Thêm nhiều lợi ích của quả lựu

Ngoài ra, lựu cũng cung cấp nguồn chất dinh dưỡng thiết yếu, chẳng hạn như vitamin C, folate, cũng như một số hợp chất thực vật chống oxy hóa, chống viêm, theo trang sức khỏe Health.

Sau đây, bà Jillian Kubala, chuyên gia dinh dưỡng làm việc tại Mỹ, chia sẻ một số lợi ích sức khỏe của lựu.

Lựu có thể bảo vệ sức khỏe tim mạch

Ảnh: Freepik

Cung cấp chất chống oxy hóa

Lựu, đặc biệt là nước ép lựu, là một loại thức uống rất tốt cho sức khỏe. Trong quả lựu có chứa nhiều chất chống oxy hóa và chống viêm tự nhiên như ellagitannins và anthocyanins. Những chất này giúp bảo vệ cơ thể khỏi những tổn thương do các gốc tự do gây ra, đồng thời giảm viêm.

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng uống nước ép lựu thường xuyên có thể giúp giảm các dấu hiệu viêm trong cơ thể, làm chậm quá trình lão hóa của tế bào.

Hỗ trợ phục hồi cơ thể sau khi tập thể dục

Lựu chứa rất nhiều chất chống viêm và chống oxy hóa. Những chất này có tác dụng bảo vệ cơ thể chúng ta khỏi những tổn thương do tập luyện cường độ cao gây ra.

Khi tập luyện, cơ bắp sẽ bị tổn thương và tạo ra các gốc tự do gây viêm. Lựu sẽ giúp trung hòa các gốc tự do này, giảm viêm và giúp cơ bắp phục hồi nhanh chóng hơn.

Không chỉ vậy, uống nước ép lựu trước khi tập luyện có thể giúp tăng cường sức bền, giảm mệt mỏi và cải thiện hiệu suất tập luyện. Nhờ đó, bạn sẽ có thể tập luyện lâu hơn và đạt được kết quả tốt hơn.

Tốt cho tim mạch

Nhờ hàm lượng chất chống oxy hóa và chống viêm cao, quả lựu giúp giảm thiểu các yếu tố nguy cơ gây bệnh tim như huyết áp cao và cholesterol xấu.

Không chỉ vậy, nước ép lựu còn cải thiện các chỉ số máu như giảm triglyceride, tăng cholesterol tốt (HDL) và làm giảm tình trạng viêm trong cơ thể.

Tăng cường sức khỏe nhận thức

Do hàm lượng chất chống oxy hóa cao, lựu có thể giúp ngăn ngừa tổn thương tế bào thần kinh do các hợp chất phản ứng gọi là gốc tự do gây ra.

Ngoài ra, lựu có thể làm tăng hoạt động ở các vùng của não chịu trách nhiệm kiểm soát các chức năng ghi nhớ thị giác.

Lưu ý khi tiêu thụ lựu

Các sản phẩm từ quả lựu, như hạt và nước ép, an toàn cho hầu hết mọi người tiêu thụ.

Song, lựu có hàm lượng carbohydrate cao, protein thấp và ít chất xơ. Vì lý do này, bạn nên tiêu thụ lựu vừa phải.

Tiêu thụ thực phẩm giàu carbohydrate có thể ảnh hưởng xấu đến lượng đường trong máu, đặc biệt là ở những người bị tiểu đường và tiền tiểu đường.