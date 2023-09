Ngày mới với tin tức sức khỏe: Phát hiện thêm lợi ích của cà phê đen

Bắt đầu ngày mới với tin tức sức khỏe, bạn đọc còn có thể xem thêm các bài viết: Ăn sữa chua lúc nào tốt nhất cho sức khỏe?; Chảy xệ da khi giảm cân, làm sao để tránh; Những mẹo giảm cân dựa trên khoa học...

Lợi ích của tách cà phê đen đã được khoa học chứng minh

Nếu sở thích của bạn là tách cà phê đen vào buổi sáng thì xin chúc mừng bạn, vì thức uống này được chứng minh là mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Cà phê đen là cà phê nguyên chất không thêm kem hay đường sữa và không có chất làm ngọt. Hoặc nếu bạn không thích cà phê đen, thì chỉ thêm rất ít kem, sữa hoặc đường. Uống cà phê theo cách này, bạn sẽ nhận được lợi ích từ các chất chống oxy hóa và caffeine ở mức tối đa.

Uống cà phê đen, bạn sẽ nhận được lợi ích từ các chất chống oxy hóa và caffeine ở mức tối đa Shutterstock

Tiến sĩ, bác sĩ Neeti Sharma, chuyên gia tư vấn cấp cao về dinh dưỡng và ăn kiêng tại Bệnh viện Marengo Asia Hospitals, Gurugram (Ấn Độ), cho hay cà phê chứa các chất dinh dưỡng có thể giúp ích cho sức khỏe theo nhiều cách.



Giảm nguy cơ ung thư. Các nghiên cứu đã phát hiện ra rằng cà phê, đặc biệt là cà phê đen có thể giúp giảm nguy cơ mắc một số loại ung thư, bao gồm ung thư vú, đại trực tràng và gan. Các nhà khoa học cho rằng nhờ vào chất chống oxy hóa bảo vệ tế bào chống lại các gốc tự do.

Giảm nguy cơ xơ gan. Nghiên cứu cho thấy uống cà phê có thể làm giảm nguy cơ xơ gan, đặc biệt là xơ gan do rượu. Một nghiên cứu lớn cho thấy uống 4 tách cà phê mỗi ngày có thể làm giảm tới 80% nguy cơ xơ gan do rượu và giảm 30% nguy cơ xơ gan không do rượu. Bạn đọc có thể xem thêm nội dung bài viết này trên trang sức khỏe ngày 3.9.

Ăn sữa chua lúc nào tốt nhất cho sức khỏe?

Sữa chua không chỉ tốt cho sức khỏe đường ruột mà còn tốt cho sức khỏe tổng thể. Tuy nhiên, ăn sữa chua lúc nào là tốt nhất cho sức khỏe là thắc mắc của nhiều người.

Sữa chua chứa nhiều lợi khuẩn như Lactobacillus bulgaricus và Streptococcus thermophilus. Dưới đây là một số lợi ích khi ăn sữa chua hằng ngày.

Sữa chua có chứa men vi sinh, giúp tiêu hóa tốt hơn Shutterstock

Cải thiện tiêu hóa. Sữa chua có chứa men vi sinh, giúp tiêu hóa tốt hơn và ngăn ngừa các vấn đề về đường tiêu hóa như táo bón và tiêu chảy. Ăn sữa chua thường xuyên sẽ giúp cải thiện tiêu hóa, giảm bớt các triệu chứng không dung nạp đường sữa (không dung nạp lactose) và giảm nguy cơ mắc một số vấn đề về đường tiêu hóa.

Tăng cường hệ miễn dịch. Các lợi khuẩn trong sữa chua giúp tăng cường hệ miễn dịch bằng cách tăng sản xuất các kháng thể tự nhiên, tăng cường khả năng chống nhiễm trùng và bệnh tật của cơ thể.

Tốt cho xương. Sữa chua chứa nhiều canxi, giúp duy trì xương chắc khỏe và ngăn ngừa loãng xương. Ăn sữa chua thường xuyên giúp duy trì khối lượng và sức khỏe của xương, làm giảm nguy cơ gãy xương và loãng xương. Nội dung tiếp theo của bài viết này sẽ có trên trang sức khỏe ngày 3.9.



Chảy xệ da khi giảm cân, làm sao để tránh?

Giảm cân nếu chỉ vài kg thì ít gây ảnh hưởng đến da. Nhưng nếu giảm lượng lớn cân nặng, đặc biệt là trong thời gian ngắn, có thể khiến da chảy xệ. Một số cách sau đây sẽ giúp giảm tác dụng phụ này, mang lại lợi ích tối ưu cho sức khỏe.

Giảm cân từ từ có thể không ảnh hưởng nhiều đến da nhưng giảm cân quá nhanh có khả năng khiến da bị chảy xệ. Với nhiều người, tình trạng này không chỉ gây tự ti về ngoại hình mà còn dẫn đến một số tác động tiêu cực đến sức khỏe.

Giảm cân từ từ không chỉ giúp ngăn da chảy xệ mà còn tránh tình trạng mất cơ bắp SHUTTERSTOCK

"Sau khi giảm lượng lớn cân nặng, chúng ta có thể gặp tình trạng da chảy xệ và gấp thành nếp. Những nếp gấp da này có thể gây ra các vấn đề sức khỏe như đau và dễ bị nhiễm trùng do thường xuyên cọ xát vào nhau", bác sĩ da liễu Dendy Engelman, làm việc tại thành phố New York (Mỹ) giải thích.

Có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng đến mức độ chảy xệ của da sau khi giảm lượng lớn cân nặng. Các yếu tố này là tuổi tác, di truyền, mức độ hút thuốc, tiếp xúc với ánh nắng, thừa cân...

Để giảm thiểu nguy cơ da chảy xệ, các chuyên gia khuyến cáo nên giảm cân với nhịp độ khoảng 800 gram đến 1 kg trong 1 tháng là phù hợp. Hãy bắt đầu ngày mới với tin tức sức khỏe để xem thêm nội dung bài viết này bạn nhé!