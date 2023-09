Ngày mới với tin tức sức khỏe: Những điều nên làm trước khi uống cà phê sáng

Bắt đầu ngày mới với tin tức sức khỏe, bạn đọc còn có thể xem thêm các bài viết: Các loại gia vị giúp giảm cholesterol; Bỗng dưng thèm ăn trái cây, điều gì đang xảy ra với cơ thể?; Những dấu hiệu sớm cảnh báo cơn đau tim, chớ coi thường!...

Bác sĩ: Làm những điều này trước cữ cà phê sáng, tốt không gì bằng!

Một chuyên gia sức khỏe hàng đầu đã tiết lộ 5 điều bạn nên làm trước khi thưởng thức tách cà phê sáng để tăng lợi ích của nó đối với cơ thể và tăng cường sức khỏe tổng thể của bạn.

Rất nhiều người vừa mở mắt đã pha ngay cho mình tách cà phê. Nhưng hãy khoan! Tiến sĩ Michael Mosley, chuyên gia sức khỏe, cựu bác sĩ người Anh, nhiều năm dẫn chương trình truyền hình về y học, cho biết có một số điều bạn nên làm trước khi nhâm nhi tách cà phê sáng.

Có 5 điều bạn nên làm trước khi thưởng thức tách cà phê sáng để tăng lợi ích của nó Shutterstock

Những điều chỉnh nhỏ này không chỉ giúp cải thiện tác dụng của caffeine đối với cơ thể mà còn cải thiện mạnh mẽ quá trình tiêu hóa, mức độ căng thẳng, mức năng lượng và cân bằng hoóc môn trong cơ thể bạn. Sau đây, tiến sĩ Mosley chia sẻ 5 mẹo hàng đầu khi uống cà phê sáng để tránh phản ứng căng thẳng đó.

Uống nước đầu tiên ngay khi thức dậy. Đầu tiên, điều quan trọng là phải bù nước. Qua đêm, cơ thể mất nước nên trước cữ cà phê sáng, hãy uống 1 ly nước lớn.

Ăn chút gì đó rồi hãy uống cà phê. Điều quan trọng là cố gắng ăn trước khi uống tách cà phê sáng. Uống cà phê khi bụng đói có thể kích thích cơ thể sản sinh cortisol, chất này có thể làm tăng lượng đường trong máu. Vì vậy, hãy cố gắng bắt đầu ngày mới với nhiều chất xơ và đạm - những chất dinh dưỡng quan trọng giúp cân bằng lượng đường trong máu.

Tránh uống cà phê rồi tập thể dục. Một sai lầm phổ biến khác mà nhiều người mắc phải là uống cà phê trước khi tập thể dục. Bạn nên cố gắng chờ đến khi tập xong hãy thưởng thức cà phê. Bạn đọc có thể xem thêm nội dung bài viết này trên trang sức khỏe ngày 19.9.

Muốn giảm cholesterol, cần ăn các loại gia vị nào?

Ngay cả khi cơ thể đang khỏe mạnh và tràn đầy sinh lực thì vẫn có thể bị tình trạng nồng độ cholesterol trong máu cao. Khi điều chỉnh chế độ ăn, việc sử dụng một số loại gia vị có thể giúp giảm cholesterol trong máu.

Nồng độ cholesterol cao có thể xuất hiện ở bất kỳ ai. Thậm chí, những người gầy ốm vẫn có thể gặp tình trạng này nếu họ có chế độ ăn nhiều cholesterol và ít vận động. Người mắc sẽ không hay biết vì tình trạng này thường không có triệu chứng.

Gừng có thể giúp giảm nồng độ cholesterol trong máu SHUTTERSTOCK

Các chuyên gia sức khỏe khuyến cáo mọi người nên kiểm tra nồng độ cholesterol trong máu sau mỗi 4-6 năm. Nếu không được điều trị, cholesterol cao sẽ gây tích tụ các mảng bám trên thành động mạch. Qua thời gian, các mảng bám này sẽ làm tắc nghẽn mạch máu và dẫn đến các bệnh nguy hiểm như đau tim, đột quỵ.

Nồng độ cholesterol trong máu cao có thể điều trị bằng thuốc statin. Cách giảm cholesterol tốt nhất vẫn là thay đổi lối sống như giảm cân, tập thể dục ít nhất 150 phút/tuần, ăn uống lành mạnh và tăng lượng chất xơ trong khẩu phần ăn. Những điều chỉnh này sẽ giúp giảm cholesterol hiệu quả chỉ sau 6 tuần. Nội dung tiếp theo của bài viết này sẽ có trên trang sức khỏe ngày 19.9.

Bỗng dưng thèm ăn trái cây, điều gì đang xảy ra với cơ thể?

Khi thèm ăn một loại trái cây nào đó, một suy nghĩ mà mọi người thường dùng để giải thích cơn thèm này là do thiếu chất. Nhưng trên thực tế, việc thèm một loại trái cây nào đó lại xuất phát từ nhiều nguyên nhân, trong đó có những nguyên nhân liên quan trực tiếp đến tình trạng sức khỏe.

Nhiều bằng chứng nghiên cứu cho thấy phụ nữ có khả năng thèm ăn nhiều gấp đôi nam giới. Điều này là do cảm giác thèm ăn thường đi đôi với tâm trạng, trong khi phụ nữ do ảnh hưởng của hoóc môn và một số nguyên nhân khác khiến họ dễ thay đổi tâm trạng hơn so với nam giới.

Thay đổi nội tiết trong cơ thể có thể làm tăng cảm giác thèm ăn một số loại trái cây SHUTTERSTOCK

Nhìn chung, ở cả nam giới và phụ nữ, cảm giác thèm ăn trái cây có thể do những nguyên nhân sau:

Thay đổi nội tiết. Với phụ nữ, sự thay đổi nội tiết trong chu kỳ kinh nguyệt có thể kích thích cảm giác thèm một số loại trái cây. Một nghiên cứu công bố trên chuyên san The FASEB Journal cho thấy sự gia tăng hoóc môn sinh dục nữ progesterone có thể làm tăng cảm giác thèm đồ ngọt và một số loại trái cây. Không những vậy, thay đổi hoóc môn trong giai đoạn mang thai cũng khiến thai phụ thèm trái cây.

Dấu hiệu đường huyết thấp. Thèm trái cây còn có thể là dấu hiệu cho thấy đường huyết đang xuống thấp, đặc biệt là khi đã nhiều giờ mà chưa ăn gì. Khi nồng độ đường glucose trong máu giảm, chúng ta có xu hướng thèm ăn các món có nhiều tinh bột và đường, trong đó có một số trái cây. Hãy bắt đầu ngày mới với tin tức sức khỏe để xem thêm nội dung bài viết này bạn nhé!