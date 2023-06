Ngày mới với tin tức sức khỏe: Ngoài vitamin C, chanh còn thành phần dinh dưỡng nào?

Bắt đầu ngày mới với tin tức sức khỏe, bạn đọc còn có thể xem thêm các bài viết: Nên ăn gì sau buổi tập yoga?; Cách giúp mau khỏi nghẹt mũi do dị ứng; Những cách giữ cho cơ thể và không gian sống mát mẻ mà không cần máy lạnh...

Lợi ích sức khỏe khi uống nước chanh

Nước chanh là một loại thức uống không chỉ dễ pha chế, mà còn mang nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Thành phần dinh dưỡng trong nước chanh có thể khác nhau, phụ thuộc vào giống chanh, kích cỡ và mức độ chín. Một trái chanh trung bình nặng khoảng 65 gram, bao gồm cả vỏ, chứa khoảng 57,8 gram nước, 18,8 kilocalo, 1 gram đạm, 1 gram chất béo, 6,06 gram carbohydrat và 1,82 gram chất xơ.

Chanh là loại quả giàu vitamin C Shutterstock

Chanh cũng là loại quả giàu vitamin C. Trung bình, một quả chanh chứa 34 miligam vitamin C, giúp cơ thể duy trì một hệ miễn dịch khỏe mạnh, loại bỏ gốc tự do (các chất gây hại có thể thúc đẩy bệnh ung thư), hỗ trợ quá trình sinh collagen và hấp thụ sắt từ thực phẩm. Uống một ly nước chanh gần như cung cấp đủ lượng vitamin C mà chúng ta cần mỗi ngày.

Một số nghiên cứu cho thấy uống nước chanh có thể giúp ngăn ngừa một số loại sỏi thận. Thêm chanh vào nước cũng giúp chúng ta uống được nhiều nước hơn. Uống đủ nước và đi tiểu tiện thường xuyên cũng là cách phòng ngừa và điều trị sỏi thận hiệu quả. Nội dung tiếp theo của bài viết này sẽ có trên trang sức khỏe ngày 29.6.

Nên ăn gì sau buổi tập yoga?

Sau buổi tập yoga, cơ thể cần nạp dinh dưỡng để giúp tăng cường cơ bắp, hệ miễn dịch và phục hồi các mô đã bị tổn hại trong quá trình tập luyện. Những món phù hợp thường sẽ giàu protein, chất xơ và khoáng chất.

Các chuyên gia sức khỏe khuyến cáo, sau buổi tập yoga, người tập nên ăn các món giàu protein, chất xơ, vitamin và khoáng chất. Không những vậy, ăn vừa phải các món có chất béo lành mạnh cũng rất cần thiết cho sức khỏe.



Những món mà người tập yoga nên ăn sau khi tập gồm:





Trứng là món ăn rất phù hợp sau buổi tập yoga SHUTTERSTOCK

Trứng. Trứng là nguồn cung cấp protein lành mạnh, dễ tìm và rất bổ dưỡng cho quá trình hồi phục, phát triển cơ bắp.

Theo nghiên cứu công bố trên chuyên san The Yoga London, người tập chỉ cần ăn từ 10-20 gram protein sau khi tập là đủ để duy trì cơ bắp khỏe mạnh. Thời điểm ăn lý tưởng nhất là trong vòng 1 giờ sau khi tập. Bạn đọc có thể xem thêm nội dung bài viết này trên trang sức khỏe ngày 29.6.

Nghẹt mũi do dị ứng: Ăn gì để mau khỏi?

Mùa mưa sẽ khiến các vấn đề dị ứng đường hô hấp hay hen suyễn xuất hiện thường xuyên hơn. Vì các giọt mưa khi rơi vào hoa sẽ làm tung phấn hoa vào không khí. Những cơn gió không chỉ mang phấn hoa mà còn bụi bẩn và nhiều tác nhân gây dị ứng khác bay xa.

Để bảo vệ sức khỏe, một trong những điều quan trọng nhất là cần tăng cường sức khỏe miễn dịch.

Cả gừng và chanh đều giúp cải thiện miễn dịch và giảm dị ứng SHUTTERSTOCK

Gừng có đặc tính kháng viêm và tăng cường miễn dịch. Nếu bạn bị dị ứng dẫn đến kích ứng ở mũi, cổ họng và mặt thì gừng sẽ rất hữu ích. Các dưỡng chất chống ô xy hóa và kháng viêm trong gừng có thể giúp giảm triệu chứng dị ứng.



Gừng có thể dùng bằng cách cho vào thức ăn, ngậm tươi, uống trà gừng hay ngâm với nước nóng đều được. Hãy bắt đầu ngày mới với tin tức sức khỏe để xem thêm nội dung bài viết này bạn nhé!