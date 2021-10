Ngày mới với tin tức sức khỏe: Phát hiện mới về lợi ích bất ngờ của đi bộ nhanh

Ngoài ra, trong ngày chủ nhật 3.10.2021 còn có các tin bài Sức khỏe sau: Dấu hiệu cơ thể đang thiếu protein, Những triệu chứng tiêu hóa thông thường nhưng có thể là dấu hiệu bệnh nguy hiểm...

Phát hiện mới: Đi bộ nhanh có lợi gấp 3 lần so với đi bộ bình thường!

Không thể phủ nhận rằng đi bộ là một hình thức tập thể dục rất dễ dàng, bạn có thể thực hiện ở bất cứ đâu và không cần thiết bị đắt tiền cũng như tư cách thành viên để bắt đầu.

Đối với nhiều người, đạt được một mục tiêu cụ thể hằng ngày, có thể là 7.000 hoặc 10.000 bước, là đủ để giữ cho họ cảm thấy tràn đầy năng lượng và khỏe mạnh.

Tuy nhiên, nghiên cứu mới cho thấy rằng có một bài tập không chỉ hiệu quả hơn mà còn có lợi gấp 3 lần so với việc đi bộ đối với sức khỏe của bạn.

Một nghiên cứu năm 2021 được công bố trên Tạp chí Tim mạch Châu Âu đã theo dõi 2.070 người trưởng thành tham gia vào Nghiên cứu Tim Framingham, đo lượng tập thể dục họ thực hiện bằng cách sử dụng gia tốc kế.

Những gì các nhà nghiên cứu phát hiện ra là tập thể dục vừa phải hoặc mạnh - được định nghĩa là đi 100 đến 129 bước mỗi phút hoặc hơn 130 bước mỗi phút - là lý tưởng cho sức khỏe tổng thể và rất có ích cho đối tượng nghiên cứu, và thực sự có lợi gấp 3 lần so với đi bộ bình thường.

Đi bộ bình thường được định nghĩa là đi với tốc độ từ 60 đến 99 bước mỗi phút, theo Eat This, Not That!

Dấu hiệu tiết lộ bạn có thể đang bị suy thận

Suy thận mạn tính là tình trạng thận mất dần chức năng lọc chất thải và chất lỏng dư thừa từ máu, sau đó được loại bỏ trong nước tiểu.

Bệnh thận mạn tính tiến triển có thể gây ra nguy hiểm do chất lỏng, chất điện giải và chất thải tích tụ trong cơ thể.

Trong nhiều trường hợp, bệnh thận mạn tính không có triệu chứng ở giai đoạn đầu.

Tuy nhiên, theo tiến sĩ Anup Chaudhary, chuyên gia tư vấn cấp cao, Bệnh viện Nanavati Max (Ấn Độ), mọi người nên chú ý khi nước tiểu có máu hoặc sủi bọt, cảm giác mắc tiểu liên tục, rối loạn giấc ngủ, mất ngủ, dị ứng da, sưng phù bất thường ở bàn chân hoặc sưng bọng mắt, theo Timesnownews.

Các yếu tố làm tăng nguy cơ suy thận là gì?

Suy thận có thể xảy ra rất sớm hoặc có thể tiến triển dần dần mà không được chú ý.

Bệnh tiểu đường và huyết áp cao có thể là những nguyên nhân chính dẫn đến suy thận. Dạng suy thận này là mạn tính và không xảy ra trong một sớm một chiều.





Bị gan nhiễm mỡ: Đừng lo, hãy thử 10 bài thuốc này

Viêm gan nhiễm mỡ dần dần dẫn đến xơ gan. Khi bệnh gan ở giai đoạn cuối cần phải ghép gan.

Sau đây là 10 liệu pháp giúp làm sạch gan nhiễm mỡ.

1. Cây atisô

Hợp chất cynarin có trong atisô có thể giúp gan tiết ra nhiều mật hơn. Sự bài tiết mật của gan giúp cơ thể giải độc. Do đó, tiêu thụ atisô sẽ giúp tăng hiệu quả tiết mật của gan, theo Bright Side.

2. Gừng

Gừng có khả năng chống viêm, giúp làm sạch gan hiệu quả. Gừng chứa shogaol và gingerol cản trở cytokine và ngăn cản hóa chất prostaglandin gây viêm trong cơ thể. Ngoài việc chữa lành gan nhiễm mỡ, gừng còn có thể ngăn ngừa chứng bệnh này.

3. Mầm bông cải xanh

Mầm bông cải xanh có chứa sulforaphane, có tác dụng giải độc cơ thể. Hợp chất này giúp gia tăng các tế bào giúp cơ thể chống lại độc tố. Rau mầm có tác dụng tăng cường chức năng gan.

4. Nghệ

Nghệ không chỉ là một loại gia vị tuyệt vời mà còn là một loại dược liệu chất lượng. Hợp chất curcumin trong nghệ giúp giải độc vì nó làm tăng tiết mật. Nó cũng giúp sửa chữa các tế bào bị suy yếu trong gan, do đó làm phục hồi sức mạnh của gan, theo Bright Side.

5. Tỏi

Tỏi cũng là một loại dược phẩm nhờ hàm lượng lưu huỳnh cao. Lưu huỳnh giúp thải độc tố ra khỏi cơ thể nhờ hoạt động trên các enzym bên trong gan. Loại gia vị này cũng chứa selen, giúp tăng cường khả năng miễn dịch ở gan.

