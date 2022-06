Ngày mới với tin tức sức khỏe: Sử dụng bông tắm sao cho đúng?

Bắt đầu ngày mới với tin tức sức khỏe, bạn đọc còn có thể xem thêm các bài viết: 4 loại thực phẩm ‘tối kỵ’ đối với người bị đau khớp; Cách đơn giản giúp giảm triệu chứng ợ nóng; Đồ uống này có thể làm giảm nguy cơ mắc ung thư...

Bông tắm bẩn đến mức nào, bạn sử dụng đúng cách chưa?

Bạn đã bao giờ kiểm tra xem bông tắm có thực sự sạch hay không, trước khi lau cơ thể của mình?

Tiến sĩ Kok Wai Leong, bác sĩ da liễu tại Phòng khám da liễu DS Skin & Wellness Clinic (Singapore), giải thích rằng phòng tắm là nơi sinh sôi của vi khuẩn, nấm và thậm chí là virus. Chủ yếu do môi trường ẩm ướt, thiếu thông gió. Nấm mốc có thể phát triển trên bề mặt ẩm ướt, kể cả bông tắm, khăn tắm.

Hơn nữa, bản chất của bông tắm hoặc xơ mướp là có nhiều ngóc ngách và xốp - rất thích hợp cho tế bào chết bám vào. Tiến sĩ Melissa Piliang, bác sĩ da liễu của Phòng khám Cleveland Clinic (Mỹ), cho biết điều đó biến vật dụng này trở thành nơi sinh sôi của vi khuẩn.

Nghiên cứu cho thấy bông tắm đã sử dụng có chứa lượng vi khuẩn đáng kể. Có thể do bông tắm không được giặt sạch, không khử trùng đúng cách hoặc không để khô ráo, tiến sĩ Kok giải thích. Những mẹo làm sạch bông tắm là nội dung tiếp theo của bài viết này sẽ có trên trang sức khỏe ngày 7.6.

4 loại thực phẩm ‘tối kỵ’ đối với người bị đau khớp

Chuyên gia dinh dưỡng Molly Hembree, cũng là thành viên Ban Chuyên gia Y tế của trang web Eat This, Not That! có những chia sẻ về những loại thực phẩm tồi tệ nhất mà bạn nên tránh để giảm tình trạng đau nhức xương của bạn.

Thịt đỏ đã qua chế biến. Chuyên gia dinh dưỡng Hembree cho biết: “Các sản phẩm như xúc xích nhiều chất béo, bánh mì kẹp thịt hoặc xúc xích dễ gây viêm nhiễm và có thể làm tăng nguy cơ mắc các vấn đề về khớp.

Các loại thịt chế biến quá kỹ này có chứa nitrit và purin: các chất hóa học làm tăng tình trạng viêm và có thể dẫn đến đau khớp”.





Đồ uống có đường. Chuyên gia dinh dưỡng Hembree cho biết: “Nói chung, đồ uống có thêm đường, chẳng hạn như nước ngọt thông thường và nước chanh hoặc trà có đường, cũng có liên quan đến chứng viêm và điều này có thể góp phần làm gia tăng các vấn đề về khớp”. Nội dung bài viết này sẽ tiếp tục trên trang sức khỏe ngày 7.6.

Cách đơn giản giúp giảm triệu chứng ợ nóng

Ợ nóng là triệu chứng của nhiều căn bệnh, trong đó hay gặp là trào ngược a xít. Biểu hiện đặc trưng của ợ nóng là cảm giác nóng rát ở ngực hoặc sau xương ức.

Cảm giác nóng rát thường nghiêm trọng hơn khi nằm hoặc cúi người xuống. Ngoài nóng rát, ợ nóng còn kèm theo vị đắng hoặc chua trong miệng.

Ợ nóng thường xảy ra sau khi ăn một bữa lớn hoặc ăn cay. Bệnh gây ra do thói quen ăn uống hoặc lối sống, chẳng hạn như thường xuyên ăn quá no, ăn nhiều chất béo, ăn cay, uống trà đậm, rượu bia trong thời gian dài.

Mặc dù không thể ngăn chặn hoàn toàn ợ nóng nhưng một mẹo nhỏ có thể giúp giảm tình trạng này. Đó chính là nhai kẹo cao su.

Nhai kẹo cao su không đường có thể giúp giảm ợ nóng và buồn nôn, đặc biệt nếu kẹo có hương vị bạc hà hay gừng. Đây đều là những loại thảo dược có tác dụng làm dịu dạ dày. Hãy bắt đầu ngày mới với tin tức sức khỏe để xem thêm các cách giúp giảm triệu chứng ợ nóng bạn nhé!