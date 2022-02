Ngày tết lênh đênh trên sông để đón bình minh và 'săn' hoàng hôn

Bắt trọn những khoảnh khắc đẹp nhất của đất trời ngày xuân

Tại cù lao Đất (ấp An Bình, xã An Hiệp, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre), anh Nguyễn Phúc Hậu, 27 tuổi, làm bảo vệ tại Hợp tác xã nông nghiệp - du lịch xã An Hiệp, nói: “Mai anh đưa mọi người ra giữa sông Hàm Luông đón... bình minh”.

Sau khi thức dậy từ nhà người dân, đúng 5 giờ sáng, anh Hậu lấy chiếc ghe đánh cá của gia đình để chở chúng tôi. Buổi sớm, gió trời không mạnh tuy nhiên, thi thoảng lại có những cơn sóng lớn làm nghiêng cả ghe, mọi người cố gắng trụ vững để có thể giữ được nét của những bức ảnh đầu tiên sao cho đẹp nhất.

Sau 20 phút vượt sóng, ghe ra đến giữa sông, chúng tôi phụ anh neo chiếc ghe lại đó để chờ giây phút mặt trời ló dạng từ phía chân trời xa tít đằng kia.

Khi đồng hồ điểm 5 giờ 30 phút, gió cứ liên tục thổi tạt vào mặt từng cơn mát lạnh, có cả bọt nước văng lên khi sóng dập mạnh vào mạn ghe. Chiếc ghe thì nhấp nhô theo từng đợt sóng lành lạnh, bồng bềnh, lênh đênh… Nhiều lúc chúng tôi cứ tưởng như bị dòng sông Hàm Luông… “nuốt chửng”.

Những giây phút chờ đợi cũng đã đến, 5 giờ 45 phút, mặt trời vừa hửng lên, vùng mây rạng một màu hồng ấm. Rồi mặt trời dần ló dạng, càng lên cao càng đỏ rực, tròn vành, nhìn đã con mắt. "Trời ơi, nó đẹp dữ vậy!", Lữ Duy Tường (25 tuổi, làm việc tại Q.7, TP.HCM), cũng là thành viên trong nhóm chúng tôi bất ngờ thốt lên.

Mặc dù không gian trên chiếc ghe khá bé nhưng không giới hạn được chúng tôi. Hết "mũi ghe" rồi đến "lái ghe", ai cũng tranh thủ những giây phút hiếm hoi để bắt những góc ảnh đẹp nhất của bình minh.

Xem lại những bức ảnh bình minh vừa chụp được, Duy Tường hào hứng nói: “Có những trải nghiệm tưởng chừng như giản đơn, như thường nhật nhưng lại không dễ dàng có được và cảm nhận được. "Săn" bình minh cũng vậy, nếu không có sự may mắn, thiên thời địa lợi và một tâm hồn hòa hợp, cởi mở đón nhận thiên nhiên thì cũng khó mà có được buổi bình minh ưng ý. Một chuyến "ra khơi" không phải để bắt tôm, cá mà là để bắt trọn những khoảnh khắc đẹp nhất của đất trời ngày xuân”.

Làm sao để đến cù lao Đất? Xuất phát từ thị trấn H.Ba Tri, mất khoảng 20 phút đến bến phà Giồng Lân (ấp Giồng Lân, xã An Hiệp, H.Ba Tri) và mất thêm 30 phút theo con phà thì chúng tôi mới đến được cù lao Đất. Anh Hậu chia sẻ thêm đây cũng là lần đầu tiên anh mang tâm thế đón bình minh trên sông vì những ngày thường anh lo đi làm không để ý đến những nét đẹp bình dị nhưng cuốn hút trên con sông Hàm Luông. “Ngày thường tôi chỉ hướng dẫn khách tham gia các hoạt động vui chơi như như câu cá, các hoạt động trên đất liền. Tôi mong đây sẽ là một trải nghiệm thú vị cho du khách khi đến cù lao Đất".

Mang một vẻ bình yên

Sau khi nghỉ trưa, chúng tôi được đến bè cá, nơi neo đậu con ghe của anh Hậu, để “săn” hoàng hôn. Về chiều, không khí nơi đây rất mát mẻ, dòng sông Hàm Luông lúc này mang một vẻ đẹp thơ mộng và trữ tình khiến người ta không khỏi say mê. Đứng từ bè cá, chúng tôi cảm đón lấy những ngọn gió trong lành của dòng sông.

Vào 17 giờ 30, mặt trời như một hòn lửa nhỏ đang lơ lửng trên sông Hàm Luông, tạo nên một vệt dài màu cam nhẹ ảo diệu loang cả một vùng trời. Cảnh hoàng hôn trên sông thật thanh bình, yên tĩnh.

Những tia nắng còn vương trên mặt sông dần dịu lại... Hoàng hôn buông, cả một vùng cù lao như đang chìm dần vào trong bóng tối. Ánh sáng lấp ló của những ao tôm công nghiệp trong bóng chiều tà mang một vẻ an yên và bình dị đúng như cái tên của cù lao: Đất… An Bình.