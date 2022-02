Ngày mới với tin tức sức khỏe: Uống nước biết tiểu đường, bạn tin không?

Bắt đầu ngày mới với tin tức sức khỏe, bạn đọc còn có thể xem thêm các bài viết có nội dung hữu ích: 4 biểu hiện kèm theo ho phải đi khám ngay; Đây là thức uống tốt nhất cho chứng viêm; Chuyên gia chia sẻ bí quyết 'để trông trẻ hơn 3 tuổi'....

Có thể biết bạn có bị tiểu đường hay không bằng... uống nước!

Một cốc nước có thể cho bạn biết liệu bạn có đang gặp vấn đề sức khỏe nghiêm trọng hay không.

Khi bạn đang cảm thấy khô rát trong miệng, nhấp một ngụm nước đầu tiên, bạn có thể thấy sảng khoái và ngon không thể tả.

Nhưng nếu bạn đột nhiên nhận thấy rằng ly nước tinh khiết bạn tự rót từ vòi hoặc từ một chai nước lọc, mà nó có vị ngọt, đó có thể là dấu hiệu cảnh báo của bệnh tiểu đường.

Theo Medical News Today, bệnh tiểu đường ảnh hưởng đến cách cơ thể bạn sử dụng insulin, từ đó ảnh hưởng đến cách cơ thể bạn kiểm soát lượng đường trong máu.

Khi không được điều trị, bệnh có thể gây ra lượng đường cao trong máu, có thể tạo ra vị ngọt trong miệng mà bạn có thể nhận thấy đầu tiên khi uống một ngụm nước.

4 biểu hiện kèm theo ho phải đi khám ngay

Ho là vấn đề sức khỏe rất thường gặp. Trong hầu hết trường hợp, ho sẽ tự hết và không có gì phải lo lắng. Tuy nhiên, ho cũng là dấu hiệu cảnh báo vấn đề sức khỏe tiềm ẩn nghiêm trọng.

Người bệnh cần đến gặp bác sĩ để được khám ngay nếu ho kèm theo một trong số những triệu chứng sau:

Đờm có màu bất thường. Đờm được tạo ra từ tế bào trên lớp niêm mạc đường hô hấp. Những bệnh nhiễm trùng đường hô hấp, chẳng hạn như viêm phế quản, sẽ thường có đờm, theo chuyên trang sức khỏe Verywell Health (Mỹ).

Khi đờm của bạn có màu vàng hoặc xanh thì đó là dấu hiệu cho thấy các tế bào bạch cầu đang nỗ lực chống lại nhiễm trùng trong cơ thể. Nếu ho kèm theo đờm có màu bất thường, kéo dài hơn 1 tuần và sốt thì đây chắc chắn là vấn đề sức khỏe đáng lo ngại. Người bệnh có thể đang bị viêm phổi hay bệnh nào đó liên quan đến phổi.





Trong trường hợp ho ra đờm màu hồng, có bọt thì người bệnh cần phải đến bệnh viện ngay lập tức vì đó có thể là dấu hiệu của suy tim hoặc phù phổi.

Ho ra máu. Ho ra máu có thể do nhiều nguyên nhân, từ viêm phế quản, viêm phổi đến triệu chứng ung thư phổi. Một số nguyên nhân gây ho ra máu có thể là dấu hiệu nghiêm trọng. Do đó, người bệnh cần đến gặp bác sĩ ngay.

Chuyên gia: Đây là thức uống tốt nhất cho chứng viêm

Từ việc chống lại virus và nhiễm trùng đến sửa chữa các chấn thương, viêm đóng một vai trò quan trọng trong quá trình chữa lành tự nhiên của cơ thể.

Tuy nhiên, giống như nhiều thứ khác, quá nhiều có thể gây hại cho sức khỏe của bạn. Chứng viêm mạn tính có liên quan đến một loạt bệnh như viêm khớp, bệnh tim và tiểu đường.

Mặc dù ăn thực phẩm chống viêm là một cách đã được thử nghiệm và đúng để bảo vệ cơ thể của bạn, nhưng những gì bạn chọn để uống cũng quan trọng không kém.

May mắn thay, bạn không cần phải mua bất cứ thứ gì xa xỉ để chống lại các tình trạng sức khỏe liên quan đến viêm.

Theo chuyên gia dinh dưỡng, thành viên hội đồng chuyên gia y tế Sydney Greene của trang web Eat This, Not That!, thức uống tốt nhất cho chứng viêm là nước.

Uống đủ nước cũng giúp duy trì sự cân bằng chất lỏng trong cơ thể. Theo Medical News Today, 80% sụn - là mô được tìm thấy trong các khớp và đĩa đệm của cột sống - được cấu tạo bởi nước.