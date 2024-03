Ngày mới với tin tức sức khỏe: Mắc những bệnh sau đây không nên ăn chuối

Bắt đầu ngày mới với tin tức sức khỏe, bạn đọc còn có thể xem thêm các bài viết: Nhịn ăn, thải độc đại tràng bằng cà phê có tốt?; Phát hiện cách giúp hạ huyết áp cao hiệu quả; Cơn thèm chua có ý nghĩa như thế nào đối với sức khỏe?...

Những bệnh nào cần tránh ăn chuối?

Chuối là loại trái cây giàu dinh dưỡng. Khi đưa vào chế độ ăn uống lành mạnh, chuối có thể mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe tổng thể. Tuy nhiên, những người mắc một số bệnh nhất định có thể cần hạn chế ăn chuối.

Chuối là một loại trái cây giàu chất xơ, kali, vitamin B6, vitamin C, chất chống oxy hóa và nhiều chất dinh dưỡng thực vật khác. Một quả chuối kích cỡ trung bình cung cấp đến 9% nhu cầu kali hằng ngày.

Những người bị suy thận cần tránh ăn chuối vì lượng kali cao trong chuối có thể gây bất lợi cho thận PEXELS

Kali là loại khoáng chất rất cần thiết để duy trì mức huyết áp khỏe mạnh, giảm nguy cơ đột quỵ và tăng cường sức khỏe tim mạch. Kết hợp chuối và chế độ ăn uống lành mạnh có thể mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe tổng thể. Các chất chống oxy hóa có trong chuối, chẳng hạn như catechin có tác dụng giảm nguy cơ mắc bệnh tim và thoái hóa điểm vàng.

Chuối cũng là nguồn cung cấp năng lượng dồi dào. Nhờ đó, chúng trở thành món ăn nhẹ lý tưởng cho những người tập luyện thể thao. Mặc dù chuối thường được coi là loại thực phẩm tốt cho sức khỏe nhưng một số người có thể cần hạn chế ăn chuối.

Đối tượng đầu tiên cần nhắc đến là những người bị suy thận giai đoạn cuối. Họ cần theo dõi chặt chẽ việc nạp kali vì lượng kali cao có thể gây nguy hiểm cho những người mắc bệnh thận. Bạn đọc có thể xem thêm nội dung bài viết này trên trang sức khỏe ngày 12.3.

Phát hiện cách giúp hạ huyết áp cao hiệu quả

Trong khi lời khuyên để kiểm soát huyết áp cao là giảm lượng muối ăn vào, nghiên cứu mới vừa được công bố trên tạp chí y khoa Journal of Human Hypertension, đã phát hiện thêm cách kiểm soát huyết áp cao hiệu quả.

Nghiên cứu mới đã cung cấp thêm thông tin về vai trò quan trọng của kali trong việc kiểm soát huyết áp cao.

Nghiên cứu mới đã cho thấy vai trò quan trọng của kali trong việc kiểm soát huyết áp cao Pexels

Tác giả chính, tiến sĩ Liping Huang, nhà nghiên cứu tại Viện nghiên cứu The George Institute for Global Health (Úc), cho biết tác động lên huyết áp của cả natri và kali trong chế độ ăn uống đều đã được biết đến từ lâu. Nhưng chỉ trong nghiên cứu gần đây về các chất thay thế muối giàu kali thì khoa học mới phát hiện ra tiềm năng to lớn của việc tăng lượng kali trong chế độ ăn uống.

Tiến sĩ Huang nói: Mọi người có xu hướng ăn nhiều natri và ít kali. Cả 2 điều này đều làm tăng nguy cơ bị huyết áp cao, đột quỵ, bệnh tim và tử vong sớm.

Để hiểu rõ điều này, các nhà khoa học từ Viện Nghiên cứu The George Institute for Global Health đã phân tích dữ liệu từ một thử nghiệm quy mô lớn của viện mang tên "Nghiên cứu về việc thay thế muối và đột quỵ" (SSaSS), với sự tham gia của 20.995 người, kéo dài trong 5 năm.



Kết quả cho thấy chuyển từ muối thông thường sang muối giàu kali giúp giảm đến 14% nguy cơ đột quỵ, giảm 13% các biến cố tim mạch nghiêm trọng và giảm 12% nguy cơ tử vong sớm. Nội dung tiếp theo của bài viết này sẽ có trên trang sức khỏe ngày 12.3.

Cơn thèm chua có ý nghĩa như thế nào đối với sức khỏe?

Cảm giác thèm ăn chua có thể là do sự kết hợp của các yếu tố sinh học, tâm lý và văn hóa. Trong nhiều trường hợp, chúng ta thèm chua đơn giản là do hương vị hấp dẫn của chúng. Nhưng đôi khi, đó cũng có thể là biểu hiện của một số thay đổi trong cơ thể.

Không chỉ dừng ở việc cảm nhận vị giác, ăn thực phẩm chua cũng có thể kích hoạt giải phóng dopamine, một trong những truyền thần kinh liên quan đến cảm giác vui vẻ, thỏa mãn. Chính sự giải phóng dopamine này có thể góp phần mang lại cảm giác dễ chịu khi ăn đồ ăn chua.

Những thay đổi nội tiết trong cơ thể sẽ dễ kích thích cảm giác thèm ăn chua PEXELS

Ngoài ra, một số loại thực phẩm chua, chẳng hạn như trái cây họ cam, quýt, cũng chứa hàm lượng vitamin C cao. Loại vitamin này được chứng minh có tác động tích cực đến chức năng não và tâm trạng.

Ngoài ra, thèm ăn chua cũng có thể là dấu hiệu của những vấn đề sức khỏe sau:

Thiếu chất dinh dưỡng. Một trong những nguyên nhân đầu tiên cân nhắc đến khi thèm đồ chua là do thiếu chất dinh dưỡng và mất cân bằng nội tiết. Ví dụ, nếu cơ thể không đủ vitamin C thì có thể thèm đồ ăn chua để bù đắp lượng vitamin thiếu hụt này. Những món chua giàu vitamin C là cam, chanh, quýt hay bưởi.

Thay đổi nội tiết tố. Sự thay đổi nội tiết tố cũng có thể góp phần gây ra cảm giác thèm đồ ăn chua. Ví dụ, chu kỳ kinh nguyệt của phụ nữ có thể gây ra những thay đổi nội tiết tố dẫn đến cảm giác thèm ăn. Hãy bắt đầu ngày mới với tin tức sức khỏe để xem thêm nội dung bài viết này bạn nhé!