Ngày mới với tin tức sức khỏe: Những ai không nên ăn gừng?

Bắt đầu ngày mới với tin tức sức khỏe, bạn đọc còn có thể xem thêm các bài viết: 4 sai lầm cần tránh khi kiêng tinh bột để giảm cân; 4 lợi ích sức khỏe bất ngờ của rau họ cải; Hiểu thêm về kỹ thuật thở 4-7-8 giúp dễ đi vào giấc ngủ hơn...

Gừng có nhiều lợi ích, nhưng những người này nên cẩn thận khi dùng

Những lợi ích sức khỏe của gừng bao gồm cải thiện tiêu hóa, tăng cường khả năng miễn dịch và chống viêm.

Nhưng trước khi pha một ly trà gừng vào buổi sáng, bạn nên lưu ý một số trường hợp không nên sử dụng loại củ này.



Gừng có thể giúp ổn định lượng đường trong máu Shutterstock

Đầu tiên, cần phải điểm qua những lợi ích tuyệt vời của gừng.

Cô Trista Best, chuyên gia dinh dưỡng hàng đầu của Canada, nói rằng: Gừng rất tuyệt vời để thúc đẩy tuổi thọ vì nó có chứa các hợp chất gingerols và shogaols - có tác dụng chống oxy hóa giúp giảm tổn thương do các gốc tự do trong cơ thể.

Chuyên gia dinh dưỡng Bonnie Taub-Dix, Chủ sở hữu Trung tâm dinh dưỡng BTD Nutrition Consultants, LLC (Mỹ), cho biết, gừng hỗ trợ sức khỏe tiêu hóa bằng cách cải thiện nhu động dạ dày, giúp giảm đầy hơi và khó chịu ở đường tiêu hóa.

Chuyên gia Taub-Dix cho biết: Gừng cũng có đặc tính chống viêm giúp hỗ trợ sức khỏe tim mạch và giảm các triệu chứng viêm khớp, đồng thời có thể giúp giảm cơn buồn nôn và ổn định lượng đường trong máu. Nội dung tiếp theo của bài viết này sẽ có trên trang sức khỏe ngày 27.6.

4 sai lầm cần tránh khi kiêng tinh bột để giảm cân

Đối với nhiều người, nỗ lực giảm cân gần như phải đi đôi với việc kiêng tinh bột, ngay cả khi đó là món họ rất thèm. Khi cắt giảm tinh bột, người ăn kiêng cần chú ý một số vấn đề để tránh gây hại cho sức khỏe.

Việc phải cắt giảm tinh bột thực sự là thử thách đối với nhiều người, đôi khi khó khăn và đòi hỏi nhiều nỗ lực. Chế độ ăn cắt giảm tinh bột còn được gọi là low carb.

Ăn chất xơ và chất béo lành mạnh có thể giúp người ăn low carb no lâu và cân bằng quá trình tiêu hóa SHUTTERSTOCK

Theo các chuyên gia sức khỏe, tinh bột đóng vai trò cực kỳ quan trọng với sức khỏe, giúp cung cấp đường glucose. Loại đường này khi kết hợp với hoóc môn insulin do tuyến tụy tiết ra sẽ đi vào tế bào để cung cấp năng lượng cho tế nào.

Phần lớn các loại tinh bột chúng ta ăn chia ra làm 2 loại chính là tinh bột tinh luyện và tinh bột phức tạp. Tinh bột tinh luyện, tức tinh bột trắng, có nhiều trong các loại thực phẩm như bánh mì trắng, bánh ngọt. Ăn nhiều rất dễ gây tăng cân. Bạn đọc có thể xem thêm nội dung bài viết này trên trang sức khỏe ngày 27.6.

4 lợi ích sức khỏe bất ngờ của rau họ cải

Các loại rau họ cải là một trong những loại thực vật bổ dưỡng nhất đối với sức khỏe con người. Chúng là nguồn cung cấp dồi dào vitamin, khoáng chất và nhiều dưỡng chất thiết yếu khác giúp giảm nguy cơ ung thư, tăng cường sức khỏe tim và nhiều lợi ích khác.

Cải xoăn SHUTTERSTOCK

Các loại rau họ cải phổ biến là bắp cải, bông cải xanh, súp lơ trắng, cải Brussels, cải rổ, cải xoăn và cải bẹ xanh. Nhiều loại có hương vị khá giống nhau do có cùng một số loại hóa chất tự nhiên.

Với nguồn dưỡng chất dồi dào, các loại rau họ cải có thể mang đến những lợi ích sau:

Giảm nguy cơ ung thư. Chất xơ và nhiều hóa chất có hoạt tính sinh học trong rau họ cải được chứng minh là giúp ngăn ngừa ung thư. Trong đó, vitamin C và carotenoid được chứng minh là có khả năng chống ô xy hóa mạnh, giúp trung hòa các gốc tự do. Các gốc tự do này là tác nhân làm hư hại tế bào và góp phần dẫn đến ung thư.

Ngoài ra, trong rau họ cải còn có chất glucosinolate. Khi vào cơ thể, chất glucosinolate sẽ được phân hủy thành isothiocyanate và indoles. Cả 2 hợp chất này đều giúp giảm viêm. Trong nhiều trường hợp, viêm mạn tính là tác nhân gây hư hại tế bào và làm tăng nguy cơ ung thư. Hãy bắt đầu ngày mới với tin tức sức khỏe để xem thêm nội dung bài viết này bạn nhé!