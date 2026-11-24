Từ 18 giờ, phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP.HCM) đã chật kín người dân và du khách đổ về vui chơi và tham gia các hoạt động nhân ngày Văn hóa Việt Nam 24.11. Phía khu vực UBND TP.HCM và khách sạn REX, người háo hức người tranh thủ chọn chỗ ngồi đẹp để chờ thưởng thức màn trình diễn 3D Mapping. Càng về tối, không khí tại khu vực trung tâm thành phố càng náo nhiệt, rộn ràng khi dòng người mỗi lúc một đông.

Từ 18 giờ, phố đi bộ Nguyễn Huệ đã chật kín người dân và du khách đổ về ẢNH: THÁI HÒA

Mọi người có mặt từ sớm, tranh thủ lựa chọn vị trí đẹp để theo dõi trình diễn 3D Mapping ẢNH: THÁI HÒA

Màn trình diễn 3D Mapping tại khách sạn REX ẢNH: THÁI HÒA

Trên phố đi bộ Nguyễn Huệ, các tiết mục văn nghệ, giao lưu văn hóa bắt đầu lúc 19 giờ 30 cũng thu hút đông đảo người dân tham gia. Đoạn giữa đường Nguyễn Huệ là nơi trình diễn nghệ thuật, giao lưu văn hóa các nước thu hút rất đông người dân cùng du khách nước ngoài thưởng thức. Trong khi đó, các gian hàng khác tại ngày hội cũng diễn ra khá sôi động với các hoạt động khác nhau.

Chị Ngọc Phụng (32 tuổi) cho biết, từ nhà ở phường Tây Thạnh đến phố đi bộ Nguyễn Huệ mất khoảng 45 phút di chuyển nên chị chủ động xuất phát sớm để có chỗ gửi xe và tìm được vị trí xem pháo hoa đẹp.

"Mặc dù hoạt động bắn pháo hoa và trình diễn văn nghệ không còn quá xa lạ tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, nhưng hôm nay tôi vẫn cảm thấy rất hào hứng và vui vẻ", chị Phụng chia sẻ.

Càng về tối biển người đổ về phố đi bộ ngày càng đông ẢNH: THÁI HÒA

Người dân thích thú trước các tiết mục nghệ thuật mang bản sắc văn hóa các nước

ẢNH: THÁI HÒA

“Mỗi thành viên trong bài múa đều đại diện cho một vùng miền của đất nước Thái Lan. Vì vậy, mình cảm thấy rất tự hào khi có cơ hội giới thiệu những nét văn hóa đặc trưng của Thái Lan đến người dân và du khách tại sự kiện”, Ái Linh (bên phải, ngoài cùng), sinh viên Khoa Đông phương học, Trường ĐH KHXH&NV chia sẻ ẢNH: THÁI HÒA

Nhóm nhạc của Philippines trình diễn tại lễ hội giao lưu văn hóa các nước ẢNH: PHẠM HỮU

Chị Jayden (28 tuổi, đến từ Úc) cho biết, bản thân cảm thấy may mắn khi có cơ hội đến Việt Nam đúng thời điểm cả nước hòa cùng không khí của ngày Văn hóa Việt Nam. Đây cũng là dịp để chị tìm hiểu thêm về văn hóa bản địa thông qua các hoạt động trình diễn và không gian trang trí.

"Tôi cảm thấy không khí ở đây rất nhộn nhịp, vui vẻ. Mọi người đều hào hứng tham gia các hoạt động, khiến tôi cũng cảm thấy rất phấn khích", chị chia sẻ.

Du khách nước ngoài hào hứng vì tới thăm Việt Nam ngay ngày lễ đặc biệt ẢNH: PHẠM HỮU

Khu vực trình diễn áo dài đông đúc người tham quan ẢNH: PHẠM HỮU

Phía cuối phố đi bộ Nguyễn Huệ, các hoạt động diễn ra sôi nổi, nhộn nhịp ẢNH: PHẠM HỮU