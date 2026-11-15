Ngày phát hành GTA 6 Online vẫn còn là ẩn số

Theo GameRant, thời điểm phát hành GTA 6 Online tiếp tục trở thành chủ đề được cộng đồng game thủ quan tâm, đặc biệt khi xuất hiện những đồn đoán cho rằng chế độ trực tuyến của GTA 6 có thể ra mắt vào năm 2027. Tuy nhiên, thông tin này chưa có cơ sở để xem là lịch trình chính thức từ Rockstar Games.

Tin đồn bắt nguồn từ một nội dung thảo luận về kế hoạch phát hành GTA 6 và tương lai của chế độ chơi trực tuyến. Trong đó, năm 2027 được nhắc đến như một thời điểm có thể xuất hiện GTA 6 Online, khiến một số người hiểu rằng đây là thông tin dựa trên kế hoạch nội bộ của nhà phát triển.

GTA 6 Online được đồn đoán sẽ ra mắt vào năm 2027, nhưng Rockstar Games vẫn chưa hé lộ kế hoạch chính thức ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Tuy nhiên, thông tin sau đó đã được làm rõ. Mốc năm 2027 chỉ mang tính suy đoán, không phải thông tin được xác nhận từ nguồn nội bộ hay một thông báo chính thức. Vì vậy, người chơi không nên xem đây là thời điểm phát hành đã được ấn định.

Sự nhầm lẫn cũng cho thấy mức độ quan tâm dành cho GTA 6 Online, dù Rockstar Games vẫn chưa công bố đầy đủ kế hoạch dành cho thành phần trực tuyến của trò chơi.

Cho đến nay, Rockstar Games vẫn chưa đưa ra thông báo cụ thể về thời điểm GTA 6 Online sẽ đến tay người chơi. Điều này đồng nghĩa những thông tin liên quan đến năm 2027 vẫn cần được tiếp nhận một cách thận trọng.

Một trong những vấn đề được quan tâm là liệu chế độ trực tuyến có xuất hiện cùng thời điểm GTA 6 phát hành hay được bổ sung sau đó. Đây là câu hỏi chưa có lời giải chính thức, bởi Rockstar Games chưa công bố lịch trình riêng cho thành phần này.

Việc GTA 6 Online có thể được phát hành sau phần chơi chính cũng khiến nhiều người liên tưởng đến cách Rockstar từng triển khai GTA Online. Trước đây, chế độ trực tuyến của GTA 5 không xuất hiện ngay trong ngày trò chơi ra mắt mà được mở cửa sau đó. Tuy nhiên, tiền lệ này không đồng nghĩa GTA 6 sẽ áp dụng lịch trình tương tự.

Ở thời điểm hiện tại, điều có thể khẳng định là chưa có bằng chứng chính thức cho thấy GTA 6 Online sẽ ra mắt vào năm 2027. Mọi mốc thời gian được lan truyền vẫn chỉ là đồn đoán cho đến khi Rockstar Games đưa ra thông báo.

Với những người đang chờ đợi trải nghiệm trực tuyến trong thế giới GTA 6, thời điểm phát hành vẫn là thông tin cần tiếp tục theo dõi từ nhà phát triển.