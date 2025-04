Ngày mới với tin tức sức khỏe: Phát hiện quả quen thuộc giúp hạ huyết áp

Bắt đầu ngày mới với tin tức sức khỏe, bạn đọc còn có thể xem thêm các bài viết: Nước chanh ấm - lợi ích thực tế và những lời 'thần thánh hóa'; Phát hiện loại vitamin là 'cứu tinh' cho người bệnh tiểu đường; Điểm danh thực phẩm giúp bổ sung vitamin C...

Loại quả cực hay giúp hạ huyết áp cao, ngừa đột quỵ cho người lớn tuổi

Nghiên cứu mới vừa được công bố trên tạp chí khoa học Nutrients, đã phát hiện một loại trái cây có thể giúp giảm bớt một số rủi ro liên quan đến tuổi tác, bằng cách hạ huyết áp tâm thu và các dấu hiệu viêm chính ở người trên 55 tuổi.

Lựu nổi tiếng với hàm lượng polyphenol phong phú, đặc biệt là punicalagin, một hoạt chất mạnh mẽ chỉ có ở lựu. Nhờ những hợp chất này, lựu có hoạt tính chống oxy hóa ấn tượng, vượt trội nhiều loại thực phẩm giàu polyphenol khác.

Tiêu thụ chiết xuất lựu giúp giảm huyết áp tâm thu, đặc biệt là ở những người có số đo ban đầu tăng cao. Với mức giảm trung bình là 5,2 mmHg Ảnh: AI

Mặc dù chiết xuất lựu đã được chứng minh là có tác dụng kháng viêm, bảo vệ tim và cải thiện chuyển hóa nói chung, nhưng nghiên cứu này tập trung đặc biệt vào những người lớn từ 55 đến 70 tuổi.

Nhằm khám phá xem chiết xuất lựu có thể giúp giảm bớt một số rủi ro liên quan đến tuổi tác ở người trên 55 tuổi hay không, các nhà khoa học từ Đại học Manchester Metropolitan, đã phối hợp với các chuyên gia tại Đại học Surrey và Viện nghiên cứu y khoa Queen, Đại học Edinburgh (Anh), thực hiện nghiên cứu bao gồm 86 người tham gia, ở độ tuổi trung bình là 55, đa số là phụ nữ, có cân nặng vừa phải.

Đa số người tham gia có huyết áp tâm thu hơi cao, trung bình 128 mmHg. Kết quả đã phát hiện những người tiêu thụ chiết xuất lựu đã giảm một số dấu hiệu viêm so với nhóm dùng giả dược.

Đáng chú ý, tiêu thụ chiết xuất lựu giúp giảm huyết áp tâm thu, đặc biệt là ở những người có số đo ban đầu tăng cao. Với mức giảm trung bình là 5,2 mmHg.

Phát hiện loại vitamin là 'cứu tinh' cho người bệnh tiểu đường

Một trong những mối quan tâm bậc nhất ở bệnh nhân tiểu đường là biến chứng tim mạch.

Đường huyết cao không được điều trị trong thời gian dài có thể gây tổn thương mạch máu. Các mạch máu bị tổn thương có thể gây ra các vấn đề về lưu thông máu và làm tăng nguy cơ biến chứng tim mạch như đau tim và đột quỵ.

Nghiên cứu mới vừa được công bố trên tạp chí khoa học BMC Nutrition, đã phát hiện cách đơn giản nhưng cực hay giúp người bệnh tiểu đường kiểm soát hiệu quả đường huyết.

Một trong những mối quan tâm bậc nhất ở bệnh nhân tiểu đường là biến chứng tim mạch Ảnh: AI

Các nhà nghiên cứu tại Bệnh viện Đại học Trust of Verona (Ý) đã tìm hiểu mối liên hệ giữa nồng độ vitamin C, chế độ ăn uống và bệnh tim mạch ở bệnh nhân tiểu đường loại 2.

Họ đã tiến hành nghiên cứu 200 bệnh nhân tiểu đường trong thời gian 6 tháng.

Có đến 12,2% số bệnh nhân bị thiếu hụt vitamin C nghiêm trọng.

Kết quả đã phát hiện những người gặp biến chứng tim mạch có nồng độ vitamin C thấp hơn đáng kể so với những người không gặp biến chứng. Điều này chứng tỏ nồng độ vitamin C càng cao thì tỷ lệ mắc bệnh tim mạch càng thấp.

Nước chanh ấm: Lợi ích thực tế và những lời 'thần thánh hóa'

Liệu nước chanh ấm, thức uống được nhiều người nổi tiếng trên mạng xã hội ca ngợi, có thực sự là 'liều thuốc tiên' giúp giảm cân, tăng cường hệ miễn dịch và bù nước hiệu quả?

Không khó để bắt gặp những video chia sẻ về những lợi ích sức khỏe "thần kỳ" của nước chanh ấm. Những người có ảnh hưởng trên mạng xã hội thường xuyên quảng bá thức uống này như một giải pháp tự nhiên cho hàng loạt vấn đề sức khỏe, từ giảm cân đến tăng cường hệ tiêu hóa và làm đẹp da.

Tuy nhiên, liệu có bằng chứng khoa học vững chắc nào để chứng minh những lợi ích này? Các chuyên gia dinh dưỡng đã đưa ra một góc nhìn thận trọng hơn.

Nước chanh ấm mang nhiều lợi ích sức khỏe nhưng không phải "thần dược" Ảnh: AI

Bù nước. Một trong những lợi ích rõ ràng nhất của nước chanh ấm là khả năng hydrat hóa (bù nước) cho cơ thể. Giáo sư Emily Ho, một chuyên gia dinh dưỡng uy tín và là Giám đốc Viện Linus Pauling tại Đại học Bang Oregon (Mỹ), nhấn mạnh vai trò thiết yếu của việc cung cấp đủ nước cho các chức năng cơ bản như điều chỉnh nhiệt độ, bôi trơn khớp, hỗ trợ tiêu hóa và loại bỏ chất thải. Nước chanh ấm dễ dàng khuyến khích việc uống đủ nước, đặc biệt là vào buổi sáng. Tuy nhiên, tiến sĩ Joan Salge Blake (Đại học Boston, Mỹ) chỉ ra rằng nước lọc, trà thảo dược... cũng mang lại hiệu quả bù nước tương đương.

Thúc đẩy tiêu hóa. Về tác động đến hệ tiêu hóa, không chỉ nước chanh ấm mà chất lỏng nói chung đóng vai trò quan trọng. Nghiên cứu cho thấy uống đủ nước giúp giảm nguy cơ táo bón. Nước cốt chanh có thể kích thích sản xuất axit dạ dày, hỗ trợ tiêu hóa ở một mức độ nhất định. Tiến sĩ Ho cũng đề cập đến khả năng axit citric trong chanh có lợi cho người lớn tuổi có xu hướng giảm tiết axit dạ dày, nhưng cần thêm bằng chứng để khẳng định.