Ngày tết, người mắc đái tháo đường có cần kiêng bánh tét, bánh chưng ?

"Ngày tết, một trong những câu hỏi các bác sĩ thường gặp nhất là: người bệnh đái tháo đường có thể ăn bánh chưng, bánh tét hay không; và nếu có thì nên ăn như thế nào để đảm bảo an toàn sức khỏe?", bác sĩ Nguyễn Giang Nam, Khoa Điều trị ban ngày, Bệnh viện Nội tiết T.Ư, cho biết.

Người bệnh đái tháo đường nên ăn bánh chưng, bánh tét với rau xanh, thịt nạc để kiểm soát đường huyết ẢNH: LIÊN CHÂU

Với băn khoăn này, bác sĩ Nam chia sẻ: "Người bệnh đái tháo đường không cần kiêng hoàn toàn bánh chưng, bánh tét. Điều quan trọng nhất là hiểu rõ đặc điểm thực phẩm, hiểu cơ thể mình và lựa chọn cách ăn phù hợp".

Để vẫn thưởng thức món bánh chưng, bánh tét ngày tết, người bệnh đái tháo đường có thể tham khảo một số nguyên tắc. Trước tiên, nên ăn trong bữa chính, không nên ăn bánh chưng, bánh tét khi đói hoặc ăn riêng lẻ như bữa phụ giàu tinh bột.

Mỗi lần nên ăn khoảng 50 - 70 gram, tương đương khoảng 1/8 chiếc bánh chưng hoặc 1 khoanh bánh tét nhỏ. Có thể sử dụng 1 - 2 lần trong ngày nếu đường máu ổn định.

Bác sĩ Nam lưu ý thêm, để tránh đường huyết tăng cao, ngoài việc ăn hạn chế bánh chưng, bánh tét, người bệnh đái tháo đường nên kết hợp thực phẩm hợp lý như ăn cùng rau xanh, thịt nạc, canh để giúp làm chậm quá trình hấp thu đường.

Nên hạn chế ăn kèm thực phẩm nhiều chất béo bão hòa, nước ngọt, rượu bia và các món quá mặn.

"Ăn chậm, nhai kỹ cũng là cách nên làm khi ăn bánh chưng, bánh tét vì ăn chậm giúp cơ thể hấp thu đường từ từ hơn, hạn chế tình trạng tăng đường máu nhanh sau ăn", bác sĩ Nam cho biết.

Để hỗ trợ hiệu quả kiểm soát đường huyết, những ngày tết, người bệnh đái tháo đường cần tăng cường vận động sau ăn. Sau ăn 15 - 20 phút, đi bộ nhẹ nhàng trong khoảng 30 - 60 phút. Vận động này có thể hỗ trợ kiểm soát đường máu hiệu quả.

Bác sĩ Nam chia sẻ: "Kiểm soát tốt đái tháo đường không chỉ nhằm đạt được các chỉ số xét nghiệm mục tiêu. Quan trọng hơn, đó là nền tảng để người bệnh duy trì chất lượng cuộc sống lâu dài.

Kiểm soát tốt đường máu giúp giảm nguy cơ biến chứng, duy trì thể lực, duy trì khả năng lao động, sinh hoạt và tận hưởng cuộc sống. Đối với nhiều người, điều đó đồng nghĩa với việc có thể tiếp tục đón thêm nhiều mùa tết bên gia đình, người thân".

Theo Viện Dinh dưỡng quốc gia, gạo nếp có chỉ số đường huyết cao. Khi gạo nếp nấu chín nhừ như với món bánh chưng, bánh tét, làm cho việc hấp thụ và chuyển thành đường máu càng nhanh. Do đó, rất cần ăn bánh chưng, bánh tét ở mức hạn chế.