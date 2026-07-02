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Thời sự Dân sinh

Người dân đội mưa xem 3D Mapping trước trụ sở UBND TP.HCM

Phạm Hữu - Thái Hòa - Duy Anh
Tối 2.7, hàng ngàn người dân và du khách đội mưa trước trụ sở UBND TP.HCM để theo dõi chương trình trình chiếu 3D Mapping. Đây là điểm nhấn trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Dù cơn mưa bất chợt đổ xuống từ chiều tối nay 2.7, nhưng hàng ngàn người dân và du khách vẫn kiên nhẫn nán lại khu vực trước trụ sở UBND TP.HCM để chờ thưởng thức chương trình biểu diễn nghệ thuật kết hợp trình chiếu công nghệ 3D Mapping.

Buổi trình diễn ánh sáng nằm trong chuỗi kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2.7.1976 - 2.7.2026) với chủ đề "Sức sống thành phố trẻ".

Người dân đội mưa đứng trước trụ sở UBDN TP.HCM xem 3D Mapping - Ảnh 1.

Chiều tối 2.7, thời tiết ở TP.HCM có mưa nhưng người dân vẫn tìm đến trước trụ sở UBND TP.HCM để xem trình diễn 3D Mapping

ẢNH: PHẠM HỮU

Chiêm ngưỡng pháo hoa rực sáng bầu trời TP.HCM mừng 50 năm mang tên Bác

Người dân đội mưa đứng trước trụ sở UBDN TP.HCM xem 3D Mapping - Ảnh 2.

Khoảng 18 giờ, người dân mặc áo mưa, cầm ô chờ ở khu vực đường Nguyễn Huệ

ẢNH: DUY ANH

Người dân đội mưa đứng trước trụ sở UBDN TP.HCM xem 3D Mapping - Ảnh 3.

Nhiều người đến sớm, chọn chỗ đẹp dù trời đang mưa

ẢNH: DUY ANH

Càng đến gần giờ biểu diễn, từ các tuyến đường Nguyễn Huệ, Đồng Khởi, Lê Thánh Tôn đến khu vực quảng trường trước trụ sở UBND TP.HCM, dòng người vẫn không ngừng đổ về dù thời tiết còn mưa lất phất. Những chiếc ô đủ màu sắc phủ kín một góc trung tâm thành phố.

Nhiều người mặc áo mưa, che ô còn số khác chấp nhận đứng dưới mưa để giữ vị trí đẹp với mong muốn không bỏ lỡ những khoảnh khắc ấn tượng của đêm diễn. Không ít gia đình đưa theo con nhỏ, hay nhóm bạn trẻ mang theo máy ảnh, điện thoại, vừa trú mưa vừa háo hức chờ chương trình bắt đầu. Dưới mưa, nhiều người vẫn chăm chú dõi theo từng khung hình trình chiếu, không ít người tranh thủ dùng điện thoại quay lại để chia sẻ với người thân, bạn bè.

Vừa cầm dù vừa ngồi bệt ở khu vực trước trụ sở UBND TP.HCM, Xuân Quỳnh (19 tuổi, ở phường Thủ Đức) cho biết đây là lần đầu tiên xem trình diễn 3D Mapping và cảm thấy không khí rất sôi động. Dù trời mưa nhưng Quỳnh và bạn bè vẫn cố gắng đến xem biểu diễn, không quên chuẩn bị sẵn máy ảnh, dù, bạt để ngồi chờ.

Còn chị Trúc Linh (35 tuổi, phường Tăng Nhơn Phú) cùng gia đình 4 người chọn di chuyển bằng metro từ nhà đến đây. Chị cho biết dù lúc bắt đầu đi trời có mưa nhưng cả gia đình vẫn quyết định đến để các con và bà được xem. Đây là lần đầu tiên gia đình chị Linh được xem trình diễn ở lễ hội lớn như thế này.

"Tôi cảm thấy không khí ở đây rất đông vui, cũng rất mong chờ màn trình diễn, hôm qua đã xem trên mạng trước rồi nên vô cùng háo hức", chị Linh chia sẻ.

Người dân đội mưa đứng trước trụ sở UBDN TP.HCM xem 3D Mapping - Ảnh 4.

Ở khu vực gần trụ sở UBND TP.HCM, nhiều người đã đợi sẵn từ rất lâu

ẢNH: PHẠM HỮU

Người dân đội mưa đứng trước trụ sở UBDN TP.HCM xem 3D Mapping - Ảnh 5.

Dù trời mưa nhưng không làm giảm nhiệt huyết của người dân khi đến xem trình diễn

ẢNH: THÁI HÒA

Người dân đội mưa đứng trước trụ sở UBDN TP.HCM xem 3D Mapping - Ảnh 6.

Một số nhóm bạn trẻ trải bạt và ngồi dưới mưa chờ xem chương trình

ẢNH: THÁI HÒA

Người dân đội mưa đứng trước trụ sở UBDN TP.HCM xem 3D Mapping - Ảnh 8.

Trước màn trình diễn 3D Mapping là tiết mục ca nhạc

ẢNH: DUY ANH

Người dân đội mưa đứng trước trụ sở UBDN TP.HCM xem 3D Mapping - Ảnh 9.

Trụ sở UBND TP.HCM khoác lên mình tấm áo mới, lạ mắt, ấn tượng trong tối nay

ẢNH: DUY ANH

Người dân đội mưa đứng trước trụ sở UBDN TP.HCM xem 3D Mapping - Ảnh 10.

Tiết mục trình chiếu đẹp mắt

ẢNH: DUY ANH

Người dân đội mưa đứng trước trụ sở UBDN TP.HCM xem 3D Mapping - Ảnh 11.

Cảnh cánh đồng hoa sen cũng được tái hiện

ẢNH: DUY ANH

Người dân đội mưa đứng trước trụ sở UBDN TP.HCM xem 3D Mapping - Ảnh 12.

Chương trình trình diễn ánh sáng mang đến nhiều cung bậc cảm xúc, tái hiện hành trình 50 năm của một TP.HCM kiên cường, nghĩa tình và đầy khát vọng

ẢNH: DUY ANH

Người dân đội mưa đứng trước trụ sở UBDN TP.HCM xem 3D Mapping - Ảnh 13.

Hoạt cảnh hoa sen cách điệu bắt mắt, thu hút, gây ấn tượng người xem tại chương trình 3D Mapping tối 2.7

ẢNH: DUY ANH

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