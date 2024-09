Ngày mới với tin tức sức khỏe: Thêm nhiều lợi ích của tập thể dục buổi sáng

Bắt đầu ngày mới với tin tức sức khỏe, bạn đọc còn có thể xem thêm các bài viết: Khoa học phát hiện lợi ích bất ngờ của ngủ bù vào cuối tuần; Lợi ích của trà và cà phê: Giống và khác nhau thế nào?; Các nhà khoa học tìm ra cách đơn giản tránh bệnh tiểu đường...

Lợi ích sức khỏe đáng kinh ngạc của việc tập thể dục buổi sáng

Việc tập thể dục đã được chứng minh là rất tốt cho sức khỏe. Và thời điểm tập luyện cũng ảnh hưởng lớn đến hiệu quả việc tập luyện.

Theo một nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí Obesity, tập luyện vào buổi sáng, đặc biệt là từ 7 đến 9 giờ, giúp chúng ta kiểm soát cân nặng hiệu quả.

Vận động ngay từ khi thức dậy giúp cơ thể tỉnh táo, tăng cường năng lượng và cải thiện tâm trạng Ảnh: AI

Những người tập luyện vào buổi sáng thường giảm cân nhanh hơn so với những người tập vào các thời điểm khác trong ngày.

Không chỉ giúp giảm cân, tập luyện buổi sáng còn mang đến nhiều lợi ích cho sức khỏe. Việc vận động ngay từ khi thức dậy giúp cơ thể tỉnh táo, tăng cường năng lượng và cải thiện tâm trạng.

Cải thiện tâm trạng. Khi bạn vận động vào buổi sáng, cơ thể sẽ sản sinh ra một loại hormone endorphin. Loại hormone này giúp bạn cảm thấy vui vẻ và thư giãn, giảm căng thẳng hiệu quả. Nhờ đó, bạn sẽ có một ngày làm việc hoặc học tập hiệu quả hơn.

Tăng cường trao đổi chất. Tập thể dục buổi sáng giúp tăng cường trao đổi chất.

Tạp chí Exercise and Sport Sciences Reviews đã thực hiện một nghiên cứu về việc tập thể dục đều đặn buổi sáng. Theo đó, họ đã phát hiện ra tập luyện vào buổi sáng có lợi cho sức khỏe, đặc biệt là đối với những người béo phì.

Cải thiện sự tập trung. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng, việc tập thể dục đều đặn, đặc biệt là vào buổi sáng, có thể cải thiện đáng kể khả năng tập trung và trí nhớ. Bạn đọc có thể xem thêm nội dung bài viết này trên trang sức khỏe ngày 8.9.

Lợi ích của trà và cà phê: Giống và khác nhau thế nào?

Cà phê và trà là những thức uống phổ biến được tiêu thụ trên toàn thế giới. Cả hai đều giàu hợp chất tăng cường sức khỏe, đồng thời thúc đẩy tuổi thọ.

Mặc dù uống quá nhiều caffeine qua cà phê hoặc trà có thể gây ra tác dụng phụ, nhưng nghiên cứu cho thấy rằng việc tiêu thụ vừa phải các loại đồ uống này trong thời gian dài có thể mang lại lợi ích cho sức khỏe theo nhiều cách.



Sau đây là một số lợi ích của trà và cà phê.

Cà phê chứa nhiều chất chống oxy hóa polyphenol như axit chlorogenic, đã được chứng minh là có đặc tính chống oxy hóa, chống ung thư, tiểu đường... Ảnh: AI

Lợi ích chung của cà phê và trà. Cà phê và trà đều cung cấp các hợp chất thực vật có thể cải thiện và bảo vệ sức khỏe theo nhiều cách. Việc tiêu thụ những loại đồ uống này có liên quan đến những lợi ích như giảm nguy cơ mắc các bệnh thông thường và bảo vệ chống lại tử vong sớm.

Cung cấp chất chống oxy hóa mạnh mẽ. Trà và cà phê là nguồn cung cấp chất chống oxy hóa tuyệt vời. Chất chống oxy hóa hoạt động bằng cách trung hòa các gốc tự do trong cơ thể, đây là những chất hóa học hình thành tự nhiên để phản ứng với việc tập thể dục, khói thuốc, ô nhiễm, tia cực tím (UV) và các tác nhân tiếp xúc khác. Các gốc tự do có thể tích tụ và dẫn đến tình trạng căng thẳng oxy hóa, gây tổn thương tế bào và có thể dẫn đến bệnh tật. Bằng cách trung hòa các gốc tự do, chất chống oxy hóa có thể giúp ngăn ngừa bệnh tật. Nội dung tiếp theo của bài viết này sẽ có trên trang sức khỏe ngày 8.9.

Các nhà khoa học tìm ra cách đơn giản tránh bệnh tiểu đường

Nghiên cứu mới vừa được công bố trên tạp chí uy tín The Lancet Regional Health, đã phát hiện ra một cách đơn giản có thể giúp bạn ngăn ngừa bệnh tiểu đường.

Theo đó, tránh ánh sáng mạnh vào ban đêm có thể ngăn ngừa hoặc trì hoãn bệnh tiểu đường loại 2.



Các nhà khoa học tìm ra cách giúp ngăn ngừa bệnh tiểu đường Ảnh: Pexels

Nhằm tìm hiểu xem liệu các kiểu tiếp xúc với ánh sáng cá nhân có làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường hay không, các nhà khoa học từ Đại học Flinders (Úc) đã sử dụng dữ liệu y tế của khoảng 85.000 người từ Ngân hàng sinh học Anh UK Biabank và khoảng 13 triệu giờ dữ liệu cảm biến ánh sáng.

Những người tham gia không mắc bệnh tiểu đường khi bắt đầu nghiên cứu, được đeo thiết bị theo dõi mức độ tiếp xúc với ánh sáng trong suốt cả ngày và đêm.

Sau đó, họ được theo dõi trong 9 năm tiếp theo để quan sát xem họ có tiếp tục mắc bệnh tiểu đường loại 2 hay không.

Kết quả cho thấy tiếp xúc với ánh sáng mạnh vào ban đêm, nhất là từ 00 giờ 30 đến 6 giờ, có thể phá vỡ nhịp sinh học, dẫn đến những thay đổi trong quá trình tiết insulin và chuyển hóa glucose, từ đó làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2, tác giả chính, phó giáo sư Andrew Phillips từ Trường Y khoa và y tế công cộng thuộc Đại học Flinders (Úc), cho biết.

Và tiếp xúc với ánh sáng càng mạnh thì nguy cơ mắc bệnh tiểu đường càng cao.