thể giải thích rõ nguyên nhân do đâu. Các vấn đề về tim mạch có thể gây ra tình trạng này. Nguyên nhân là do tim không thể cung cấp đủ máu đến não và các cơ quan khác. Nếu cảm giác lo âu, căng thẳng đi kèm với các triệu chứng khác như đau ngực hoặc mệt mỏi thì người bệnh cần đến bệnh viện ngay lập tức.

Đau, tê ở các chi. Cảm giác tê, đau nhức ở cánh tay, cổ, lưng hoặc hàm có thể là dấu hiệu của cơn đau tim đang đến gần. Đây là triệu chứng mà người lớn tuổi dễ bỏ qua hoặc nhầm lẫn với các bệnh lý khác. Các chuyên gia khuyến cáo nếu dấu hiệu này ập đến đột ngột, không có lý do rõ ràng thì người lớn tuổi không được chủ quan.

Thực phẩm giúp tăng cường hệ miễn dịch vào mùa đông

Vào mùa đông, phản ứng miễn dịch trong mũi bị suy yếu khi nhiệt độ giảm, khiến nguy cơ mắc các bệnh về hô hấp tăng lên.

Ông William Schaffner, bác sĩ bệnh truyền nhiễm ở Mỹ, cho biết việc ở gần nhau trong không gian kín vào mùa đông tạo điều kiện thuận lợi cho virus lây lan từ người này sang người khác.

Một chế độ ăn uống lành mạnh đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường hệ miễn dịch, đặc biệt là trong mùa đông.

Chế độ ăn uống lành mạnh đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường hệ miễn dịch, đặc biệt là trong mùa đông Ảnh: AI

Mặc dù việc duy trì chế độ dinh dưỡng cân bằng quanh năm rất quan trọng, nhưng cơ thể cần được bổ sung thêm một số loại vitamin và chất dinh dưỡng vào những tháng lạnh.

Trái cây và rau củ. Các loại rau củ như cà rốt, củ cải và khoai lang chứa nhiều vitamin A, C và kali. Trong khi đó, những loại rau xanh như cải xoăn, cải bó xôi giàu chất chống oxy hóa, vitamin và chất xơ.

Trái cây như cam, quýt, bưởi và các loại quả mọng như dâu tây, việt quất, phúc bồn tử không chỉ cung cấp vitamin C mà còn chứa nhiều chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ tế bào khỏi sự tổn thương do các gốc tự do.

Thực phẩm lên men. Ngoài vitamin, chất xơ và lợi khuẩn trong thực phẩm lên men như sữa chua, kim chi và dưa cải cũng đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sức khỏe đường ruột, từ đó hỗ trợ hệ miễn dịch, bà Kristin Kirkpatrick, chuyên gia dinh dưỡng làm việc tại Mỹ, cho hay.