Ngày mới với tin tức sức khỏe: Nam giới và hội chứng trái tim tan vỡ

Bắt đầu Ngày mới với tin tức sức khỏe, bạn đọc còn có thể xem thêm các bài viết: Khó rời khỏi giường vào buổi sáng: Những nguyên nhân không được coi thường; ...

Vì sao nam giới dễ tử vong hơn do hội chứng trái tim tan vỡ?

Hội chứng trái tim tan vỡ là một rối loạn tim xảy ra khi tim tạm thời bị suy yếu do căng thẳng cảm xúc hoặc thể chất nghiêm trọng. Tình trạng này có thể gây tử vong, trong đó nam giới có nguy cơ tử vong cao hơn nữ giới.

Điều đáng chú ý là dù phụ nữ có tỷ lệ mắc hội chứng trái tim tan vỡ cao hơn nam giới, nhưng nguy cơ tử vong khi mắc bệnh của nam giới lại cao hơn phụ nữ, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Nam giới có nguy cơ tử vong khi mắc hội chứng trái tim tan vỡ cao hơn phụ nữ ẢNH MINH HỌA: AI

Một nghiên cứu đăng trên chuyên san Journal of the American College of Cardiology cho thấy nam giới khi mắc hội chứng này có tỷ lệ tử vong trong bệnh viện có cao gấp 3 lần so với nữ giới. Do đó, nam giới không được chủ quan với các triệu chứng bệnh.

Hội chứng trái tim tan vỡ thường bị nhầm với cơn đau tim cấp tính do các triệu chứng rất giống nhau. Theo trung tâm y tế phi lợi nhuận Cleveland Clinic (Mỹ), những biểu hiện điển hình của hội chứng này gồm đau tức ngực đột ngột, khó thở, đánh trống ngực, ngất xỉu, choáng váng hay tụt huyết áp.

Ngày mới với tin tức sức khỏe mời bạn xem tiếp nội dung bài Vì sao nam giới dễ tử vong hơn do hội chứng trái tim tan vỡ? trên tin tức sức khỏe Thanh Niên Online ngày mới 26.5. Bạn cũng có thể xem thêm những tin bài khác về nam giới như: Bác sĩ 24/7: Khi nào cần tầm soát ung thư tuyến tiền liệt?; 3 món nam giới chơi thể thao nên ăn thường xuyên...

Khó rời khỏi giường vào buổi sáng: Những nguyên nhân không được coi thường

Không ít người cảm thấy khó rời khỏi giường vào buổi sáng. Nguyên nhân thường gặp là do mệt mỏi hoặc thiếu ngủ. Nhưng trong một số trường hợp, nguyên nhân thực sự có thể từ những vấn đề sức khỏe sâu xa hơn.

Ngoài mệt mỏi và thiếu ngủ, nguyên nhân khiến một người khó gượng dậy và rời khỏi giường buổi sáng gồm:

Cảm thấy mệt mỏi, chán nản, không muốn rời khỏi giường vào buổi sáng có thể là dấu hiệu của vấn đề tâm lý ẢNH MINH HỌA: AI

Quán tính buổi sáng. Quán tính buổi sáng là trạng thái lờ đờ tạm thời mà nhiều người gặp phải sau khi vừa thức dậy. Biểu hiện của tình trạng này còn là khó tập trung, phản xạ chậm, cảm giác nặng nề ở đầu và toàn cơ thể. Điều khác giữa quán tính buổi sáng với mơ ngủ thông thường là tình trạng này có thể kéo dài trong vài phút đến vài giờ, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Nghiên cứu trên chuyên san Journal of Sleep Research cho rằng quán tính buổi sáng là kết quả của tình trạng thiếu đồng bộ giữa đồng hồ sinh học của cơ thể và các tín hiệu môi trường bên ngoài. Quán tính buổi sáng thường thường kéo dài 15-60 phút. Tuy nhiên, ở một số người, đặc biệt là những người mắc chứng rối loạn giấc ngủ hoặc căng thẳng kéo dài, hiện tượng này đôi khi xuất hiện đến hàng giờ.

Ngày mới với tin tức sức khỏe mời bạn xem tiếp nội dung bài Khó rời khỏi giường vào buổi sáng: Những nguyên nhân không được coi thường trên tin tức sức khỏe Thanh Niên Online ngày mới 26.5. Bạn cũng có thể xem thêm những tin bài khác về giấc ngủ như: Thói quen đơn giản giúp dễ đi vào giấc ngủ hơn; 5 điều người lớn tuổi nên làm trước khi ngủ để ngon giấc đến sáng...

Ăn cà rốt giúp giảm nguy cơ mắc một số loại ung thư

Chế độ ăn uống đóng vai trò cực kỳ quan trọng giúp giảm nguy cơ ung thư. Trong số các rau củ, cà rốt được biết như một 'siêu thực phẩm' giúp ngăn ngừa ung thư, đặc biệt là nhờ hàm lượng chất chống ô xy hóa beta-carotene.

Cà rốt chứa nhiều chất chống ô xy hóa. Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng ăn cà rốt sẽ giúp làm giảm nguy cơ mắc một số loại ung thư, chẳng hạn ung thư phổi, ung thư đại trực tràng, ung thư dạ dày và tuyến tiền liệt, theo chuyên trang sức khỏe Medical News Today (Anh).

Cà rốt chứa nhiều hợp chất giúp giảm nguy cơ mắc một số loại ung thư ẢNH: AI

Cà rốt giúp ngăn ngừa ung thư nhờ những lợi ích sau:

Giàu beta-carotene. Beta-carotene là hợp chất carotenoid tạo nên màu cam đặc trưng của cà rốt. Khi vào cơ thể, chất chống ô xy hóa mạnh này được chuyển hóa thành vitamin A, giúp bảo vệ các tế bào khỏi tổn thương do gốc tự do. Đây là một trong những nguyên nhân kích hoạt đột biến tế bào dẫn đến ung thư.

Ngày mới với tin tức sức khỏe mời bạn xem tiếp nội dung bài Ăn cà rốt giúp giảm nguy cơ mắc một số loại ung thư trên tin tức sức khỏe Thanh Niên Online ngày mới 26.5. Bạn cũng có thể xem thêm những tin bài khác về ung thư như: 4 món ăn cực tốt giúp người tuổi 50 tránh ung thư, đột quỵ, tiểu đường; Bác sĩ 24/7: Khi nào cần tầm soát ung thư tuyến tiền liệt?...

Ngoài ra, trong ngày thứ hai 26.5 còn có nhiều tin bài sức khỏe khác.

Ngày mới với tin tức sức khỏe xin kính chúc các bạn một tuần nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui, làm việc hiệu quả.