Ngày mới với tin tức sức khỏe: 5 bí mật giúp bạn sống thọ hơn

Phát hiện 5 bí mật giúp tăng 29% khả năng sống thọ, bạn được mấy điều?

Nghiên cứu mới, được công bố trên tạp chí y khoa Mayo Clinic Proceedings, đã phát hiện ra một lối sống với thức ăn lành mạnh, có nhiều bạn tốt và ngủ nhiều có thể giúp bạn sống thọ hơn.

Theo đó, tập theo lối sống Địa Trung Hải (ĐTH) - ngay cả khi bạn không sống ở ĐTH - có thể giúp giảm nguy cơ tử vong, kể cả ung thư và bệnh tim mạch, theo trang tin Yahoo.



Các nhà khoa học từ đại học Autonomous University of Madrid (Tây Ban Nha) và Trường Y tế Công cộng Harvard T. H. Chan (Mỹ) đã xem xét dữ liệu của 110.799 người trong độ tuổi từ 40 đến 75 từ ngân hàng sinh học của Anh (UK Biobank).

Những người tham gia được chấm điểm theo các tiêu chí sau:

Lối sống với thức ăn lành mạnh, có nhiều bạn tốt và nghỉ ngơi nhiều có thể giúp bạn sống lâu hơn SHUTTERSTOCK

1. Có tuân theo chế độ ăn kiêng kiểu ĐTH hay không

2. Nấu ăn có hạn chế muối hay không, có chọn đồ uống tốt cho sức khỏe không

3. Có giao tiếp xã hội, tập thể dục và nghỉ ngơi nhiều hay không.

Chín năm sau, 4.247 người đã chết, 2.401 người mắc ung thư và 731 người mắc bệnh tim mạch.

Kết quả đã phát hiện những người Anh nhưng sống theo lối sống ĐTH đã giảm 29% nguy cơ tử vong sớm do mọi nguyên nhân và giảm 28% nguy cơ tử vong do ung thư so với những người không theo lối sống này, theo Yahoo.

Muốn ngăn đau tim, hãy kết hợp trà xanh và táo

Một chế độ ăn uống lành mạnh sẽ làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim, từ đó giúp ngăn ngừa đau tim. Một số loại thực phẩm lại đặc biệt tốt cho sức khỏe tim mạch. Nếu kết hợp chúng lại, mọi người có thể tận dụng tối ưu lợi ích giúp ngăn ngừa bệnh tim của các loại thực phẩm này.

Một chế độ ăn uống lành mạnh với nhiều trái cây, rau, ngũ cốc nguyên hạt, thịt nạc giàu protein và nguồn chất béo lành mạnh từ đậu, trái bơ không chỉ giúp phát triển cơ bắp, tăng khả năng miễn dịch, hỗ trợ tiêu hóa mà còn giúp cải thiện sức khỏe da, mắt, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Kết hợp táo và trà xanh trong chế độ ăn hằng ngày sẽ giúp tăng cường sức khỏe tim và ngăn ngừa đau tim SHUTTERSTOCK

Trong đó, giảm nguy cơ đau tim là một trong những lợi ích lớn nhất của chế độ ăn lành mạnh. Đau tim là tình trạng nguy hiểm và nằm trong danh sách những căn bệnh giết người nhiều nhất thế giới.

Đau tim xảy ra khi động mạch dẫn máu đến tim bị tắc nghẽn. Dù người bệnh có thể sống sót qua cơn đau tim nhưng nếu không đến bệnh viện cứu chữa kịp thời thì sẽ gây ra những tổn thương đáng kể cho tim. Các tổn thương này có thể không bao giờ phục hồi được.

Nguyên nhân cơn đau tim thường là do sự tích tụ các mảng bám trên thành động mạch. Qua thời gian, các mảng bám này làm hẹp động mạch và hạn chế lưu thông máu đến tim. Nếu các mảng bám vỡ ra thì sẽ hình thành cục máu đông và chặn hoàn toàn dòng máu chảy đến tim, cuối cùng gây đau tim.

Trời nóng, chuyên gia chỉ cách ăn kem an toàn cho người bệnh tiểu đường

Kem là món ăn ngon mà nhiều người thích thưởng thức, nhưng người bệnh tiểu đường có cần tránh?

Người bệnh tiểu đường nên hạn chế đồ ngọt như kem để giữ lượng đường trong máu ổn định. Nhưng việc cắt bỏ tất cả đồ ngọt thường không khả thi.



Mặc dù người bệnh tiểu đường cần theo dõi lượng đường và tinh bột, nhưng vẫn có cách an toàn và lành mạnh để thưởng thức kem, theo chuyên trang sức khỏe Eating Well.

Người bệnh tiểu đường có thể ăn kem?

Kem vẫn có thể là một phần trong kế hoạch bữa ăn lành mạnh tổng thể cho người bệnh tiểu đường, nhưng cần cân nhắc một số điều.

Kem vẫn có thể là một phần trong kế hoạch bữa ăn lành mạnh tổng thể cho người bệnh tiểu đường, nhưng cần cân nhắc một số điều SHUTTERSTOCK

Cô Josten Fish, chuyên gia dinh dưỡng, chuyên làm việc với các bệnh nhân bị biến chứng tiểu đường tại Mỹ, cho biết: Kem hoàn toàn có thể được đưa vào chế độ ăn uống lành mạnh, ngay cả đối với người bệnh tiểu đường, nhưng phải kiểm soát khẩu phần tốt và chọn đúng loại kem.

